РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10477 посетителей онлайн
Новости Убийство Кирилла Тлявова Война
17 059 93

Подозреваемый в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова просит отпустить его на фронт

кирилл,тлявов

Адвокат бывшего полицейского Ивана Приходько, являющегося одним из трех подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, просит освободить его из-под стражи, чтобы бывший полицейский уехал на фронт защищать Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Такую просьбу защитник высказал на первом с начала полномасштабной войны судебном заседании по делу об убийстве Кирилла Тлявова. Обвиняемым продолжили меры предосторожности: Владимир Петровец и Дмитрий Кривошей будут находиться под залогом, бывший полицейский Иван Приходько останется в СИЗО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд допросил обвиняемых в деле об убийстве Кирилла Тлявова. ФОТОрепортаж

"Написали мы по 616 статье, и его обвинения под статью подпадает, чтобы его освободили из-под стражи. Освобождает суд, но инициирует прокуратора. Если такое решение будет, то в течение 24 часов Приходько должен прийти в военкомат и его отправляют куда-нибудь в Вооруженные силы Украины. Дело против него могут приостановить, но выделить в отдельное производство", - рассказал адвокат Ивана Приходько Виктор Чевгуз.

Он подчеркнул, что подобные действия Приходько не направлены на то, чтобы освободиться от ответственности.

"Это не освобождает от уголовной ответственности. А из-под стражи его освободят, и он пойдет воевать. Мы не знаем, не дай Бог его завтра убьют. Так что легче - в СИЗО сидеть и в потолок смотреть или воевать?" , – заметил Чевгуз.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: Венедиктова рассказала о ходе суда. ВИДЕО

Бабушка убитого Александра Тлявова выступает против того, чтобы Приходько выпустили из-под стражи. По ее мнению, это приведет к затягиванию дела.

"Он даже кричит, так рвется ехать воевать. Верховная рада проголосовала же за перемены, теперь он тоже подпадает. Я не понимаю, как можно выпускать?! Приговора суда нет", - возмущается бабушка.

По словам прокурора Сергея Скамчука, ходатайство об освобождении Приходько из-под стражи в пользу защиты страны в прокуратуру не поступало. Следовательно, он отказался комментировать этот вопрос.

Заседание по делу убийства Кирилла Тлявова состоялось 11 и 12 мая. В деле назначена повторная экспертиза, которая должна установить точные обстоятельства смерти 5-летнего мальчика. Следующее заседание назначено на 15 июня.

Напомним, 2 июня 2019 двое работников патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 128 УК Украины - неосторожное тяжкое телесное повреждение, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая 2019 в Переяславе во время отдыха употребляли спиртные напитки, затем договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик скончался в больнице.

Президент Зеленский пообещал способствовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к причинению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

мера пресечения (483) Кирилл Тлявов (42)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
Досі не засуджений?! Не знають як самооборону "пришить"?
показать весь комментарий
16.05.2022 12:19 Ответить
+21
п"яний стріляв по банках в житвловому масиві. Їх же вчать поводженню зі зброєю, як мінімум це людина, яка має проблеми з дисципліною, що призвело до трагедії, то саме може повторитися Це не означає що він нап"ється і буде палити де попало в армії, можна і в інший спосіб дисципліну порушувати. На чорта це в армії взагалі і тим більше зараз.
показать весь комментарий
16.05.2022 12:31 Ответить
+16
чого це ти дітовбивцю виправдовуєш? Зовсім глузд втратив?
показать весь комментарий
16.05.2022 12:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чого це ти дітовбивцю виправдовуєш? Зовсім глузд втратив?
показать весь комментарий
16.05.2022 12:27 Ответить
п"яний стріляв по банках в житвловому масиві. Їх же вчать поводженню зі зброєю, як мінімум це людина, яка має проблеми з дисципліною, що призвело до трагедії, то саме може повторитися Це не означає що він нап"ється і буде палити де попало в армії, можна і в інший спосіб дисципліну порушувати. На чорта це в армії взагалі і тим більше зараз.
показать весь комментарий
16.05.2022 12:31 Ответить
Смішно.
показать весь комментарий
16.05.2022 14:19 Ответить
Сміття і честь?Ти того....завязуй з важкими.Статистика довіри до вас народу говорить красномовно.
показать весь комментарий
16.05.2022 14:14 Ответить
То довіра до вашої поліції, яку ви разом з Аваковим зробили. Це твої рук справа, насолоджуйся.
показать весь комментарий
16.05.2022 14:20 Ответить
А Ви хоч в курсі , скільки копів кожен день гине за Україну ?!

