Украина сама должна принимать решение об условиях победы, - Квин
Украина сама должна решать, что считать победой в войне с Россией.
Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, подчеркнув, что США хотят поддержать Украину, независимо от того, что она считает победой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы не должны принимать решения об условиях победы. Украина должна принимать решения об условиях победы. Мы считаем, что украинское правительство и украинский народ должны вынести определение того, что для них означает победа, и потом что они хотят принять или не принять в каком-то финальном соглашении для окончания этой войны. Мы хотим поддержать Украину, независимо от того, что она считает победой, но мы не будем говорить Украине: "Это будет для вас победой", - сказала Квин журналистам в Киеве в воскресенье.
Она подчеркнула, что разговоры об аннексии Россией временно оккупированных территорий в Херсонской, Донецкой областях "являются еще одним вопиющим нарушением международного права и еще одним шагом, который является безответственным и противоречащим безопасности в Европе".
Кроме того, Квин отметила, что США не обсуждали с украинским правительством конкретно тему возможной деоккупации Украиной территорий Крыма и Донбасса с точки зрения американской военной поддержки.
"Но мы признаем и всегда признавали Крым и Донбасс Украиной. Думаю, это будет иметь важное значение в любом решении, которое мы примем по поводу продолжения нашей поддержки, когда Украина решит, что делать с точки зрения того, насколько далеко она зайдет", - объяснила она.
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Бо зелена влада каже одне.
Залужний інше.
Ну і українці підтримують ЗСУ.
ТК Печерский холм
капітуляцію не сприйме укранїнський народ. шо дєлать???? ОПа в затруднєнії. сидять чешуть рєпу.
Логічно, що перемога це звільнення всіх окупованих територій.
Цікаво хто нав'язує нам іншу перемогу.
логічно, що для цього треба їх вигнати з україни до кордонів 2013.
При чому казав не раз.
Визначатиме НАРОД України,а не говорясчєє тіло у кріслі президента з його ОПою!
ну от хай радіють тепер, як він вирішує. гімнокомандувач.
вэлыкэ будывнытство побыстрей начать.
Он уже победу ежедневно обьявляет
И весь
бра******** народ идет к черту (или к Кобздону) на веки вечные!