РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7883 посетителя онлайн
Новости
2 840 12

Президент и премьер Финляндии заявили о поддержке вступления страны в НАТО

нато,фінляндія

Президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин обнародовали совместное заявление. Заявили о поддержке вступления страны в состав НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте президента Финляндии.

"Этой весной состоялась важная дискуссия относительно возможного членства Финляндии в НАТО. Потребовалось время, чтобы парламент и все общество смогли определить свою позицию по этому поводу. Потребовалось время для тесных международных контактов с НАТО и странами-членами, а также со Швецией. Мы хотели предоставить обсуждению необходимое пространство", - говорится в заявлении.

Как отмечается, сейчас, "когда момент принятия решения уже близок", Ниинистё и Марин выражают "равноправные взгляды, также для информирования депутатских групп и партий".

Читайте: У России нет ресурсов, чтобы ответить на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, - президент Эстонии Карис

"Вступление в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Как член НАТО Финляндия укрепит весь оборонный альянс. Финляндия должна немедленно подать заявку на членство в НАТО. Мы надеемся, что национальные шаги, еще необходимые для принятия этого решения, будут быстро сделаны в течение следующих нескольких дней", - сообщается в совместном заявлении президента и премьера Финляндии.

Как сообщалось, процедура утверждения Швеции и Финляндии в состав НАТО может быть завершена в течение нескольких недель после подачи заявки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для Швеции и Финляндии сейчас лучшее время вступить в НАТО. Путин ведь занят Украиной, - Расмуссен

заявление (397) Финляндия (1026) членство в НАТО (1560) Ниинисте Саули (69)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Цікаво президента Фінляндії та Швеції теж звенуватять в провокаціях
показать весь комментарий
12.05.2022 11:04 Ответить
+11
А ви думаєте як одержати підполковника виключно ротом?
показать весь комментарий
12.05.2022 11:08 Ответить
+6
Коли Україну атакує Орда, бабуся Єлизавета II
показать весь комментарий
12.05.2022 11:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли Україну атакує Орда, бабуся Єлизавета II
показать весь комментарий
12.05.2022 11:02 Ответить
Цікаво президента Фінляндії та Швеції теж звенуватять в провокаціях
показать весь комментарий
12.05.2022 11:04 Ответить
А ви думаєте як одержати підполковника виключно ротом?
показать весь комментарий
12.05.2022 11:08 Ответить
Асоційований кандидат в ЄС Україна ще при Порошенко-повинна стати повноправним членом Євросоюзу...але проти є такі країни...Німеччина...Франція...Угорщина...та ще пара трійка кремлівских поплічників...Кулеба пагано працює...
показать весь комментарий
12.05.2022 11:25 Ответить
аби шось *********, йди замість Кулеби попрацюй
показать весь комментарий
12.05.2022 12:45 Ответить
Те,про що так багато говорили москалі здійснюється,НАТО на кордоні Московської орди !!?)))
показать весь комментарий
12.05.2022 11:32 Ответить
Epic fail для путина, конечно. Если бы завоевал Украину, то, возможно, вступление вечно нейтральных Швеции и Финляндии в НАТО ещё можно было бы назвать разумной ценой за такой приз. Но их вступление в НАТО + НЕ завоевал Украину = существенно ухудшил военно-стратегическую обстановку вокруг рф.
И это если не вспоминать о санкциях, уничтоженном международном имидже и прочих печеньках, которые "съела" россия . . .

На месте российских элит да и российского народа в целом пора бы предъяву сделать вожаку за такое "качество работы". Это если предельно цинично смотреть на ситуацию и забыть о морали в принципе.
показать весь комментарий
12.05.2022 11:58 Ответить
Ви намагаєтеся шукати логіку у діях русні. І весь світ намагається це робити. А правда у тому, що там логіки немає. "Богоізбраний" народ тому і вважає себе таким, бо йому насрати на усе, що робиться не по їхньому.
показать весь комментарий
12.05.2022 12:19 Ответить
"Российский обычный" в таком раскладе себе сразу делает подмену понятий на "на нас нападает НАТО". Потому что быдлу проще, если за него пахан думает. Тех, кто думает иначе, бьёт, убывает или заставляет уехать. Так им было привычнее и под царями и под ещё той ордой.
показать весь комментарий
12.05.2022 16:46 Ответить
Фінляндія, була у складі кацапської імперії, має довгий кордон суходолом, зараз вступить у НАТО і кацапи нічого їм не зроблять. Тільки волатимуть разом із підкацапниками "ви ні панімаіті! ета другоє!" коли їм нагадуватимить, що намір вступити у НАТО видається за причину нападу на Україну.
показать весь комментарий
12.05.2022 12:03 Ответить
зараз пердаки у орків почнуть ще більше розриватись
показать весь комментарий
12.05.2022 12:46 Ответить
Лапти этого даже не заметят. Они с нами воюют а не с нато. С нато у них противостояние чисто виртуальное. А с нами реальное. Вот наше членство было бы им поперёк горла. Потому и войну начали. На остальное и на...ать. Так что стратегически это ничего не изменит.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:16 Ответить
 
 