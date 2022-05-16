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Окупанти під виглядом "націоналізації" відбирають майно українців у Маріуполі, - Андрющенко

маріуполь

Окупанти відбирають майно в жителів Маріуполя, прикриваючись "націоналізацією".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Від вчора за папірцем бананової республіки офіційним документом (Постановою!) так званої "ДНР" у всіх власників України вкрадено під виглядом націоналізації все майно (рухоме та нерухоме) та цінності в галузі залізничного транспорту, електроенергетики та водопостачання. Офіційне мародерство в дії. Наступним кроком буде передання "націоналізованого" майна у власність Росії", - йдеться в повідомленні.

Андрющенко зазначив, що йдеться не лише про державну або комунальну власність, а й про власність фізичних та юридичних осіб.

"Деталь, яка краще за тисячу слів відкриває правду про "народ Донбасу". Взагалі Маріуполь на власні очі, на жаль, бачить початок СРСР в Україні майже в ті самі роки минулого сторіччя. Влада гегемонів та людей з гвинтівкою. Єдине, що відрізняє - церква йде в ногу з комуністами", - додав радник мера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти хочуть "націоналізувати" житло в Маріуполі, яке лишилося без власників, - радник мера Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3254) націоналізація (387) Андрющенко Петро (700)


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Топ коментарі
+11
Це вже було в Західній Україні у 39-му році. Нічого нового.
"...и действующие лица все те же... "
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16.05.2022 07:11 Відповісти
+6
Зараз з ранку переглядав ТV канали і на російському "Росія-24" вхопив новину.

"МЧС доставило в Запорожскую область70 тонн гуманитарной помощи".

У цьому вся росія.
Де вона з'являється, там мир перетворюється на війну, життя на виживання, звичайні продукти на "гуманітарну допомогу", а найголовніше, "твоє" перетворюється на "моє"
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16.05.2022 07:16 Відповісти
+4
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16.05.2022 07:16 Відповісти
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не чипайте рпц, онє вже і на українську перейшли, і ******* не дуже світять, все більше в цивільному по барах...
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16.05.2022 06:59 Відповісти
Це вже було в Західній Україні у 39-му році. Нічого нового.
"...и действующие лица все те же... "
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16.05.2022 07:11 Відповісти
Зараз з ранку переглядав ТV канали і на російському "Росія-24" вхопив новину.

"МЧС доставило в Запорожскую область70 тонн гуманитарной помощи".

У цьому вся росія.
Де вона з'являється, там мир перетворюється на війну, життя на виживання, звичайні продукти на "гуманітарну допомогу", а найголовніше, "твоє" перетворюється на "моє"
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16.05.2022 07:16 Відповісти
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16.05.2022 07:16 Відповісти
Та най їх уже вдавить тим майном!
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16.05.2022 07:18 Відповісти
Разница есть - тогда было на 70 лет, сейчас на месяцы. ....
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16.05.2022 07:33 Відповісти
Сейчас у них не "грабь награбленное", а "грабь хохлов".
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16.05.2022 07:59 Відповісти
********-кацапы...
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16.05.2022 08:26 Відповісти
Все последовательно.... Луганду ограбили и вывезли.... Пора по быстрому очистить временно захваченное....
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16.05.2022 08:55 Відповісти
 
 