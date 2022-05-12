Президент и премьер Финляндии заявили о поддержке вступления страны в НАТО

Президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин обнародовали совместное заявление. Заявили о поддержке вступления страны в состав НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте президента Финляндии.

"Этой весной состоялась важная дискуссия относительно возможного членства Финляндии в НАТО. Потребовалось время, чтобы парламент и все общество смогли определить свою позицию по этому поводу. Потребовалось время для тесных международных контактов с НАТО и странами-членами, а также со Швецией. Мы хотели предоставить обсуждению необходимое пространство", - говорится в заявлении.

Как отмечается, сейчас, "когда момент принятия решения уже близок", Ниинистё и Марин выражают "равноправные взгляды, также для информирования депутатских групп и партий".

"Вступление в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Как член НАТО Финляндия укрепит весь оборонный альянс. Финляндия должна немедленно подать заявку на членство в НАТО. Мы надеемся, что национальные шаги, еще необходимые для принятия этого решения, будут быстро сделаны в течение следующих нескольких дней", - сообщается в совместном заявлении президента и премьера Финляндии.

Как сообщалось, процедура утверждения Швеции и Финляндии в состав НАТО может быть завершена в течение нескольких недель после подачи заявки.

