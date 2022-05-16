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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Украина сама должна принимать решение об условиях победы, - Квин

квін

Украина сама должна решать, что считать победой в войне с Россией.

Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, подчеркнув, что США хотят поддержать Украину, независимо от того, что она считает победой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы не должны принимать решения об условиях победы. Украина должна принимать решения об условиях победы. Мы считаем, что украинское правительство и украинский народ должны вынести определение того, что для них означает победа, и потом что они хотят принять или не принять в каком-то финальном соглашении для окончания этой войны. Мы хотим поддержать Украину, независимо от того, что она считает победой, но мы не будем говорить Украине: "Это будет для вас победой", - сказала Квин журналистам в Киеве в воскресенье.

Она подчеркнула, что разговоры об аннексии Россией временно оккупированных территорий в Херсонской, Донецкой областях "являются еще одним вопиющим нарушением международного права и еще одним шагом, который является безответственным и противоречащим безопасности в Европе".

Кроме того, Квин отметила, что США не обсуждали с украинским правительством конкретно тему возможной деоккупации Украиной территорий Крыма и Донбасса с точки зрения американской военной поддержки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бринк прибудет в Украину, как только сенат США утвердит назначение ее послом, - Квин

"Но мы признаем и всегда признавали Крым и Донбасс Украиной. Думаю, это будет иметь важное значение в любом решении, которое мы примем по поводу продолжения нашей поддержки, когда Украина решит, что делать с точки зрения того, насколько далеко она зайдет", - объяснила она.

оккупация (10212) победа (591) россия (96442) США (27331) Квин Кристина (100)


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Топ комментарии
+24
Тобто тепер хтось намагається маніпулювати поняттям перемоги ?
Логічно, що перемога це звільнення всіх окупованих територій.
Цікаво хто нав'язує нам іншу перемогу.
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16.05.2022 10:42 Ответить
+19
неможна залишатитиаке важливе питання на розсуд зелених недоумків якщо не зрадників....
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16.05.2022 10:40 Ответить
+17
Перемога це кордони у стану 2013 року, повернення депортованих до Сибіру українців та вкрадених дітей, конфіскація всього майна окупантів, погодження Московії на трильйони репарацій, в тому числі починаючи нарахування з 2014
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16.05.2022 10:46 Ответить
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Тіки так!
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16.05.2022 10:40 Ответить
наполеон зеленопарт там навизначає пасрєдінє Вісли чи Рейну десь...
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16.05.2022 10:40 Ответить
Найбільший зрадофіл?
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16.05.2022 10:57 Ответить
неможна залишатитиаке важливе питання на розсуд зелених недоумків якщо не зрадників....
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16.05.2022 10:40 Ответить
Штати розгублені.
Бо зелена влада каже одне.
Залужний інше.
Ну і українці підтримують ЗСУ.
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16.05.2022 10:43 Ответить
Дозаявлялись... Политтехнологи Офиса президента столкнулись с определенным кризисом жанра. Внутренние опросы все больше показывают, что рейтинги президента стали заметно проседать. И это не удивительно. Война затягивается. Уже даже друг семьи незаменимой помощницы президента Зеленского, генерал Буданов сообщает что перелом в войне случится в августе, а продлится война до конца года. Очевидно, за это время тот факт что президент Зеленский "нэ втик" из Киева будет восхищать значительно меньшее количество граждан чем в марте. Уже сейчас граждане ощущают на себе все прелести топливного кризиса, а на очереди рост цен на продовольствие и безработица. Многие граждане из-за войны просто потеряли крышу над головой и средства для существования. О будущей инфляции даже както неудобно вспоминать. Добавьте сюда трагедию защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе и скандал с батальонами теробороны, которые заявляют что их бросают на передовую без подготовки. Становится понятно, что Офису президента все чаще приходится кричать: "У нас проблема!" В общем-то, https://t.me/pecherhill/727 все как мы предсказывали . Чем дольше длится война, тем хуже команде Зеленского. В Кремле это прекрасно знают и потому проблемы Заленского многократно усиливают действиями своих груп информационных операций. Именно тут ОП внезапно потерял один из наиболее сильных своих козырей. Больше двух месяцев ОП во всех своих проблемах обвинял страны НАТО. То они "небо над Украиной не закрывают" (что технически нереально), то принимать Украину в НАТО не хотят... Сейчас ОП пытается обвинять государства НАТО в том, что те недостаточно оперативно передают Украине тяжелое вооружение и финансовую помощ. Но! Делает это ОП негромко и завуалированно. Почему? Вспомните, как в Конгрессе США принимали (и чуть не заблокировали) законопроект о выделении Украине 40 миллиардов долларов дополнительной помощи. Тогда сенаторы Ренд Пол и Джон Кеннеди потребовали создания поста генерального инспектора для контроля за расходованием выделяемых средств. Ряд экспертов уже обвинили американских сенаторов в симпатиях Москве. В Офисе же президента Украины вспомнили о недавнем визите в Киев госсекретаря США Ентони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина. По нашим данным во время визита господин Остин роднимал вопрос о нецелевом использовании материальной помощи США. Остин не называл напрямую имя главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, но намек был более чем прозрачный. Поскольку это не первый случай когда из Вашингтона напоминают о том, что Белый дом знает достаточно тайн с улицы Банковая, чтобы превратить рейтинг Зеленского в нулевой, в ОП серьеозно переполошились. Теперь там судорожно ищут выход из ситуации. Вариант компромиса с Московой исключен, за спиной Зеленского и его команды заградотрядом стоят Порошенко и его порохоботы. Пойти на конфликт с Вашингтоном , значит лишиться помощи США, и косвенно подтвердить обвинения в причасности структур Ермака к махинациям с гуманитаркой. И просто ничего не делать нельзя. Ситуация ухудшается с каждым днем. Но мы не теряем оптимизма. Департамент Миши Подоляка обязательно что-то придумает. Как и раньше. А что конкретно, мы скоро узнаем.

