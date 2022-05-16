Німеччина збирається до кінця року припинити імпорт російської нафти, - Bloomberg
Німеччина планує до кінця року припинити імпорт російської нафти. Берлін зробить це, навіть якщо Європейський Союз не запровадить загальну заборону в рамках наступного пакету санкцій.
Про це з посиланням на джерела в уряді Німеччини повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За словами чиновників, адміністрація канцлера Олафа Шольца вже працює над угодами з альтернативними постачальниками. Німецький уряд впевнений, що зможе вирішити всі логістичні проблеми протягом наступних шести-семи місяців.
Як зазначили співрозмовники агентства, уряд Шольца має намір просувати свій національний план у рамках санкцій Європи щодо Росії. Водночас джерела не уточнили, звідки саме Німеччина збирається отримувати нафту замість Росії.
Тим часом агентство повідомляє, що нафтові санкції та енергетична безпека будуть у центрі уваги на зустрічі Шольца з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у четвер, а також під час переговорів із еміром Катару Тамімом бен Хамадом Аль Тані у Берліні в п'ятницю.
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