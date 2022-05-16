Украина сама должна принимать решение об условиях победы, - Квин

Украина сама должна решать, что считать победой в войне с Россией.

Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, подчеркнув, что США хотят поддержать Украину, независимо от того, что она считает победой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы не должны принимать решения об условиях победы. Украина должна принимать решения об условиях победы. Мы считаем, что украинское правительство и украинский народ должны вынести определение того, что для них означает победа, и потом что они хотят принять или не принять в каком-то финальном соглашении для окончания этой войны. Мы хотим поддержать Украину, независимо от того, что она считает победой, но мы не будем говорить Украине: "Это будет для вас победой", - сказала Квин журналистам в Киеве в воскресенье.

Она подчеркнула, что разговоры об аннексии Россией временно оккупированных территорий в Херсонской, Донецкой областях "являются еще одним вопиющим нарушением международного права и еще одним шагом, который является безответственным и противоречащим безопасности в Европе".

Кроме того, Квин отметила, что США не обсуждали с украинским правительством конкретно тему возможной деоккупации Украиной территорий Крыма и Донбасса с точки зрения американской военной поддержки.

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"Но мы признаем и всегда признавали Крым и Донбасс Украиной. Думаю, это будет иметь важное значение в любом решении, которое мы примем по поводу продолжения нашей поддержки, когда Украина решит, что делать с точки зрения того, насколько далеко она зайдет", - объяснила она.