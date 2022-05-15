Росія у війні не досягає своїх стратегічних целей, - Столтенберг

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія не змогла досягти жодної стратегічної цілі щодо захоплення українських територій або підриву єдності НАТО.

Про це Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні під час зустрічі ми обговорили нашу потужну підтримку України… Російська війна в Україні не йде так, як планувала Москва. Вони не змогли взяти Київ, їх відкинули від Харкова, їх головний наступ на Донбасі був зупинений. Росія не досягає своїх стратегічних цілей. Президент Путін хотів завдати поразки Україні, зруйнувати НАТО та розділити Північну Америку й Європу. Але Україна стоїть, НАТО сильніше, ніж будь-коли, Європа та Північна Америка міцно поєднані. Україна може виграти цю війну", - заявив Столтенберг.

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Він зауважив, що українці хоробро захищають свою землю, і союзники по Альянсу допомагають їм у цій боротьбі, надають підтримку у сфері безпеки, що варта мільярдів доларів. Протягом попередніх років союзники по Альянсу надали тренування десяткам тисяч українських військовослужбовців.

"Все це щодня приносить великі зміни у ситуацію на полі бою. Ми маємо продовжувати та нарощувати нашу військову допомогу для України та працювати далі під егідою Групи з підтримки України, яка щойно провела зустрічі у Рамштайні", - сказав Генеральний секретар НАТО.

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Він зауважив, що війна Росії проти України матиме довгострокові наслідки для всієї системи європейської безпеки.