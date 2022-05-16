Україна сама має ухвалювати рішення про умови перемоги, - Квін

Україна сама має вирішувати, що вважати перемогою у війні з Росією.

Про це заявила тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін, наголосивши, що США хочуть підтримати Україну, незалежно від того, що вона вважає перемогою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми не маємо ухвалювати рішення про умови перемоги. Україна має ухвалювати рішення про умови перемоги. Ми вважаємо, що український уряд та український народ мають винести визначення щодо того, що для них означає перемога, і потім що вони хочуть прийняти або не прийняти в якійсь фінальній угоді для завершення цієї війни. Ми хочемо підтримати Україну, незалежно від того, що вона вважає перемогою, але ми не говоритимемо Україні: "Це буде для вас перемогою", - сказала Квін журналістам у Києві в неділю.

Вона наголосила, що розмови про анексію Росією тимчасово окупованих територій у Херсонській, Донецькій областях "є ще одним кричущим порушенням міжнародного права та ще одним кроком, який є безвідповідальним і суперечить безпеці в Європі".

Крім того, Квін зауважила, що США не обговорювали з українським урядом конкретно теми можливої деокупації Україною територій Криму й Донбасу з точки зору американської військової підтримки.

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"Але ми визнаємо і завжди визнавали Крим і Донбас Україною. Гадаю, це матиме важливе значення в будь-якому рішенні, яке ми ухвалимо щодо продовження нашої підтримки, коли Україна вирішить, що робити з точки зору того, наскільки далеко вона зайде", - пояснила вона.