Вступление Финляндии в НАТО пройдет быстро, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Финляндии укрепит как альянс, так и саму страну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

"Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло примут в НАТО, а процесс вступления пройдет гладко и быстро", – заявил Столтенберг.

Он добавил, что Финляндия является одним из ближайших партнеров НАТО, "зрелая демократия, член Европейского Союза и внесет важный вклад в евроатлантическую безопасность".

Также читайте: Песков: Вступление Финляндии в НАТО – угроза для России

Как сообщалось, 12 мая президент Финляндии Саули Нииностио и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.

Окончательное решение подать заявку на членство в НАТО потребует голосования в парламенте.

Также читайте: Будущее вступление Финляндии в НАТО – исторический шаг. Это мощный сигнал для РФ, – Мишель

+34
та загаси вже пукан. Фіни заслужили це, демократією, реформами, відсутністю корупції! а не видимістю всього цього і опзжніками в 24 % в раді, і шашликами коли директор ЦРУ показує докладний план війни
12.05.2022 15:02 Ответить
12.05.2022 15:02 Ответить
+14
Саме так і треба ,що б рашисти навіть в7ратися невстигли як отримають тисячи кілометрів спільного кордону з НАТО
12.05.2022 14:58 Ответить
12.05.2022 14:58 Ответить
+13
і ніякого референдума не потрібно для вступу як дехто хотів у нас
12.05.2022 15:06 Ответить
12.05.2022 15:06 Ответить
Який же столтенберг лицемірний мудило.
12.05.2022 14:57 Ответить
12.05.2022 14:57 Ответить
та загаси вже пукан. Фіни заслужили це, демократією, реформами, відсутністю корупції! а не видимістю всього цього і опзжніками в 24 % в раді, і шашликами коли директор ЦРУ показує докладний план війни
12.05.2022 15:02 Ответить
12.05.2022 15:02 Ответить
Мова не про фінів, як там справи з реформами, демократією, корупцією в таких країнах, як Туреччина, Албанія, Македонія, Італія, а?
12.05.2022 15:09 Ответить
12.05.2022 15:09 Ответить
В порівнянні з Україною - досить непогано.
12.05.2022 15:12 Ответить
12.05.2022 15:12 Ответить
а що на рахунок Німеччини, діяльність пані меркель на корупцію у супер-пупер масштабах не тягне хиба? В Україні за нашу корупцію ми ж й розплачуємося і вже не тільки грошима, а німці? Вони хотяби зададуть макрелі невдобні питання, чи вже все, пішла на пенсію і може гроші рахувати? поставили в залежність пів Європи від русского газу, наводнили Європу сирійськими бойовиками. Наші біженці то в основному жінки і діти, шукають працю і дякують Богу що врятували дітей від бомб. А біженці з Африки то в основному молоді чоловіки без документів, працювати не хочуть поводять зухвало і є небезпечні, часто скоюють злочини. Не схожі на людей, які щасливі що врятувалися від бомб,. Разюча різниця. І це не можна списати на культурні чи ще якісь особливості. Людина є людина, коли йдеться про збереження життя.
12.05.2022 15:27 Ответить
12.05.2022 15:27 Ответить
Зачекайте, ви називаєте "коррупцією" те, що Німеччина приймає бієенців з Африки? Дуже цікаво. Продовжуйте
12.05.2022 15:33 Ответить
12.05.2022 15:33 Ответить
Дурнику корупція на найвищому рівні у Європі не менша ніж в Україні, зніми рожеві окуляри клоун! Просто на побутовому рівні її майже немає! Одні Шредер з Меркель чого варті, вони 20 років сиділи на нафто-газових євриках рашистів! Ще можна згадати Саркозі, Берлусконі, а про всякі Румунії і Болгарії я взагалі мовчу, там корупція на побутовому рівні ще 10 років тому була більшою ніж у нас, хоча вони вже були членами ЄС і НАТО!
Тому заткни свою тупу пельку якщо не розумієш я у світі!
12.05.2022 16:04 Ответить
12.05.2022 16:04 Ответить
Типова москальска риса, яку нажаль перейняло багато українців - не визнавати свої помилки і виправляти а виправдовувати їх, запевняючи себе що у когось іншого все так само або навіть гірше.
З такою ментальністю українці ніколи навіть не наблизять свою державу навіть близько до рівня стандарту навіть пересічної Західної держави.
12.05.2022 16:30 Ответить
12.05.2022 16:30 Ответить