Скільки їх там , на "Азовсталі" ?!!

Цього стрілка йще можешь якось ображати , але не узагальнувати .
показать весь комментарий
16.05.2022 12:27 Ответить
Полк "Азов" - підрозділ Нацгвардії України, що підпорядковується МВС України, тобто формально теж, хоч елітні, але "мусора" - так чи що?! Ті, хто не любить "мусорів", так щоб прямо про це писати по форумах, а не на побутовому рівні - найчастіше або має проблеми з законом, або поціновувач блатної культури, кацапського "шансону" і подібної галімат'ї...
показать весь комментарий
16.05.2022 12:48 Ответить
То ваш колишній головний мусор Аваков сам же колись сказав - «мусора не люди». А в тебе що, нема проблем з законом? То будуть, не хвилюйся.
показать весь комментарий
16.05.2022 12:58 Ответить
Шановні, еліта в МВС була паспортна служба, дозвільна система і БЕП. А там де пахати треба то галєри.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:05 Ответить
вбивство по необережності, звичайно не знімає вини, але змити вину кров,ю на фронті, на передовій, то є свята справа і викликає повагу, вважаю, що бажання потрібно задовільнити.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:55 Ответить
Та не проблема- з голою дупою на минне пол
показать весь комментарий
16.05.2022 12:16 Ответить
Так, хіба що на розмінування згодиться.
показать весь комментарий
16.05.2022 12:18 Ответить
Ти сам сапер чи просто пи*дун.
показать весь комментарий
16.05.2022 12:24 Ответить
Досі не засуджений?! Не знають як самооборону "пришить"?
показать весь комментарий
16.05.2022 12:19 Ответить
ну да ... рота педофилов ... взвод детоубийц ... и десант из воров в законе
показать весь комментарий
16.05.2022 12:20 Ответить
А ти хочеш їх у безпеці тримати на розплід?
показать весь комментарий
16.05.2022 12:23 Ответить
Ти в роті педофілів?
показать весь комментарий
16.05.2022 12:29 Ответить
Треба відпускати. На фронт. На передову. Нехай спокутує гріх кров*ю. Своєю.
показать весь комментарий
16.05.2022 12:22 Ответить
Снайерів виявляти
показать весь комментарий
16.05.2022 13:08 Ответить
Даже если у него есть профспособности воевать, хотя откуда они у обычного мента для современной войны, нужно возится и готовить, кто ж ему доверит подставить свою спину, если он пьяный ребенка убил.
Акт отчаяния, желание "откосить" от наказания. На войне умирают, защищая свою землю, ему безопаснее в тюрьме сидеть, на войне ведь реально убивают, если действительно защищать свою землю, хотя кому-то надо сторожить блок-посты.
показать весь комментарий
16.05.2022 12:22 Ответить
Ти теж військовий? Там є твоя спина?
показать весь комментарий
16.05.2022 12:26 Ответить
А ти військовий, ти захищаєш Україну, хто прикриває твою спину?*
показать весь комментарий
16.05.2022 12:56 Ответить
Що, Ч.М.О. відповіді немає?
показать весь комментарий
16.05.2022 13:02 Ответить
Модератори вам боти в кайф? вИ Божевільного залишили для інтересу?
показать весь комментарий
16.05.2022 13:16 Ответить
Слабенький у вас колцентр. І правил я не порушую.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:21 Ответить
Шо слабенький, все у спам.
показать весь комментарий
16.05.2022 14:22 Ответить
Так он надеется перебежать к оркам.
показать весь комментарий
16.05.2022 12:23 Ответить
Так чого ж ти сидиш, пиши маляву в СБУ.
показать весь комментарий
16.05.2022 12:49 Ответить
Стаття вбивство , але ненавмистне ... Більше 10 не дали б , хоча може йще за те , що дитину вбили 2 роки додадуть .

