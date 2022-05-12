Вступ Фінляндії до НАТО відбудеться швидко, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що членство Фінляндії зміцнить як Альянс, так і саму країну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
"Якщо Фінляндія вирішить подати заявку, її тепло приймуть до НАТО, а процес вступу відбудеться гладко і швидко", - заявив Столтенберг.
Він додав, що Фінляндія є одним із найближчих партнерів НАТО, "зріла демократія, член Європейського Союзу і зробить важливий внесок у євроатлантичну безпеку".
Як повідомлялося, 12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.
Остаточне рішення подати заявку на членство в НАТО вимагатиме голосування в парламенті.
Общее культурное пространство дает России на нас очень сильно влиять. Оттого Украине нужна дерусификация. Русские итак украинский не знают, так что мы просто не должны знать русский.
Украина тоже будет в НАТО