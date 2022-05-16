РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8768 посетителей онлайн
Новости
2 968 16

В Киеве с 16 мая разрешили продажу алкоголя в общепитах

кафе

В Киеве с 16 мая разрешили продажу алкоголя в общепитах с 11:00 до 22:00.

Об этом сообщают в Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"Город заинтересован в поступлении средств в бюджет столицы, а это возможно только при максимальной открытости ведения бизнеса", - отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Отмечается, что продажа алкоголя в магазинах возможна с 11:00 до 16:00.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В спальном районе Киева раздалось несколько взрывов, это не "прилет", - соцсети. ВИДЕО

В КГГА напомнили, что в Киеве и Киевской области комендантский час теперь длится каждую ночь с 23:00 до 05:00.

Общественный транспорт работает: метрополитен – с 06:00 до 22:00, наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30.

алкоголь (1667) КГГА (2991) Киев (25793) продажа (485)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Я конечно не ханжа, но на военное время нахер бы запретил продажу алкоголя, и наливайки все убрал. Народ на "передке" жизнью рискует, ваше так сказать покой прикрывает, а тут бухнячят на полную. Мораль как то на ноль падает... Кому война а кому...
показать весь комментарий
16.05.2022 11:49 Ответить
+2
Хех! Що заважало купити бухло в магазині і прийти з ним у кахве?
показать весь комментарий
16.05.2022 11:39 Ответить
+2
За победу 🍻❗
показать весь комментарий
16.05.2022 11:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За победу 🍻❗
показать весь комментарий
16.05.2022 11:39 Ответить
Я конечно не ханжа, но на военное время нахер бы запретил продажу алкоголя, и наливайки все убрал. Народ на "передке" жизнью рискует, ваше так сказать покой прикрывает, а тут бухнячят на полную. Мораль как то на ноль падает... Кому война а кому...
показать весь комментарий
16.05.2022 11:49 Ответить
ну тут такое. пить-то никто особо не бросил... а самогонщики платить акциз в бюджет тоже как-то не настроены.
легальный алкоголь выгоден и государству и обществу вцелом.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:08 Ответить
Но по-сотке
показать весь комментарий
16.05.2022 11:32 Ответить
Це не цікаво...розливайка має працювати з 11-00 до 11-05. Скільки встиг, стільки й випив...Бажано це транслювати у прямому ефірі.
показать весь комментарий
16.05.2022 11:37 Ответить
Накопили бабла за время военного положения? Все в ресторан бухать.
показать весь комментарий
16.05.2022 11:38 Ответить
Хех! Що заважало купити бухло в магазині і прийти з ним у кахве?
показать весь комментарий
16.05.2022 11:39 Ответить
👍доречно
показать весь комментарий
16.05.2022 11:41 Ответить
вернувшиеся "мажоры" требуют возобновления шикарной жизни ?
показать весь комментарий
16.05.2022 12:35 Ответить
продажа алкоголю тільки з пред'явленням паспорту та внесення персональних данних у реестр алкашні ..Навіщо перетворювати націю на кшталт сусідів алкашів-орків ? Я вважаю продаж алкоголю в даний час просто жалке видовище ,коли бачу на касі людей ,навіть з пивом .Це 300 убитих дітей під час війни приливають ,чи що ?
показать весь комментарий
16.05.2022 12:38 Ответить
Давно пора. С каждой выпитой 100 идет 20% НДС + акцызы + остальные налоги, а они ой как государству нужны. И лучше, что б даже в кабаках\наливайках пили, а не дома. Там еще и наценки и работа для народа. И самогона\паленки поменьше будет.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:35 Ответить
НА ЧОМУ І ПРОТРИМАЛАСЬ Зе ВЛАДА ЦІ ДВА МІСЯЦІ, ТАК ЦЕ НА ПРОДАЖІ АЛКОГОЛЮ - ТВЕРЕЗОМУ НАРОДУ ТАКА ВЛАДА НЕ ПОТРІБНА.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:45 Ответить
******
показать весь комментарий
16.05.2022 14:05 Ответить
Це типа совковому бидлу трошки пряніка після кнута у вигляді включення камер автофіксації порушень?
показать весь комментарий
16.05.2022 15:22 Ответить
 
 