А на передку можуть вбити кожен день . Це питання , чи підпадає така стаття під таку "заміну покарання" . Питання до юристів .
показать весь комментарий
16.05.2022 12:24 Ответить
питання до морали и техники безопасности при обращении с оружием.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:39 Ответить
Питання до білорусів: "Як ви допустили напад на Україну з вашої території"? Це ви співучасники вбивств на Київщині. Ваш прапор, а вірніше червоно зелена ганчірка, це ознака ворога. Рота вони відкрили.
показать весь комментарий
16.05.2022 14:39 Ответить
Шо за цирк !!! Его еще не посадили !!???
показать весь комментарий
16.05.2022 12:25 Ответить
Суд засуджує тих чия провина доведена, а не тих на кого хтось псешить. Вбивця з них один. І суд повинен встановити його і справедливо покарати. У нас обмінюють російських військових і ти не голосиш, що вони вбивці.
показать весь комментарий
16.05.2022 12:39 Ответить
Мусорок, охолонь. Відсидиш і з чистою душею - на волю.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:34 Ответить
Теж слабе.
показать весь комментарий
16.05.2022 14:23 Ответить
Не хотел бы такого сослуживца в одном окопе
показать весь комментарий
16.05.2022 12:28 Ответить
А ти вже сослуживець?
показать весь комментарий
16.05.2022 12:41 Ответить
А ти? Щось всім огризаєшся по типу "я вояка", а ви пис...ни. Та щось я сумніваюся, що справжній воїн буде сидіти на форумі і кожному, хто проти криміналітету у лавах ЗСУ, кізяки підкидувати... Нє ну десь під Ужгородом на БП із автоматом, то да - тільки пов'язку на голову і буде РЄмбо)
показать весь комментарий
16.05.2022 12:55 Ответить
Не треба так багато самокритики. Війни і на тебе вистачить. Як що вже не втік полуницю збирати.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:10 Ответить
та паскудь дитину вбила, а тепер викручується як вуж. Повинні були б усі троє сидіти в сізо. Сто років.. якшо не хочуть співпрацювати зі слідством
показать весь комментарий
16.05.2022 12:56 Ответить
Так, це трагедія. І ніхто нікого не виправдовує. Але для визначення ступеню вини і покарання є СУД. Ми навіть орків судимо.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:31 Ответить
вот. правильно.

суд, приговор в силу, если не оправдательный - отбывать, а потом...
показать весь комментарий
16.05.2022 13:40 Ответить
Союзники ***** появились. Рятівники Києва за версією тіхановської і миротворці за версією луки.
показать весь комментарий
16.05.2022 14:26 Ответить
кидай на вентилятор!

