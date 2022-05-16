На Чернігівщині створять спеціальну економічну зону для підтримки підприємців, - Чаус

Задля повернення представників бізнесу до Чернігівської області, що стане стартом відновлення економічного потенціалу регіону, ініційовано створення спеціальної економічної зони на території області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус у Telegram.

"Ми ініціювали створення спеціальної економічної зони на території Чернігівської області, яка постраждала від дій московської мразоти. Це для того, аби наш бізнес повертався сюди, розвивався, відновлювався і почував себе впевнено. Ми обов'язково створимо спеціальну економічну зону", – зазначив він.

За словами Чауса, вже у найближчі дні розпочнеться відновлення критичної інфраструктури Чернігова. На другому етапі відбудови спеціалісти сфокусуються на житловому фондові міста.

"Завершилися всі процедури перерахування коштів, затвердження кошторисів у міністерстві і на цьому тижні, сподіваюся навіть сьогодні, обласна адміністрація спільно з балансоутримувачами, підрядниками розпочинає відновлення об'єктів критичної інфраструктури: електромережі, водоканал, лікарні і дитячі садочки", – розповів очільник Чернігівщини.

Також в області триває посівна кампанія. Станом на 16 травня вже засіяно понад 400 тис. гектарів землі, проте цьогоріч буде засіяно на 30% територій менше.

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"Ми запланували 700 тис. га. Минулоріч був мільйон. Цьогоріч на 30% менше. Попри те що, багато територій заміновано. Рятувальники працюють в екстреному режимі. Це дає нам змогу сіятися цього року", – наголосив Чаус.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, у Чернігівській області відновлено рух біля восьми пошкоджених мостів та шляхопроводів.