УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9291 відвідувач онлайн
Новини
2 838 12

Президент та прем'єр Фінляндії заявили про підтримку вступу країни до НАТО

нато,фінляндія

Президент і прем'єр-міністр Фінляндії Саулі Нііністе й Санна Марін оприлюднили спільну заяву. Заявили про підтримку вступу країни до складу НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті президента Фінляндії.

"Цієї весни відбулася важлива дискусія щодо можливого членства Фінляндії в НАТО. Потрібен був час, щоб парламент і все суспільство змогли визначити свою позицію з цього приводу. Потрібен був час для тісних міжнародних контактів з НАТО та країнами-членами, а також зі Швецією. Ми хотіли надати обговоренню необхідний простір", - сказано в заяві.

Як зазначається, зараз, "коли момент прийняття рішення вже близько", Нііністе і Марін висловлюють "рівноправні погляди, також для інформування депутатських груп і партій".

Читайте також: Росія сама підштовхнула Фінляндію до вступу в НАТО, - президент Нііністе

"Вступ в НАТО зміцнить безпеку Фінляндії. Як член НАТО, Фінляндія зміцнить весь оборонний альянс. Фінляндія має негайно подати заявку на членство в НАТО. Ми сподіваємося, що національні кроки, які ще необхідні для ухвалення цього рішення, будуть швидко зроблені впродовж наступних декількох днів", - повідомляється в спільній заяві президента і прем’єра Фінляндії.

Як повідомлялося, процедура затвердження Швеції та Фінляндії до складу НАТО може бути завершена впродовж декількох тижнів після подачі заявки.

Читайте також: Росія не має ресурсів, щоб відповісти на вступ Фінляндії і Швеції в НАТО, - президент Естонії Каріс

Автор: 

заява (223) Фінляндія (1331) членство в НАТО (1748) Нііністе Саулі (86)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Цікаво президента Фінляндії та Швеції теж звенуватять в провокаціях
показати весь коментар
12.05.2022 11:04 Відповісти
+11
А ви думаєте як одержати підполковника виключно ротом?
показати весь коментар
12.05.2022 11:08 Відповісти
+6
Коли Україну атакує Орда, бабуся Єлизавета II
показати весь коментар
12.05.2022 11:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли Україну атакує Орда, бабуся Єлизавета II
показати весь коментар
12.05.2022 11:02 Відповісти
Цікаво президента Фінляндії та Швеції теж звенуватять в провокаціях
показати весь коментар
12.05.2022 11:04 Відповісти
А ви думаєте як одержати підполковника виключно ротом?
показати весь коментар
12.05.2022 11:08 Відповісти
Асоційований кандидат в ЄС Україна ще при Порошенко-повинна стати повноправним членом Євросоюзу...але проти є такі країни...Німеччина...Франція...Угорщина...та ще пара трійка кремлівских поплічників...Кулеба пагано працює...
показати весь коментар
12.05.2022 11:25 Відповісти
аби шось *********, йди замість Кулеби попрацюй
показати весь коментар
12.05.2022 12:45 Відповісти
Те,про що так багато говорили москалі здійснюється,НАТО на кордоні Московської орди !!?)))
показати весь коментар
12.05.2022 11:32 Відповісти
Epic fail для путина, конечно. Если бы завоевал Украину, то, возможно, вступление вечно нейтральных Швеции и Финляндии в НАТО ещё можно было бы назвать разумной ценой за такой приз. Но их вступление в НАТО + НЕ завоевал Украину = существенно ухудшил военно-стратегическую обстановку вокруг рф.
И это если не вспоминать о санкциях, уничтоженном международном имидже и прочих печеньках, которые "съела" россия . . .

На месте российских элит да и российского народа в целом пора бы предъяву сделать вожаку за такое "качество работы". Это если предельно цинично смотреть на ситуацию и забыть о морали в принципе.
показати весь коментар
12.05.2022 11:58 Відповісти
Ви намагаєтеся шукати логіку у діях русні. І весь світ намагається це робити. А правда у тому, що там логіки немає. "Богоізбраний" народ тому і вважає себе таким, бо йому насрати на усе, що робиться не по їхньому.
показати весь коментар
12.05.2022 12:19 Відповісти
"Российский обычный" в таком раскладе себе сразу делает подмену понятий на "на нас нападает НАТО". Потому что быдлу проще, если за него пахан думает. Тех, кто думает иначе, бьёт, убывает или заставляет уехать. Так им было привычнее и под царями и под ещё той ордой.
показати весь коментар
12.05.2022 16:46 Відповісти
Фінляндія, була у складі кацапської імперії, має довгий кордон суходолом, зараз вступить у НАТО і кацапи нічого їм не зроблять. Тільки волатимуть разом із підкацапниками "ви ні панімаіті! ета другоє!" коли їм нагадуватимить, що намір вступити у НАТО видається за причину нападу на Україну.
показати весь коментар
12.05.2022 12:03 Відповісти
зараз пердаки у орків почнуть ще більше розриватись
показати весь коментар
12.05.2022 12:46 Відповісти
Лапти этого даже не заметят. Они с нами воюют а не с нато. С нато у них противостояние чисто виртуальное. А с нами реальное. Вот наше членство было бы им поперёк горла. Потому и войну начали. На остальное и на...ать. Так что стратегически это ничего не изменит.
показати весь коментар
12.05.2022 13:16 Відповісти
 
 