это твоё)))
показать весь комментарий
16.05.2022 14:41 Ответить
Юра, ти справжнє піда*ченко.
показать весь комментарий
16.05.2022 14:24 Ответить
в Харькове уже есть масса примеров, когда отпущенные по этой статье вместо военкоматов вдруг оказались вместе со своим выводком в Чехии
показать весь комментарий
16.05.2022 12:29 Ответить
думаю, он перебежит или слиняет...
показать весь комментарий
16.05.2022 12:31 Ответить
В тебе є чим думати?
показать весь комментарий
16.05.2022 12:51 Ответить
Ігорошка,ти якесь дешеве троленятко
показать весь комментарий
16.05.2022 12:58 Ответить
Яке є. Але відповісти мені мотивовано ваше шобло не може.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:17 Ответить
Скорее всего адвокат)))
показать весь комментарий
16.05.2022 13:26 Ответить
Скоріше за все тато в Ківалова диплом прикупив.
показать весь комментарий
16.05.2022 14:09 Ответить
КВШ, чучелко. Це ви у акамєдіях вчитесь.
показать весь комментарий
16.05.2022 14:29 Ответить
Ні. Просто мент.
показать весь комментарий
16.05.2022 14:28 Ответить
Тобто - він вважає це за "покарання"?
Питання - нах@я воно там?
показать весь комментарий
16.05.2022 12:35 Ответить
і це обов'язково використає роспропаганда..
показать весь комментарий
16.05.2022 12:51 Ответить
Як ти за росію розпереживався.
показать весь комментарий
16.05.2022 12:55 Ответить
Ти ба москаль некрасивий, спамує посилання на Верховну Раду.
показать весь комментарий
16.05.2022 14:30 Ответить
Ні. Так вважає Верховна Рада України, яка внесла зміни у відповідне законодавство. І тепер він має право скористатись цим або ні.
показать весь комментарий
16.05.2022 12:53 Ответить
так хіба нашим ЗСУ потрібне гарматне мнясо? На фронті потрібні вмотивовані та досвідчені бійці, а не лягаві
показать весь комментарий
16.05.2022 12:49 Ответить
Напевно це ти?
показать весь комментарий
16.05.2022 12:56 Ответить
Маємо бота, який під кожним відгуком багатьох користувачів висрав кілька безмістовних слів. мАБУТЬ дуже важливий бот, я йому відповів, але відповідь йому чомусь не відобразилася. Модератори Бутусова, що це означає - "Пускай искупит кровью"?
показать весь комментарий
16.05.2022 13:04 Ответить
Не очікували, що хтось має конструктивну позицію. Підозрюваний має право звернутись до суду з проханням мобілізувати його до війська. Це право йому надано Державою Україна. І тепер прокурор і суд визначаться з цим зверненням і приймуть рішення у рамках своїх повноважень. А ваші соплі залиште на інший час.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:16 Ответить
То може з ним в одному окопі посидиш,з надійно прикритою спиною?Ні?
показать весь комментарий
16.05.2022 14:12 Ответить
Не ти.
показать весь комментарий
16.05.2022 14:32 Ответить
Та може і посиджу. Хто його знає що буде.
показать весь комментарий
16.05.2022 14:33 Ответить
Нехай здохне
показать весь комментарий
16.05.2022 13:06 Ответить
Нічого цій собаці там робити , на фронті тільки герої яких українці після перемоги на руках носити будуть
показать весь комментарий
16.05.2022 13:13 Ответить
Ми вже готуємо для тебе руки.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:23 Ответить
Ага, помним Торнадо из мусоров. Тоже прятались типа на фронте.
показать весь комментарий
16.05.2022 13:36 Ответить
Торнадо фронт тримало на Луганщині поки ти какав. І там не було ментів, їм звання міліціонерів присвоїли для видачі зброї. А то, що вони сепарів нагнули, можеш поплакати за ними. Ось вони тут зараз всюди лізуть на утилізацію і під Харьковом і на Донбасі. ***** їх називає армією лугандонії.
показать весь комментарий
16.05.2022 14:15 Ответить
Пусть идет на фронт, кровью искупает вину, но только ж на фронт, а не на вторую-третью линию взятки брать на блок-посту.
показать весь комментарий
16.05.2022 14:07 Ответить
Піди з ним і проконтролюй. А потім нам напишеш.
показать весь комментарий
16.05.2022 14:16 Ответить
Ну як так дуже щиро просить - то можна й взяти... На розмінування!! Обвішати його ланцюгами - і пустити на заміноване поле!💥🔥 Якщо дійде до краю поля -ше раз пустити, і потім ше раз.😱 Як день протримається - можна й ланцюги зняти: пустити по чагарям розтяжки знімати!
показать весь комментарий
16.05.2022 14:50 Ответить
Ще один дурень.
показать весь комментарий
16.05.2022 15:03 Ответить
Хиба що для того щоб прикінчити цю тварюку при першій нагоді
показать весь комментарий
16.05.2022 15:29 Ответить
Не вірю ментам, буде на блокпосту кошмарити вантажі. Нікуди вони не піде войювати
показать весь комментарий
16.05.2022 15:35 Ответить
Вонючий мусор, по пьяни застрелившьій ребенка, хочет спрьігнуть с тюрьмьі, запел про патриотизм
показать весь комментарий
16.05.2022 15:38 Ответить
 
 