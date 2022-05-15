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Новини Війна
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Росія у війні не досягає своїх стратегічних целей, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія не змогла досягти жодної стратегічної цілі щодо захоплення українських територій або підриву єдності НАТО.

Про це Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні під час зустрічі ми обговорили нашу потужну підтримку України… Російська війна в Україні не йде так, як планувала Москва. Вони не змогли взяти Київ, їх відкинули від Харкова, їх головний наступ на Донбасі був зупинений. Росія не досягає своїх стратегічних цілей. Президент Путін хотів завдати поразки Україні, зруйнувати НАТО та розділити Північну Америку й Європу. Але Україна стоїть, НАТО сильніше, ніж будь-коли, Європа та Північна Америка міцно поєднані. Україна може виграти цю війну", - заявив Столтенберг.

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Він зауважив, що українці хоробро захищають свою землю, і союзники по Альянсу допомагають їм у цій боротьбі, надають підтримку у сфері безпеки, що варта мільярдів доларів. Протягом попередніх років союзники по Альянсу надали тренування десяткам тисяч українських військовослужбовців.

"Все це щодня приносить великі зміни у ситуацію на полі бою. Ми маємо продовжувати та нарощувати нашу військову допомогу для України та працювати далі під егідою Групи з підтримки України, яка щойно провела зустрічі у Рамштайні", - сказав Генеральний секретар НАТО.

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Він зауважив, що війна Росії проти України матиме довгострокові наслідки для всієї системи європейської безпеки.

Автор: 

НАТО (6635) росія (66417) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+10
ПЕРЕМОГА !!! Все свинособаки будут уничтожены
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15.05.2022 17:13 Відповісти
+4
как это не достигают НАОБОРОТ--- КАК ПО МНЕ ОДНА ЦЕЛЬ - ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНАЯ ДЛЯ РОССИИ....... ПРЫГНУТЬ В БЕЗДНУ КОСМОСА......... РОССИЯ ВЫПОЛНЯЕТ ДАЖЕ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА.. ГЛАВНОЕ НЕ МЕШАТЬ РОССИИ... САМА ВСЕ СДЕЛАТЬ...
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15.05.2022 17:29 Відповісти
+3
Відкрив тільки перевірити, чи не забув він сказати, що НАТО не буде стороною конфлікту. Таки чи забув, чи щось невірно переклали...
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15.05.2022 17:19 Відповісти
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ПЕРЕМОГА !!! Все свинособаки будут уничтожены
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15.05.2022 17:13 Відповісти
как это не достигают НАОБОРОТ--- КАК ПО МНЕ ОДНА ЦЕЛЬ - ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНАЯ ДЛЯ РОССИИ....... ПРЫГНУТЬ В БЕЗДНУ КОСМОСА......... РОССИЯ ВЫПОЛНЯЕТ ДАЖЕ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА.. ГЛАВНОЕ НЕ МЕШАТЬ РОССИИ... САМА ВСЕ СДЕЛАТЬ...
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15.05.2022 17:29 Відповісти
Расєя впєрдє била єсть і будєт всєгда-ета єйьо ісконнає скрєпнає мєста...
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15.05.2022 17:13 Відповісти
Але і ми свої землі не звільнили
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15.05.2022 17:19 Відповісти
да, нагадили они прилично, инфраструктуру, НПЗ, много чего разрушено. Это все потому что Зебобики к войне не готовились, они вместо армии дороги делали, за три года можно было по минимуму хоть ПВО закупить
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15.05.2022 18:00 Відповісти
Відкрив тільки перевірити, чи не забув він сказати, що НАТО не буде стороною конфлікту. Таки чи забув, чи щось невірно переклали...
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15.05.2022 17:19 Відповісти
Тьху на тебе!
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15.05.2022 17:29 Відповісти
Столтенберг там випадково до обрання генсеком, у колишньому житті десь в кіно чи театрі не знімався??.. Говорить майже так само як колишній актор...
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15.05.2022 17:32 Відповісти
это чмо откуда вылезло?
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15.05.2022 17:37 Відповісти
Мені здається,дуже багато чого змінилось з початку війни .Тепер допомога зброєю Україні від НАТО- це вже не відносини двох сторін.Погрози в сторону Польщі,реальний ядерний шантаж,майбутні випади в сторону Фінляндії і Швеції....
Ця ситуація вже вимагає абсолютної участі НАТО в долі(якщо дозволите так сказати) України,і однозначні дії на військову перемогу над росією.Інакше одночасно багато з країн НАТО опиняться під загрозою,або ще гірше,у стані війни.
Столтенберг лише фігура,а весь апарат НАТО не буде помилятись,розповзатись військовим діям не дадуть.В мене є оптимістична надія,що нам дадуть ВСЕ для перемоги,вигідно чи невигідно це кошторисам країн.Бо світова війна здатна вичерпати в сотні більше ресурсів.
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15.05.2022 17:38 Відповісти
і не досягне,тому що руссня це гній
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15.05.2022 17:57 Відповісти
Згадайте його вислови два місяці тому
Банкіру потрібно працювати в банку, чи в обміннику якомусь, але точно не в НАТО
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15.05.2022 18:07 Відповісти
У ростові спалили ще один військомат. Невідомі.
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15.05.2022 19:12 Відповісти
О×yєнну єдність НАТО демонструє Орбан, а тепер і Туреччина.
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15.05.2022 19:21 Відповісти
Где призывы дать нам оружие, как всегда один ПЕРДЁЖ в лужу.
Тебе, дядя, не НАТО возглавлять, а ОБЩЕСТВО СТАРЫХ ПЕРДУНОВ.
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15.05.2022 19:28 Відповісти
 
 