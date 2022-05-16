Подозреваемый в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова просит отпустить его на фронт
Адвокат бывшего полицейского Ивана Приходько, являющегося одним из трех подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, просит освободить его из-под стражи, чтобы бывший полицейский уехал на фронт защищать Украину.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
Такую просьбу защитник высказал на первом с начала полномасштабной войны судебном заседании по делу об убийстве Кирилла Тлявова. Обвиняемым продолжили меры предосторожности: Владимир Петровец и Дмитрий Кривошей будут находиться под залогом, бывший полицейский Иван Приходько останется в СИЗО.
"Написали мы по 616 статье, и его обвинения под статью подпадает, чтобы его освободили из-под стражи. Освобождает суд, но инициирует прокуратора. Если такое решение будет, то в течение 24 часов Приходько должен прийти в военкомат и его отправляют куда-нибудь в Вооруженные силы Украины. Дело против него могут приостановить, но выделить в отдельное производство", - рассказал адвокат Ивана Приходько Виктор Чевгуз.
Он подчеркнул, что подобные действия Приходько не направлены на то, чтобы освободиться от ответственности.
"Это не освобождает от уголовной ответственности. А из-под стражи его освободят, и он пойдет воевать. Мы не знаем, не дай Бог его завтра убьют. Так что легче - в СИЗО сидеть и в потолок смотреть или воевать?" , – заметил Чевгуз.
Бабушка убитого Александра Тлявова выступает против того, чтобы Приходько выпустили из-под стражи. По ее мнению, это приведет к затягиванию дела.
"Он даже кричит, так рвется ехать воевать. Верховная рада проголосовала же за перемены, теперь он тоже подпадает. Я не понимаю, как можно выпускать?! Приговора суда нет", - возмущается бабушка.
По словам прокурора Сергея Скамчука, ходатайство об освобождении Приходько из-под стражи в пользу защиты страны в прокуратуру не поступало. Следовательно, он отказался комментировать этот вопрос.
Заседание по делу убийства Кирилла Тлявова состоялось 11 и 12 мая. В деле назначена повторная экспертиза, которая должна установить точные обстоятельства смерти 5-летнего мальчика. Следующее заседание назначено на 15 июня.
Напомним, 2 июня 2019 двое работников патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 128 УК Украины - неосторожное тяжкое телесное повреждение, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая 2019 в Переяславе во время отдыха употребляли спиртные напитки, затем договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.
Вечером 3 июня мальчик скончался в больнице.
Президент Зеленский пообещал способствовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к причинению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.
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Скільки їх там , на "Азовсталі" ?!!
Цього стрілка йще можешь якось ображати , але не узагальнувати .
Акт отчаяния, желание "откосить" от наказания. На войне умирают, защищая свою землю, ему безопаснее в тюрьме сидеть, на войне ведь реально убивают, если действительно защищать свою землю, хотя кому-то надо сторожить блок-посты.
А на передку можуть вбити кожен день . Це питання , чи підпадає така стаття під таку "заміну покарання" . Питання до юристів .
суд, приговор в силу, если не оправдательный - отбывать, а потом...
это твоё)))
Питання - нах@я воно там?