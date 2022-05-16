Российские оккупанты применяют запрещенные фосфорные боеприпасы на Днепропетровщине, - Вилкул

Россияне применяют запрещенные Женевской конвенцией фосфорные боеприпасы в Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Фосфорные боеприпасы содержат ядовитый фосфор. Это могут быть авиабомбы, артиллерийские снаряды, ракеты, мины, ручные гранаты. Женевская конвенция запрещает использование боеприпасов с фосфором.

Уточняется, что также россияне используют запрещенные кассетные боеприпасы, все виды РСЗО, ствольную артиллерию, минометы.

Отмечается, что оккупанты бьют по мирным селам, по объектам мирной инфраструктуры, жилым домам и даже колоннам с беженцами.

Как сообщается, на прошлой неделе и сейчас ситуация в Кривом Роге и Криворожском районе остается напряженной, но стабильной и полностью контролируется ВСУ и Военной администрацией. На этой неделе не было ни дня без обстрелов, и сегодня также были обстрелы по всей линии столкновения – были прилеты из "Ураганов" в Широковской громаде.

Линия фронта на самом опасном южном направлении проходит в Херсонской области.

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