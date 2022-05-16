Германия намерена до конца года прекратить импорт российской нефти, - Bloomberg

Германия намерена до конца года прекратить импорт российской нефти. Берлин сделает это, даже если Европейский Союз не введет общего запрета в рамках следующего пакета санкций.

Об этом со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщает Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам чиновников, администрация канцлера Олафа Шольца уже работает над соглашениями с альтернативными поставщиками. Немецкое правительство уверено, что сможет решить все логистические проблемы в течение следующих шести-семи месяцев.

Как отметили собеседники агентства, правительство Шольца намерено продвигать свой национальный план в рамках санкций Европы в отношении России. В то же время, источники не уточнили, откуда именно Германия собирается получать нефть вместо России.

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Между тем, агентство сообщает, что нефтяные санкции и энергетическая безопасность будут в центре внимания на встрече Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в четверг, а также во время переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Берлине в пятницу.