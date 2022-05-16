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Німеччина збирається до кінця року припинити імпорт російської нафти, - Bloomberg

газ,нафта

Німеччина планує до кінця року припинити імпорт російської нафти. Берлін зробить це, навіть якщо Європейський Союз не запровадить загальну заборону в рамках наступного пакету санкцій.

Про це з посиланням на джерела в уряді Німеччини повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами чиновників, адміністрація канцлера Олафа Шольца вже працює над угодами з альтернативними постачальниками. Німецький уряд впевнений, що зможе вирішити всі логістичні проблеми протягом наступних шести-семи місяців.

Як зазначили співрозмовники агентства, уряд Шольца має намір просувати свій національний план у рамках санкцій Європи щодо Росії. Водночас джерела не уточнили, звідки саме Німеччина збирається отримувати нафту замість Росії.

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Тим часом агентство повідомляє, що нафтові санкції та енергетична безпека будуть у центрі уваги на зустрічі Шольца з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у четвер, а також під час переговорів із еміром Катару Тамімом бен Хамадом Аль Тані у Берліні в п'ятницю.

Автор: 

Німеччина (7517) нафта (5640) росія (66461) санкції (12273) ембарго (305)


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А досі буде спонсором раші
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16.05.2022 09:20 Відповісти
Як і ви,чи у вас святий дух зе
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16.05.2022 09:43 Відповісти
Ты подожди,всё от чего Германия для Украины откажется-Украина перехватит и будет торговать.
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16.05.2022 09:54 Відповісти
Та да, наторговались так, шо аж через край выливается. Тебе отсыпать?
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16.05.2022 10:20 Відповісти
Та хоть завтра, як писала друга газета. Це питання вирішили і робить перепечатки з других ресурсів, не розумію
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16.05.2022 09:20 Відповісти
Посмотрим как это получится на деле.
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16.05.2022 09:28 Відповісти
"адміністрація канцлера Олафа Шольца вже працює над угодами з альтернативними постачальниками" Джерело:

Над этим работает минэкономразвития Хабек, который зелёный.
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16.05.2022 10:12 Відповісти
Ладно, а когда у нас уже бензин появится?
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16.05.2022 10:21 Відповісти
Німці ж недавно заявляли, що від нафти можуть відмовитись негайно. За газ було до кінця року. Щось не подобається мені це все.
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16.05.2022 10:45 Відповісти
 
 