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Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: Венедиктова рассказала о ходе суда. ВИДЕО

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала о рассмотрении в суде дела об убийстве 5-летнего жителя Переяслава Кирилла Тлявова.

По словам генпрокурора, дело слушается в суде с декабря 2019 года. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Обвиняемый в убийстве по неосторожности полицейский находится под стражей без определения размера залога, срок ее действия в последний раз продлен постановлением Переяслав-Хмельницкого суда от 23 апреля 2020 на 60 суток. Еще двое - инспектор и гражданское лицо, которые обвиняются в хулиганстве и незаконном обращении с оружием, 25 февраля 2020 были освобождены из-под стражи с возложением на них обязанностей. Несовершеннолетний передан под надзор матери", — сказала Венедиктова.

Генпрокурор рассказала, что в мае суд исследовал письменные доказательства: протоколы осмотра местности, протоколы обыска, фототаблицы и видеозаписи, процессуальные документы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вышли из СИЗО подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова бывший полицейский Петровец и гражданский Кривошей, - адвокат Чевгуз

Ближайшие заседания состоятся 18 и 19 июня, сказала Венедиктова. На них планируют исследовать протоколы следственных экспериментов.

Прокуратура подготовила ходатайство о продлении полицейскому срока содержания под стражей, а двум другим обвиняемым — продолжении действия возложенных судом обязанностей.

"Установление справедливости в отношении маленького Кирилла — дело чести для всей системы уголовной юстиции", — сказала Венедиктова.

Также на Цензор.НЕТ: Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: судья заявил, что дружит с одним из подозреваемых и взял самоотвод

Напомним, 2 июня 2019 г. двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Позднее статью переквалифицировали на более тяжкую.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая 2019 года в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня 2019 года мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

2 мая 2020 года двое подозреваемых в убийстве Кирилла Тлявова — бывший полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей — вышли из СИЗО под залог.

Автор: 

суд (25093) Венедиктова Ирина (726) Кирилл Тлявов (42) Офис Генпрокурора (2467)


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Топ комментарии
+13
вы о ботоксе на этой физиономии??(тогда действительно ужас!!)
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06.06.2020 12:08
+13
Справедливе рішення суду ? В Україні ? Ви це зараз серйозно ?
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06.06.2020 12:22
+11
Разве можно доверять словам этой шмары? Она же лжёт, как дышит. Ть-ху.
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06.06.2020 12:33
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Ужос
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06.06.2020 11:50 Ответить
вы о ботоксе на этой физиономии??(тогда действительно ужас!!)
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06.06.2020 12:08 Ответить
Дуже шкода дитину... Чекаємо на справедливе рішення суду. Прокурори, не поступайтесь своїй позиції у справі!
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06.06.2020 12:20 Ответить
Справедливе рішення суду ? В Україні ? Ви це зараз серйозно ?
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06.06.2020 12:22 Ответить
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06.06.2020 12:48 Ответить
Разве можно доверять словам этой шмары? Она же лжёт, как дышит. Ть-ху.
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06.06.2020 12:33 Ответить
Кто на экране?
Бандерша или генпрокурорша?
Теряюсь в догадках!
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06.06.2020 12:37 Ответить
нє віжу протіворєчій - органічнойє сочєтанійє
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06.06.2020 13:18 Ответить
ти на заточ її москальську подивись, з неї бандерша, як із гімна куля.
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06.06.2020 18:24 Ответить
шлюха
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06.06.2020 19:54 Ответить
потрібно перекваліфікувати обвинувачення, бо по вбивству всіх оправдають - непонятно хто конкретно стріляв. Більше того - під сумнівом, шо саме вони вбили Кіріла - немає зброї, шоп поєднати кулю із голови хлопчика зі стволом. В таких обставинах тра' звинувачувати в незаконній стрільбі, використанні незаконної зброї та ще й в забороненому місці тощо... При бажанні мона всіх засадити на строки шо перевищують такий за необачне вбивство
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06.06.2020 13:25 Ответить
Я объясню, что придется сделать выбор:

Либо засадить без доказательств и тогда такой фокус можно будет проделать с любым гражданином, либо придется оправдать и расписаться в своей профнепригодности т.к. не смогли собрать вменяемую базу доказательств.
Это ребята системная проблема, и все от того, что в стране построена вертикаль служб (полиции, прокуратуры, сбу, гбр) которые обслуживают интересы правящего класса и свои, а потом (по остаточному принципу) уже решают "какие-то" проблемы народа. Выход из этого создать такие условия при которых бесполезно будет брать взятки (прочие блага) т.к. их страшно будет тратить, жесткий контроль расходов чиновников, посадки за финансовые преступления вплоть до пожизненных сроков.
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06.06.2020 16:49 Ответить
вирішувати важкі та системні проблеми наш народ не збирається. ВОни не для того колвуна обрали. Їм потрібно диво, легкі ті прості рішення, що призведуть до дива!
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06.06.2020 18:26 Ответить
В цій ситуації, за відсутності камер та незацікавлених свідків, вони і не могли зібрати ніяку доказову базу. Стріляли четверо, вбив один. Можливо, що з цих стрілявших, ніхто і не знає, хто ж насправді зробив роковий постріл.
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06.06.2020 18:29 Ответить
да их всех можно сажать за ПРОЕСТУПНОЕ БЕЗДЕЙСТВИ повлекшее смерть несовершенолетнего..
а рассматриваются отмазочные статьи
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06.06.2020 19:56 Ответить
але у нас такої статті не має...
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06.06.2020 19:58 Ответить
а мала би бути...
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06.06.2020 20:01 Ответить
Этих уродов ещё не линчевали? Их ещё и отпустили? От страна дебилов. Люди сами казнят их.
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07.06.2020 10:46 Ответить
хватит пафосного сквозняка...
посадки-отсидки - вот результат, о котором и свистеть соловьем не надо...
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07.06.2020 14:24 Ответить
 
 