Ну тоді у вас типова хохляцька риса-меншовартість.
12.05.2022 16:51 Ответить
12.05.2022 16:51 Ответить
Ви навіть не уявляєте яка разюча різниця між ментальністю суспільства України і Канади чи США.
Якби вони були такими нитиками як ви, то ніколи не стали б такими країнами якими є сьогодні.
Теж саме можна сказати про країни ЄС.
Кожна з них має свої особливости але у головному їх суспільства ставлять перед собою мету і досягають її, а не ниють що хтось інший не робить цього для них і замість них.
12.05.2022 17:44 Ответить
12.05.2022 17:44 Ответить
Олеже, це тебе твоя матінка-шлюшка навчила тебе починати висловлювати свою думку з образ?
показать весь комментарий
12.05.2022 16:39 Ответить
в венгрии тоже непогано???
12.05.2022 20:09 Ответить
12.05.2022 20:09 Ответить
і це жодним чином не відміняє того факту що столтенберг ліцемірний.
12.05.2022 15:21 Ответить
12.05.2022 15:21 Ответить
І в чому проявляється його лицемірство?
12.05.2022 15:25 Ответить
12.05.2022 15:25 Ответить
что позволено юпитеру - то не позволено быку. В этом лицемерие. И не в коррупции тут дело. А в банальном страхе и заискивании перед россией.
12.05.2022 20:11 Ответить
12.05.2022 20:11 Ответить
Страны НАТО уже сказали, что не будут ветировать участие Украины. Так что дело за самой Украиной.
12.05.2022 15:29 Ответить
12.05.2022 15:29 Ответить
Серйозно? І коли ж це вони сказали, особливо Німеччина, Франція, і Угорщина?
12.05.2022 16:03 Ответить
12.05.2022 16:03 Ответить
Вот на днях. И Германия, и Венгрия.
12.05.2022 16:25 Ответить
12.05.2022 16:25 Ответить
Ой, а можна посилання, де угорці й німці сказали, що вони не проти вступу України до НАТО.
12.05.2022 16:59 Ответить
12.05.2022 16:59 Ответить
В 2008 году уже ветировала меркельша, не?
12.05.2022 16:07 Ответить
12.05.2022 16:07 Ответить
Какая разница что было пятнадцать лет назад. Сейчас этого нет. И да. Заявку тогда подавал смешной бджоляр Ющенко от которого украинцы плевались, а четкие пацанчики Юля и Витя Янукович были против.
12.05.2022 16:26 Ответить
12.05.2022 16:26 Ответить
Та да, яка різниця подумаєш Україну нахєр послали, бо кацапські гроші порішали, подумаєш..
12.05.2022 16:53 Ответить
12.05.2022 16:53 Ответить
Ну тут ничего не поделаешь. Мир изменился и это главное.
12.05.2022 17:33 Ответить
12.05.2022 17:33 Ответить
Нам всі все повинні, так?
12.05.2022 15:36 Ответить
12.05.2022 15:36 Ответить
Ні, не всі, але в тому, що ми не в НАТО винна не в останню чергу, якщо не в першу-Меркель, а в тому, що ми віддали яз, не мала вина США.
12.05.2022 16:06 Ответить
12.05.2022 16:06 Ответить
Саме так і треба ,що б рашисти навіть в7ратися невстигли як отримають тисячи кілометрів спільного кордону з НАТО
12.05.2022 14:58 Ответить
12.05.2022 14:58 Ответить
воронєж не витримає
12.05.2022 15:02 Ответить
12.05.2022 15:02 Ответить
Теперь НАТО в десятках км от Питер, что ***** обосрется?)
12.05.2022 15:04 Ответить
12.05.2022 15:04 Ответить
***** судя по всему уже и так обосрался, от старости и деменции. Воно ж вже ледь шевелиться.
12.05.2022 15:06 Ответить
12.05.2022 15:06 Ответить
пукало в плєдік і смерділо випаровуванням ботоксу, а цн постить його фото періоду тасканія малинових кліфтоф і чємоданоф собчака(((
12.05.2022 15:13 Ответить
12.05.2022 15:13 Ответить
срать ему на Питер. ***** расейскую империю восстанавливал. А без Великого княжества Киевского, Царства Польского и Княжества Финляндского, ***** может быть только князем Мацквацким. Даже с титулом "Государь Туркестана" и то не сложилось
12.05.2022 15:28 Ответить
12.05.2022 15:28 Ответить
піттер в шоке, ракети НАТТО за 1,2 км 🤣
12.05.2022 15:05 Ответить
12.05.2022 15:05 Ответить
Киселев с Соловьевым расскажут лаптеногим что ракеты так близко не стреляют,так что
12.05.2022 15:29 Ответить
12.05.2022 15:29 Ответить
Все идет по плану.
12.05.2022 15:05 Ответить
12.05.2022 15:05 Ответить
і ніякого референдума не потрібно для вступу як дехто хотів у нас
12.05.2022 15:06 Ответить
12.05.2022 15:06 Ответить
референдум повинен був бути ПРОТИ вступу, щоб здаи Україну на ізі пуйлу
12.05.2022 15:08 Ответить
