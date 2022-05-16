Окупанти під виглядом "націоналізації" відбирають майно українців у Маріуполі, - Андрющенко
Окупанти відбирають майно в жителів Маріуполя, прикриваючись "націоналізацією".
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Від вчора за папірцем бананової республіки офіційним документом (Постановою!) так званої "ДНР" у всіх власників України вкрадено під виглядом націоналізації все майно (рухоме та нерухоме) та цінності в галузі залізничного транспорту, електроенергетики та водопостачання. Офіційне мародерство в дії. Наступним кроком буде передання "націоналізованого" майна у власність Росії", - йдеться в повідомленні.
Андрющенко зазначив, що йдеться не лише про державну або комунальну власність, а й про власність фізичних та юридичних осіб.
"Деталь, яка краще за тисячу слів відкриває правду про "народ Донбасу". Взагалі Маріуполь на власні очі, на жаль, бачить початок СРСР в Україні майже в ті самі роки минулого сторіччя. Влада гегемонів та людей з гвинтівкою. Єдине, що відрізняє - церква йде в ногу з комуністами", - додав радник мера.
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"...и действующие лица все те же... "
"МЧС доставило в Запорожскую область70 тонн гуманитарной помощи".
У цьому вся росія.
Де вона з'являється, там мир перетворюється на війну, життя на виживання, звичайні продукти на "гуманітарну допомогу", а найголовніше, "твоє" перетворюється на "моє"