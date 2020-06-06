Убивство 5-річного Кирила Тлявова: Венедіктова розповіла про перебіг суду. ВIДЕО

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла про розгляд у суді справи про вбивство 5-річного жителя Переяслава Кирила Тлявова.

За словами генпрокурора, справа слухається в суді з грудня 2019 року. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"Обвинувачений у вбивстві з необережності поліцейський перебуває під вартою без визначення розміру застави, термін її дії востаннє продовжено ухвалою Переяслав-Хмельницького суду від 23 квітня 2020 року на 60 діб. Ще двоє - інспектор та цивільна особа, які обвинувачуються в хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю, - 25 лютого 2020 року були звільнені з-під варти з накладенням на них обов’язків. Неповнолітнього передано під нагляд матері", - сказала Венедіктова.

Генпрокурор розповіла, що в травні суд досліджував письмові докази: протоколи огляду місцевості, протоколи обшуку, фототаблицю та відеозаписи, процесуальні документи.

Читайте також: Колишній поліцейський Петровець і цивільний Кривошей, підозрювані у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, вийшли із СІЗО під заставу, - адвокат Чевгуз

Найближчі засідання відбудуться 18 і 19 червня, сказала Венедіктова. На них планують досліджувати протоколи слідчих експериментів.

Прокуратура підготувала клопотання про продовження поліцейському терміну утримання під вартою, а двом іншим обвинуваченим - продовження дії накладених судом обов'язків.

"Встановлення справедливості щодо маленького Кирила - справа честі для всієї системи кримінальної юстиції", - сказала Венедіктова.

Читайте також: Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: суддя заявив, що дружить з одним із підозрюваних і взяв самовідвід

Нагадаємо, 2 червня 2019 року двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України (необережне тяжке тілесне ушкодження, скоєне за попередньою змовою групою осіб). Пізніше статтю перекваліфікували на тяжчу.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня 2019 року в Переяславі під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. Унаслідок пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетними до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

2 травня 2020 року два підозрювані у вбивстві Кирила Тлявова - колишній поліцейський Володимир Петровець і цивільний Дмитро Кривошей - вийшли із СІЗО під заставу.