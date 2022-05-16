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Германия намерена до конца года прекратить импорт российской нефти, - Bloomberg

газ,нафта

Германия намерена до конца года прекратить импорт российской нефти. Берлин сделает это, даже если Европейский Союз не введет общего запрета в рамках следующего пакета санкций.

Об этом со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщает Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам чиновников, администрация канцлера Олафа Шольца уже работает над соглашениями с альтернативными поставщиками. Немецкое правительство уверено, что сможет решить все логистические проблемы в течение следующих шести-семи месяцев.

Как отметили собеседники агентства, правительство Шольца намерено продвигать свой национальный план в рамках санкций Европы в отношении России. В то же время, источники не уточнили, откуда именно Германия собирается получать нефть вместо России.

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Между тем, агентство сообщает, что нефтяные санкции и энергетическая безопасность будут в центре внимания на встрече Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в четверг, а также во время переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Берлине в пятницу.

Германия (7099) нефть (1938) россия (96442) санкции (11580) эмбарго (226)


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А досі буде спонсором раші
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16.05.2022 09:20 Ответить
Як і ви,чи у вас святий дух зе
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16.05.2022 09:43 Ответить
Ты подожди,всё от чего Германия для Украины откажется-Украина перехватит и будет торговать.
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16.05.2022 09:54 Ответить
Та да, наторговались так, шо аж через край выливается. Тебе отсыпать?
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16.05.2022 10:20 Ответить
Та хоть завтра, як писала друга газета. Це питання вирішили і робить перепечатки з других ресурсів, не розумію
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16.05.2022 09:20 Ответить
Посмотрим как это получится на деле.
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16.05.2022 09:28 Ответить
"адміністрація канцлера Олафа Шольца вже працює над угодами з альтернативними постачальниками" Джерело:

Над этим работает минэкономразвития Хабек, который зелёный.
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16.05.2022 10:12 Ответить
Ладно, а когда у нас уже бензин появится?
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16.05.2022 10:21 Ответить
Німці ж недавно заявляли, що від нафти можуть відмовитись негайно. За газ було до кінця року. Щось не подобається мені це все.
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16.05.2022 10:45 Ответить
 
 