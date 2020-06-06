Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: Венедиктова рассказала о ходе суда. ВИДЕО
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала о рассмотрении в суде дела об убийстве 5-летнего жителя Переяслава Кирилла Тлявова.
По словам генпрокурора, дело слушается в суде с декабря 2019 года. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
"Обвиняемый в убийстве по неосторожности полицейский находится под стражей без определения размера залога, срок ее действия в последний раз продлен постановлением Переяслав-Хмельницкого суда от 23 апреля 2020 на 60 суток. Еще двое - инспектор и гражданское лицо, которые обвиняются в хулиганстве и незаконном обращении с оружием, 25 февраля 2020 были освобождены из-под стражи с возложением на них обязанностей. Несовершеннолетний передан под надзор матери", — сказала Венедиктова.
Генпрокурор рассказала, что в мае суд исследовал письменные доказательства: протоколы осмотра местности, протоколы обыска, фототаблицы и видеозаписи, процессуальные документы.
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Ближайшие заседания состоятся 18 и 19 июня, сказала Венедиктова. На них планируют исследовать протоколы следственных экспериментов.
Прокуратура подготовила ходатайство о продлении полицейскому срока содержания под стражей, а двум другим обвиняемым — продолжении действия возложенных судом обязанностей.
"Установление справедливости в отношении маленького Кирилла — дело чести для всей системы уголовной юстиции", — сказала Венедиктова.
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Напомним, 2 июня 2019 г. двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Позднее статью переквалифицировали на более тяжкую.
Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая 2019 года в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.
Вечером 3 июня 2019 года мальчик умер в больнице.
Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.
2 мая 2020 года двое подозреваемых в убийстве Кирилла Тлявова — бывший полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей — вышли из СИЗО под залог.
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Бандерша или генпрокурорша?
Теряюсь в догадках!
Либо засадить без доказательств и тогда такой фокус можно будет проделать с любым гражданином, либо придется оправдать и расписаться в своей профнепригодности т.к. не смогли собрать вменяемую базу доказательств.
Это ребята системная проблема, и все от того, что в стране построена вертикаль служб (полиции, прокуратуры, сбу, гбр) которые обслуживают интересы правящего класса и свои, а потом (по остаточному принципу) уже решают "какие-то" проблемы народа. Выход из этого создать такие условия при которых бесполезно будет брать взятки (прочие блага) т.к. их страшно будет тратить, жесткий контроль расходов чиновников, посадки за финансовые преступления вплоть до пожизненных сроков.
а рассматриваются отмазочные статьи
посадки-отсидки - вот результат, о котором и свистеть соловьем не надо...