12.05.2022 15:08 Ответить
Лаптеногие уже отрапортовались -"Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Письюньков заявил , что Россия даст зеркальный ответ. "Есть действующее поручение президента и главнокомандующего разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга NATO, то есть NATO движется в нашу сторону" Мне даже страшно подумать что орки придумали, как наказать финов?? Подпрыгнут и перд...т? Или еще что то по страшнее удумали?? Ужас... боюсь за финов.
12.05.2022 15:14 Ответить
12.05.2022 15:14 Ответить
Фіньскі зозулі з ядерними снайперськими гвинтівками і літаками Ф-35 юхюхюхюхю Ванька стафайся!
12.05.2022 15:14 Ответить
12.05.2022 15:14 Ответить
И фаабще, Ванька. Если будещ карашо работать - будещ имет фкусный булька, а если пльйохо - то маленький пулька!
12.05.2022 15:53 Ответить
12.05.2022 15:53 Ответить
Присоединит к России Эритрею.
12.05.2022 18:22 Ответить
12.05.2022 18:22 Ответить
Рад за финнов, обидно за украинцев. Мало у нас своего совкового дурачья, так еще и у НАТО двойные стандарты. Или финансовые интересы Франции, Германии и Венгрии ? Иначе как объяснить что даже Албании и Северной Македонии можно. Украине нет?
12.05.2022 15:15 Ответить
12.05.2022 15:15 Ответить
Напоминать что в Украина сегодня не проходит на кандидаты? Из за войны в её территории и из за конфликтных участков - ОРДЛО и Крыма.
12.05.2022 17:41 Ответить
12.05.2022 17:41 Ответить
Напоминать почему у нас война и конфликтные участки - ОРДЛО и Крым?? из-за того, что НАТО зас*ло россию нас туда взять. Поэтому на нас и напали.
12.05.2022 20:15 Ответить
12.05.2022 20:15 Ответить
Українці мають зрозуміти,що НАТО,це не лише зброя і військова потужність,а першу чергу це євростандарти суспільства,судова система,рівень корупції та т.ін.¡!!))
12.05.2022 15:17 Ответить
12.05.2022 15:17 Ответить
Саме так. Тому не треба кидатись гівном в Столтенберга. Деяким з нас варто задуматись: можливо, причини слід шукати не в НАТО, а в Україні? Якщо бути точним, в українській владі. Ручне вибіркове правосуддя а-ля портнов, повальна корупція та кумовство, переховування ******** і т. д.. Цим деяким ще в березні 2019-го говорили "Думай-ТЕ!", але вони вирішили пасмєяцца.
12.05.2022 15:27 Ответить
12.05.2022 15:27 Ответить
ми-то розуміємо, наші олігархи не хочуть нічого розуміти, тобто їм то до сра.., не на часі їм.
12.05.2022 15:28 Ответить
12.05.2022 15:28 Ответить
Нічого 73% розуміти не хотять і вперто обирають ручну ляльку якій олігарх засунув руку в сраку і маніпулює нею як йому потрібно.Не дивно,що НАТО не хочуть такий народ до себе брати.
12.05.2022 15:36 Ответить
12.05.2022 15:36 Ответить
Та як би там не було,все одно низький уклін США за допомогу у війні з кацапами.God Bless America.
12.05.2022 15:41 Ответить
12.05.2022 15:41 Ответить
Так так євростандарти, рівень корупції, судові реформи таких країн як Албанія, Македонія, Болгарія, Румунія це ж просто вітрини Європи з незаплямованою репутацією!
Де вас довбойобів таких знаходять?!
Ви були хоч в одній із цих країн?! Поїдьте й подивіться на їхні "європейські стандарти" а потім щось патякайте, тупе стадо баранів!
12.05.2022 16:12 Ответить
12.05.2022 16:12 Ответить
піськов, как нащет ввєсті войска в Суомі раньшє натьі? Суомі - єт жеж почті рузкімір, нє ти развє говоріл?
12.05.2022 15:17 Ответить
12.05.2022 15:17 Ответить
Швеция тоже объявлялась исконно русской землей. Родина Рюрика, всё дела. Короче, руськое, родное. Но об этом даже деды не помнят, так как дали России по жопе там.
12.05.2022 15:28 Ответить
12.05.2022 15:28 Ответить
Фины и шведы не виноваты в том, что живут в демократических странах с высочайшим уровнем жизни, минимальным уровнем коррупции и армиями, которые полностью соответствуют стандартам НАТО. Поэтому они и вступают в НАТО "быстро и гладко". А наши шпецы секретную развединформацию в тайне удержать не могут. Каждому быстрей нужно в фб отписаться или ролик запилить.
12.05.2022 15:29 Ответить
12.05.2022 15:29 Ответить
На самом деле тут играет роль языка. Финский сложный, а шведский тоже не славянский далеко язык.

