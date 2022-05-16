РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7548 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 637 10

Оккупанты под видом "национализации" отбирают имущество украинцев в Мариуполе, - Андрющенко

маріуполь

Оккупанты отбирают имущество у жителей Мариуполя, прикрываясь "национализацией".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Со вчера по бумажке банановой республики официальным документом (Постановлением!) так называемой "ДНР" у всех владельцев Украины украдено под видом национализации все имущество (движимое и недвижимое) и ценности в области железнодорожного транспорта, электроэнергетики и водоснабжения. Официальное мародерство в действии. Следующим шагом будет передача "национализированного" имущества в собственность России", - говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что речь идет не только о государственной или коммунальной собственности, но и о собственности физических и юридических лиц.

"Деталь, которая лучше тысячи слов открывает правду о "народе Донбасса". Вообще Мариуполь своими глазами, к сожалению, видит начало СССР в Украине почти в те же годы прошлого столетия. Власть гегемонов и людей с винтовкой. Единственное, что отличает - церковь идет в ногу с коммунистами", - добавил советник мэра.

Читайте: Продолжаем деликатные переговоры, чтобы спасти наших людей из "Азовстали", - Зеленский

Мариуполь (5735) национализация (238) Андрющенко Петр (587)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Це вже було в Західній Україні у 39-му році. Нічого нового.
"...и действующие лица все те же... "
показать весь комментарий
16.05.2022 07:11 Ответить
+6
Зараз з ранку переглядав ТV канали і на російському "Росія-24" вхопив новину.

"МЧС доставило в Запорожскую область70 тонн гуманитарной помощи".

У цьому вся росія.
Де вона з'являється, там мир перетворюється на війну, життя на виживання, звичайні продукти на "гуманітарну допомогу", а найголовніше, "твоє" перетворюється на "моє"
показать весь комментарий
16.05.2022 07:16 Ответить
+4
показать весь комментарий
16.05.2022 07:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не чипайте рпц, онє вже і на українську перейшли, і ******* не дуже світять, все більше в цивільному по барах...
показать весь комментарий
16.05.2022 06:59 Ответить
Це вже було в Західній Україні у 39-му році. Нічого нового.
"...и действующие лица все те же... "
показать весь комментарий
16.05.2022 07:11 Ответить
Зараз з ранку переглядав ТV канали і на російському "Росія-24" вхопив новину.

"МЧС доставило в Запорожскую область70 тонн гуманитарной помощи".

У цьому вся росія.
Де вона з'являється, там мир перетворюється на війну, життя на виживання, звичайні продукти на "гуманітарну допомогу", а найголовніше, "твоє" перетворюється на "моє"
показать весь комментарий
16.05.2022 07:16 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2022 07:16 Ответить
Та най їх уже вдавить тим майном!
показать весь комментарий
16.05.2022 07:18 Ответить
Разница есть - тогда было на 70 лет, сейчас на месяцы. ....
показать весь комментарий
16.05.2022 07:33 Ответить
Сейчас у них не "грабь награбленное", а "грабь хохлов".
показать весь комментарий
16.05.2022 07:59 Ответить
********-кацапы...
показать весь комментарий
16.05.2022 08:26 Ответить
Все последовательно.... Луганду ограбили и вывезли.... Пора по быстрому очистить временно захваченное....
показать весь комментарий
16.05.2022 08:55 Ответить
 
 