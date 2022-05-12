Вступление Финляндии в НАТО пройдет быстро, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Финляндии укрепит как альянс, так и саму страну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

"Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло примут в НАТО, а процесс вступления пройдет гладко и быстро", – заявил Столтенберг.

Он добавил, что Финляндия является одним из ближайших партнеров НАТО, "зрелая демократия, член Европейского Союза и внесет важный вклад в евроатлантическую безопасность".

Как сообщалось, 12 мая президент Финляндии Саули Нииностио и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.

Окончательное решение подать заявку на членство в НАТО потребует голосования в парламенте.

