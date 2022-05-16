Оккупанты под видом "национализации" отбирают имущество украинцев в Мариуполе, - Андрющенко
Оккупанты отбирают имущество у жителей Мариуполя, прикрываясь "национализацией".
Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Со вчера по бумажке банановой республики официальным документом (Постановлением!) так называемой "ДНР" у всех владельцев Украины украдено под видом национализации все имущество (движимое и недвижимое) и ценности в области железнодорожного транспорта, электроэнергетики и водоснабжения. Официальное мародерство в действии. Следующим шагом будет передача "национализированного" имущества в собственность России", - говорится в сообщении.
Андрющенко отметил, что речь идет не только о государственной или коммунальной собственности, но и о собственности физических и юридических лиц.
"Деталь, которая лучше тысячи слов открывает правду о "народе Донбасса". Вообще Мариуполь своими глазами, к сожалению, видит начало СССР в Украине почти в те же годы прошлого столетия. Власть гегемонов и людей с винтовкой. Единственное, что отличает - церковь идет в ногу с коммунистами", - добавил советник мэра.
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Де вона з'являється, там мир перетворюється на війну, життя на виживання, звичайні продукти на "гуманітарну допомогу", а найголовніше, "твоє" перетворюється на "моє"