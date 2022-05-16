УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8041 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 482 6

Російські окупанти застосовують заборонені фосфорні боєприпаси на Дніпропетровщині, - Вілкул

фосфорні

Росіяни застосовують заборонені Женевською конвенцією фосфорні боєприпаси на Дніпропетровщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Фосфорні боєприпаси містять отруйний білий фосфор. Це можуть бути авіабомби, артилерійські снаряди, ракети, міни, ручні гранати. Женевська конвенція забороняє використання боєприпасів з білим фосфором.

Уточнюється, що також росіяни застосовують заборонені касетні боєприпаси, усі види РСЗВ, ствольну артилерію, міномети.

Зазначається, що окупанти б'ють по мирних селах, по об'єктах мирної інфраструктури, житлових будинках та навіть колонах з біженцями.

Як повідомляється, минулий тиждень і зараз ситуація у Кривому Розі та Криворізькому районі залишається напруженою, але стабільною та повністю контролюється ЗСУ та Військовою адміністрацією. Цього тижня не було жодного дня без обстрілів і сьогодні також були обстріли по всій лінії зіткнення – були прильоти з "Ураганів" у Широківській громаді.

Лінія фронту на найнебезпечнішому південному напрямку проходить у Херсонській області.

Також читайте: Лінія бойового зіткнення розташована за 50 кілометрів від Кривого Рогу, - Вілкул

Автор: 

Вілкул Олександр (329) обстріл (29540) Дніпропетровська область (3936)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рашисты давно положили на все договоры и запреты. И они будут продолжать использовать вест свой арсенал, чтобы посеять панику. Единственный выход - убивать кацапню. И как можно больше
показати весь коментар
16.05.2022 06:46 Відповісти
хватить вже писати туфту, це запалювальні снаряди або освітлюючі
показати весь коментар
16.05.2022 08:01 Відповісти
Помогу тебе, -вашидоказательства-недоказательства, этонемы, настамнет.
показати весь коментар
16.05.2022 09:57 Відповісти
интересно вилкул послал своих титушек на передовую, это же не майдан возле облрады разгонять?
показати весь коментар
16.05.2022 08:53 Відповісти
тягнути іноземних спеців для підтвердження!

чому ніхто не реагує на заборонену зброю?
всі решта будуть бачити і будуть також застосовувати, бо всім пофіг
показати весь коментар
16.05.2022 15:10 Відповісти
та яке підтвердження, якийсь х*й з гори крикнув для піару, щоб хайп підняти

народ не черпайте інформацію від кого попало, є ж офіційна інформація від генштабу, читайте її
показати весь коментар
16.05.2022 15:23 Відповісти
 
 