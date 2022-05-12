Вступ Фінляндії до НАТО відбудеться швидко, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що членство Фінляндії зміцнить як Альянс, так і саму країну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

"Якщо Фінляндія вирішить подати заявку, її тепло приймуть до НАТО, а процес вступу відбудеться гладко і швидко", - заявив Столтенберг.

Він додав, що Фінляндія є одним із найближчих партнерів НАТО, "зріла демократія, член Європейського Союзу і зробить важливий внесок у євроатлантичну безпеку".

Як повідомлялося, 12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.

Остаточне рішення подати заявку на членство в НАТО вимагатиме голосування в парламенті.

