В Киеве с 16 мая разрешили продажу алкоголя в общепитах
В Киеве с 16 мая разрешили продажу алкоголя в общепитах с 11:00 до 22:00.
Об этом сообщают в Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.
"Город заинтересован в поступлении средств в бюджет столицы, а это возможно только при максимальной открытости ведения бизнеса", - отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Отмечается, что продажа алкоголя в магазинах возможна с 11:00 до 16:00.
В КГГА напомнили, что в Киеве и Киевской области комендантский час теперь длится каждую ночь с 23:00 до 05:00.
Общественный транспорт работает: метрополитен – с 06:00 до 22:00, наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30.
Топ комментарии
+5 Сергей Иванченко #512756
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+2 5 копійок
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+2 Цитаты, притчи, афоризмы.
показать весь комментарий16.05.2022 11:39 Ответить Ссылка
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легальный алкоголь выгоден и государству и обществу вцелом.