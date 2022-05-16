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Российские оккупанты применяют запрещенные фосфорные боеприпасы на Днепропетровщине, - Вилкул

фосфорні

Россияне применяют запрещенные Женевской конвенцией фосфорные боеприпасы в Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Фосфорные боеприпасы содержат ядовитый фосфор. Это могут быть авиабомбы, артиллерийские снаряды, ракеты, мины, ручные гранаты. Женевская конвенция запрещает использование боеприпасов с фосфором.

Уточняется, что также россияне используют запрещенные кассетные боеприпасы, все виды РСЗО, ствольную артиллерию, минометы.

Отмечается, что оккупанты бьют по мирным селам, по объектам мирной инфраструктуры, жилым домам и даже колоннам с беженцами.

Как сообщается, на прошлой неделе и сейчас ситуация в Кривом Роге и Криворожском районе остается напряженной, но стабильной и полностью контролируется ВСУ и Военной администрацией. На этой неделе не было ни дня без обстрелов, и сегодня также были обстрелы по всей линии столкновения – были прилеты из "Ураганов" в Широковской громаде.

Линия фронта на самом опасном южном направлении проходит в Херсонской области.

Читайте: В полночь враг дважды обстрелял из "Ураганов" Криворожский район на Днепропетровщине, - ОВА

Вилкул Александр (475) обстрел (28218) Днепропетровская область (4156)


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Рашисты давно положили на все договоры и запреты. И они будут продолжать использовать вест свой арсенал, чтобы посеять панику. Единственный выход - убивать кацапню. И как можно больше
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16.05.2022 06:46 Ответить
хватить вже писати туфту, це запалювальні снаряди або освітлюючі
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16.05.2022 08:01 Ответить
Помогу тебе, -вашидоказательства-недоказательства, этонемы, настамнет.
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16.05.2022 09:57 Ответить
интересно вилкул послал своих титушек на передовую, это же не майдан возле облрады разгонять?
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16.05.2022 08:53 Ответить
тягнути іноземних спеців для підтвердження!

чому ніхто не реагує на заборонену зброю?
всі решта будуть бачити і будуть також застосовувати, бо всім пофіг
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16.05.2022 15:10 Ответить
та яке підтвердження, якийсь х*й з гори крикнув для піару, щоб хайп підняти

народ не черпайте інформацію від кого попало, є ж офіційна інформація від генштабу, читайте її
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16.05.2022 15:23 Ответить
 
 