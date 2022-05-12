Вступление Финляндии в НАТО пройдет быстро, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Финляндии укрепит как альянс, так и саму страну.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
"Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло примут в НАТО, а процесс вступления пройдет гладко и быстро", – заявил Столтенберг.
Он добавил, что Финляндия является одним из ближайших партнеров НАТО, "зрелая демократия, член Европейского Союза и внесет важный вклад в евроатлантическую безопасность".
Как сообщалось, 12 мая президент Финляндии Саули Нииностио и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.
Окончательное решение подать заявку на членство в НАТО потребует голосования в парламенте.
Тому заткни свою тупу пельку якщо не розумієш я у світі!
З такою ментальністю українці ніколи навіть не наблизять свою державу навіть близько до рівня стандарту навіть пересічної Західної держави.
Якби вони були такими нитиками як ви, то ніколи не стали б такими країнами якими є сьогодні.
Теж саме можна сказати про країни ЄС.
Кожна з них має свої особливости але у головному їх суспільства ставлять перед собою мету і досягають її, а не ниють що хтось інший не робить цього для них і замість них.
Де вас довбойобів таких знаходять?!
Ви були хоч в одній із цих країн?! Поїдьте й подивіться на їхні "європейські стандарти" а потім щось патякайте, тупе стадо баранів!
Общее культурное пространство дает России на нас очень сильно влиять. Оттого Украине нужна дерусификация. Русские итак украинский не знают, так что мы просто не должны знать русский.
Украина тоже будет в НАТО