ТК Печерский холм
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16.05.2022 11:24 Ответить
забагато букв....а зараз теж саме тільки українською
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16.05.2022 11:34 Ответить
Так это кацапская методичка, там перевод не сделают.
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16.05.2022 12:21 Ответить
я тобі зараз перекладу. зелені зрадники втрачають рейтинг і всполошилися. відмазки типу "НАТО погане" вже не прокатують. намагання бикувати перед західними партнерами теж не прокатують.
капітуляцію не сприйме укранїнський народ. шо дєлать???? ОПа в затруднєнії. сидять чешуть рєпу.
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16.05.2022 13:21 Ответить
Тобто тепер хтось намагається маніпулювати поняттям перемоги ?
Логічно, що перемога це звільнення всіх окупованих територій.
Цікаво хто нав'язує нам іншу перемогу.
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16.05.2022 10:42 Ответить
Шобла із ОП.
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16.05.2022 10:46 Ответить
А хто хоче ще 15 років царювати з військовим станом,розмовляючи про Крим?
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16.05.2022 11:53 Ответить
Перемога це не закінчення війни, а зникнення москви.
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16.05.2022 12:49 Ответить
насправді для всього світу перемога буде означати позбавлення кацапстану ядерної зброї.
логічно, що для цього треба їх вигнати з україни до кордонів 2013.
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16.05.2022 13:24 Ответить
повернення до кордонів 1919р,спалена Москва і вся русня перероблена в гній..ось наші прості умови
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16.05.2022 10:44 Ответить
Юридично і фактично Україна знаходиться у стані війни з росією з 1918 року.
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16.05.2022 10:56 Ответить
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16.05.2022 11:21 Ответить
Это Москва-река ?
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16.05.2022 13:10 Ответить
Карта правильная. Вот только считаю, что та Кубань нам на хрен не нужна. Отупевшее быдло ряженых кизяков. Пусть свою Кубанскую республику организуют. Посмотрим за сколько они перебьют друг-дружку. Главное не мешать
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16.05.2022 11:29 Ответить
Тільки ж Україна. А не дєрьмак з агрохімією.
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16.05.2022 10:45 Ответить
Перемога це кордони у стану 2013 року, повернення депортованих до Сибіру українців та вкрадених дітей, конфіскація всього майна окупантів, погодження Московії на трильйони репарацій, в тому числі починаючи нарахування з 2014
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16.05.2022 10:46 Ответить
И стена на границе - настоящая, а не как у Яценюка, пожизненные санкции кацапии и Гаага для рашистов - всех, до единого, включая их самок.
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16.05.2022 12:23 Ответить
і щоб кацапстан здав свою ядерну зброю.
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16.05.2022 13:25 Ответить
Освободить територию Украины от рашистов, интегрироваться с Западом и вступить в НАТО.
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16.05.2022 10:47 Ответить
Це вже страшно. Не можна давати такі повноваження діючому українському уряду. Бо погано закінчиться. Бо велика частина урядовців вже анонсовані шашлики захоче з'їсти.
