Окупанти під виглядом "націоналізації" відбирають майно українців у Маріуполі, - Андрющенко

Окупанти відбирають майно в жителів Маріуполя, прикриваючись "націоналізацією".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Від вчора за папірцем бананової республіки офіційним документом (Постановою!) так званої "ДНР" у всіх власників України вкрадено під виглядом націоналізації все майно (рухоме та нерухоме) та цінності в галузі залізничного транспорту, електроенергетики та водопостачання. Офіційне мародерство в дії. Наступним кроком буде передання "націоналізованого" майна у власність Росії", - йдеться в повідомленні.

Андрющенко зазначив, що йдеться не лише про державну або комунальну власність, а й про власність фізичних та юридичних осіб.

"Деталь, яка краще за тисячу слів відкриває правду про "народ Донбасу". Взагалі Маріуполь на власні очі, на жаль, бачить початок СРСР в Україні майже в ті самі роки минулого сторіччя. Влада гегемонів та людей з гвинтівкою. Єдине, що відрізняє - церква йде в ногу з комуністами", - додав радник мера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти хочуть "націоналізувати" житло в Маріуполі, яке лишилося без власників, - радник мера Андрющенко