Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: Венедиктова рассказала о ходе суда. ВИДЕО

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала о рассмотрении в суде дела об убийстве 5-летнего жителя Переяслава Кирилла Тлявова.

По словам генпрокурора, дело слушается в суде с декабря 2019 года. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Обвиняемый в убийстве по неосторожности полицейский находится под стражей без определения размера залога, срок ее действия в последний раз продлен постановлением Переяслав-Хмельницкого суда от 23 апреля 2020 на 60 суток. Еще двое - инспектор и гражданское лицо, которые обвиняются в хулиганстве и незаконном обращении с оружием, 25 февраля 2020 были освобождены из-под стражи с возложением на них обязанностей. Несовершеннолетний передан под надзор матери", — сказала Венедиктова.

Генпрокурор рассказала, что в мае суд исследовал письменные доказательства: протоколы осмотра местности, протоколы обыска, фототаблицы и видеозаписи, процессуальные документы.

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Ближайшие заседания состоятся 18 и 19 июня, сказала Венедиктова. На них планируют исследовать протоколы следственных экспериментов.

Прокуратура подготовила ходатайство о продлении полицейскому срока содержания под стражей, а двум другим обвиняемым — продолжении действия возложенных судом обязанностей.

"Установление справедливости в отношении маленького Кирилла — дело чести для всей системы уголовной юстиции", — сказала Венедиктова.

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Напомним, 2 июня 2019 г. двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Позднее статью переквалифицировали на более тяжкую.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая 2019 года в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня 2019 года мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

2 мая 2020 года двое подозреваемых в убийстве Кирилла Тлявова — бывший полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей — вышли из СИЗО под залог.