Президент та прем'єр Фінляндії заявили про підтримку вступу країни до НАТО

Президент і прем'єр-міністр Фінляндії Саулі Нііністе й Санна Марін оприлюднили спільну заяву. Заявили про підтримку вступу країни до складу НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті президента Фінляндії.

"Цієї весни відбулася важлива дискусія щодо можливого членства Фінляндії в НАТО. Потрібен був час, щоб парламент і все суспільство змогли визначити свою позицію з цього приводу. Потрібен був час для тісних міжнародних контактів з НАТО та країнами-членами, а також зі Швецією. Ми хотіли надати обговоренню необхідний простір", - сказано в заяві.

Як зазначається, зараз, "коли момент прийняття рішення вже близько", Нііністе і Марін висловлюють "рівноправні погляди, також для інформування депутатських груп і партій".

Читайте також: Росія сама підштовхнула Фінляндію до вступу в НАТО, - президент Нііністе

"Вступ в НАТО зміцнить безпеку Фінляндії. Як член НАТО, Фінляндія зміцнить весь оборонний альянс. Фінляндія має негайно подати заявку на членство в НАТО. Ми сподіваємося, що національні кроки, які ще необхідні для ухвалення цього рішення, будуть швидко зроблені впродовж наступних декількох днів", - повідомляється в спільній заяві президента і прем’єра Фінляндії.

Як повідомлялося, процедура затвердження Швеції та Фінляндії до складу НАТО може бути завершена впродовж декількох тижнів після подачі заявки.

Читайте також: Росія не має ресурсів, щоб відповісти на вступ Фінляндії і Швеції в НАТО, - президент Естонії Каріс