Общее культурное пространство дает России на нас очень сильно влиять. Оттого Украине нужна дерусификация. Русские итак украинский не знают, так что мы просто не должны знать русский.
12.05.2022 15:31 Ответить
12.05.2022 15:31 Ответить
Правильно. Почнімо з себе!
12.05.2022 16:30 Ответить
12.05.2022 16:30 Ответить
Дозволю собі запитати, а чи сильно схожі на російську грузинська, чеченська та молдавська мови? Мені здається - не дуже. Але грузинам, чеченам та молдаванам це якось зовсім не допомогло.
12.05.2022 18:27 Ответить
12.05.2022 18:27 Ответить
P.S. І Україні потрібна не дерусифікація, а українізація. Якщо ви розумієте про що я кажу
12.05.2022 18:29 Ответить
12.05.2022 18:29 Ответить
Якщо і увійдуть, то тільки за рахунок тисяч полеглих українців. Іншою мовою - по їхніх тілах.
12.05.2022 15:30 Ответить
12.05.2022 15:30 Ответить
Им дадут потому что они отвечают стандартам НАТО. Также как раньше Польша и страны Балтии. Тогда никаких тел украинцев не было.
12.05.2022 15:32 Ответить
12.05.2022 15:32 Ответить
До війни моZZковії проти України, мова про вступ цих країн у НАТО - НАВІТЬ НЕ ЙШЛА!
12.05.2022 15:36 Ответить
12.05.2022 15:36 Ответить
Да. Они не хотели просто. А теперь они просто страхуются от России, вот и всё.
12.05.2022 15:38 Ответить
12.05.2022 15:38 Ответить
Как все оказывается просто, а нас за нос годами водили и даже ПДЧ не смогли дать
12.05.2022 15:34 Ответить
12.05.2022 15:34 Ответить
Было лобби России, было огромное противодействие в самой Украине против НАТО.
12.05.2022 15:37 Ответить
12.05.2022 15:37 Ответить
Не тільки було, а є і буде((
12.05.2022 15:52 Ответить
12.05.2022 15:52 Ответить
Да ничего уже не будет. Поддержка НАТО огромная в стране, Европа не против. Так что речь исключительно о том чтобы привести всё к их стандартам. Это вопрос чисто политической воли и желания.
12.05.2022 15:59 Ответить
12.05.2022 15:59 Ответить
В тім-то й річ, що все залежить від України. Так, з народною підтримкою все ok, але не треба забувати ХТО у нас при владі. Доки на Банковій сидять проросійські ********, ні про яке НАТО не може бути й мови, бо вони організують нам 100 нових проблем і причин, через які ми не зможемо туди потрапити. Доки вони при владі, НАТО Україні не світить. А судячи з коментарів, довбойобів в країні стало не набагато менше. Якщо "мудрий" нарід проголосує не за Залєсского, то за якусь іншу табурєтку. Все залежить від того, що їм вливатимуть у вуха з таких телепомийок, як "Г+Г".
12.05.2022 16:21 Ответить
12.05.2022 16:21 Ответить
Это понятно. Рыговские шарики с НАТО ни прайдет, слишком много совкового населения которому годами говно в головы вливали, корупция, кумовство, договорняки
12.05.2022 16:59 Ответить
12.05.2022 16:59 Ответить
молодцы!