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16.05.2022 10:47 Ответить
Ніхто не буде мирно жити без колективної безпеки проти мордора.
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16.05.2022 10:49 Ответить
Нажаль влада не розуміє чи вдає що не розуміє дипломатичной мови тому їм потрібно сказати чітко що США і созники впряглись в цю ситуацію за умови повного знищення режиму @....ла посєрьодкі не вийде.
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16.05.2022 10:51 Ответить
Враховуючи те, що беня-марафон торочить про напад засрашки і початок війни 2022 року ( а не 2014-го), то схоже, що знову почнуть бубнити про повернення до позицій 24 лютого, видаючи це за зЕбільну перемогу.
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16.05.2022 10:55 Ответить
Так і сам Боневтік казав, що повернення на стан 24.02.2022 - це для нас перемога.
При чому казав не раз.
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16.05.2022 12:23 Ответить
Для них може й перемога. Тільки вони - не Україна.
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16.05.2022 13:12 Ответить
Давати всю необхідну допомогу для захисту України і її народу і не бачити, як прорашистські манкурти від влади ,вішають Україні і її народу вимазане кров'ю і смертями українського народу рашистське ярмо- не є мудрою політикою США. Це є політика " тимчасового задобрення рашистського вбивці, щоб він поки що не добивав українську жертву,а перепочив і згодом її добив .
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16.05.2022 11:10 Ответить
Якщо війна з 2014-го, а вона саме тоді й розпочалась, то все що буде до тих меж буде війною, тобто вона триватиме. Зеленський каже що війна йде з 14-го, тобто про яку перемогу йдеться?
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16.05.2022 11:11 Ответить
ізолювати каломоя.
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16.05.2022 11:20 Ответить
Слушно висловилась!
Визначатиме НАРОД України,а не говорясчєє тіло у кріслі президента з його ОПою!
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16.05.2022 11:57 Ответить
дак він же законно обраний презедент, якому українці довірили вирішувати їх долю.
ну от хай радіють тепер, як він вирішує. гімнокомандувач.
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16.05.2022 13:27 Ответить
Это плохо.Вован сдаст все, лижбы
вэлыкэ будывнытство побыстрей начать.
Он уже победу ежедневно обьявляет
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16.05.2022 12:24 Ответить
Могу поспорить, что Залужный справится с управлением страной лучше.
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16.05.2022 13:14 Ответить
ОПа діятиме на упередження і оббреше або посадить Залужного, так, як посадила Марченка, Ріфа, інших, як оббріхувала і намагалася посадити Порошенка. візьме, на нього звалить розмінування чонгару - Безугла, Верещук і Венедіктова зуб дадуть - і готово.
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16.05.2022 13:30 Ответить
Именно - Украина, не власть. А у Украины условия - полная ликвидация кацапской орды, восстановление территориальной целостности, репарации с паРаши, Гаага над преступниками, вступление в ЕС и НАТО.
И весь бра******** народ идет к черту (или к Кобздону) на веки вечные!
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16.05.2022 12:34 Ответить
Тю - для клоуна вихід кацапів на межи до 24 лютого то вже перемога
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16.05.2022 13:47 Ответить
 
 