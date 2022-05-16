В Киеве с 16 мая разрешили продажу алкоголя в общепитах с 11:00 до 22:00.

Об этом сообщают в Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"Город заинтересован в поступлении средств в бюджет столицы, а это возможно только при максимальной открытости ведения бизнеса", - отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Отмечается, что продажа алкоголя в магазинах возможна с 11:00 до 16:00.

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В КГГА напомнили, что в Киеве и Киевской области комендантский час теперь длится каждую ночь с 23:00 до 05:00.

Общественный транспорт работает: метрополитен – с 06:00 до 22:00, наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30.