Украина тоже будет в НАТО
12.05.2022 15:36 Ответить
12.05.2022 15:36 Ответить
лицемерная тварь этот столберг.....
12.05.2022 15:44 Ответить
12.05.2022 15:44 Ответить
При чем там столтенберг вообще, он просто представитель коллективного Запада который оглашает его решения публично
12.05.2022 17:02 Ответить
12.05.2022 17:02 Ответить
Создается впечатление, что Украину в НАТО не брали потому что считали ее ... частью паРаши, или минимум - сферой влияния паРаши. Интересно, после этой войны мнение изменится?
12.05.2022 16:11 Ответить
12.05.2022 16:11 Ответить
Так і було, а для деяких орбанів, шольців, макаронів, і різних австріяк і є до цих пір.
12.05.2022 16:17 Ответить
12.05.2022 16:17 Ответить
Ага. Но Украина как бы сама так считала. На поклон в Москву ездили.
12.05.2022 16:28 Ответить
12.05.2022 16:28 Ответить
Ага, особливо останні 8 років так їздили...
12.05.2022 16:56 Ответить
12.05.2022 16:56 Ответить
Прости дорогой, но Бойко и Медведчук летали совсем недавно. И это подавалось для части электората как "меня одобрил Кремль". Ранее это было еще важнее. Тимошенко ездила на поклон, Янукович и т.д.
12.05.2022 17:36 Ответить
12.05.2022 17:36 Ответить
Вообще люди смотрят с текущей реальности и думают что так было всегда. Правда же в том что Украина сама себя считала колонией России. Я же это прекрасно помню. Как наши политики себя вели. Мне, как выросшему уже в независимой Украине, было стыдно этот позор смотреть, но тем кто как бы воспитывался в русскоязычном мире это нормально.
12.05.2022 17:39 Ответить
12.05.2022 17:39 Ответить
Шкода що не приймуть в НАТО ні Фінляндію ні Швецію придукрковата угорщина буде голосувати проти. Я не розумію цього дурного корбана. вже вчім зрозуміло що путіну кінець а він дальше лиже путіну задницю . Краще всього угорщину виключити З усіх Європейських організацій, угорці цього заслуговують через слабу пам'ять(1958 рік) і через то що вибрали корбана. В Грузії також промосковська влада але там тисячі людей виходять на мітинги, а угорці мовчать. Тут не моє нічого дивного- в другій світовій війні угорці були союзниками гітлера а тепер союзники путлепа.
12.05.2022 16:36 Ответить
12.05.2022 16:36 Ответить
Цікаво, чи буде орбан блокувати вступ Швеції та Фінляндії до НАТО ?
12.05.2022 17:04 Ответить
12.05.2022 17:04 Ответить
Не смеет
12.05.2022 17:47 Ответить
12.05.2022 17:47 Ответить
12.05.2022 17:51 Ответить
12.05.2022 17:51 Ответить
 
 