Подозреваемый в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова просит отпустить его на фронт

Адвокат бывшего полицейского Ивана Приходько, являющегося одним из трех подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, просит освободить его из-под стражи, чтобы бывший полицейский уехал на фронт защищать Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Такую просьбу защитник высказал на первом с начала полномасштабной войны судебном заседании по делу об убийстве Кирилла Тлявова. Обвиняемым продолжили меры предосторожности: Владимир Петровец и Дмитрий Кривошей будут находиться под залогом, бывший полицейский Иван Приходько останется в СИЗО.

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"Написали мы по 616 статье, и его обвинения под статью подпадает, чтобы его освободили из-под стражи. Освобождает суд, но инициирует прокуратора. Если такое решение будет, то в течение 24 часов Приходько должен прийти в военкомат и его отправляют куда-нибудь в Вооруженные силы Украины. Дело против него могут приостановить, но выделить в отдельное производство", - рассказал адвокат Ивана Приходько Виктор Чевгуз.

Он подчеркнул, что подобные действия Приходько не направлены на то, чтобы освободиться от ответственности.

"Это не освобождает от уголовной ответственности. А из-под стражи его освободят, и он пойдет воевать. Мы не знаем, не дай Бог его завтра убьют. Так что легче - в СИЗО сидеть и в потолок смотреть или воевать?" , – заметил Чевгуз.

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Бабушка убитого Александра Тлявова выступает против того, чтобы Приходько выпустили из-под стражи. По ее мнению, это приведет к затягиванию дела.

"Он даже кричит, так рвется ехать воевать. Верховная рада проголосовала же за перемены, теперь он тоже подпадает. Я не понимаю, как можно выпускать?! Приговора суда нет", - возмущается бабушка.

По словам прокурора Сергея Скамчука, ходатайство об освобождении Приходько из-под стражи в пользу защиты страны в прокуратуру не поступало. Следовательно, он отказался комментировать этот вопрос.

Заседание по делу убийства Кирилла Тлявова состоялось 11 и 12 мая. В деле назначена повторная экспертиза, которая должна установить точные обстоятельства смерти 5-летнего мальчика. Следующее заседание назначено на 15 июня.

Напомним, 2 июня 2019 двое работников патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 128 УК Украины - неосторожное тяжкое телесное повреждение, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая 2019 в Переяславе во время отдыха употребляли спиртные напитки, затем договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик скончался в больнице.

Президент Зеленский пообещал способствовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к причинению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.