В Черниговской области создадут специальную экономическую зону для поддержки предпринимателей, - Чаус

Для возвращения представителей бизнеса в Черниговскую область, который станет стартом обновления экономического потенциала региона, инициировано создание специальной экономической зоны на территории области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

"Мы инициировали создание специальной экономической зоны на территории Черниговской области, пострадавшей от действий московской мразоты. Это для того, чтобы наш бизнес возвращался сюда, развивался, восстанавливался и чувствовал себя уверенно. Мы обязательно создадим специальную экономическую зону", – отметил он.

По словам Чауса, уже в ближайшие дни начнется восстановление критической инфраструктуры Чернигова. На втором этапе восстановления специалисты сфокусируются на жилом фонде города.

процедуры перечисления средств, утверждение смет в министерстве и на этой неделе, надеюсь даже сегодня, областная администрация совместно с балансодержателями, подрядчиками начинает восстановление объектов критической инфраструктуры: электросети, водоканал, больницы и детские сады", – рассказал глава Черниговщины.

Кроме того, в области идет посевная кампания. По состоянию на 16 мая уже засеяно более 400 тыс. гектаров земли, однако в этом году будет засеяно на 30% меньше.

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"Мы запланировали 700 тыс. га. В прошлом году был миллион. В этом году на 30% меньше. Несмотря на то, что многие территории заминированы. Спасатели работают в экстренном режиме. Это позволяет нам сеяться в этом году", – подчеркнул Чаус.

Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, в Черниговской области возобновлено движение около восьми поврежденных мостов и путепроводов.