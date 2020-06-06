Убивство 5-річного Кирила Тлявова: Венедіктова розповіла про перебіг суду. ВIДЕО
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла про розгляд у суді справи про вбивство 5-річного жителя Переяслава Кирила Тлявова.
За словами генпрокурора, справа слухається в суді з грудня 2019 року. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
"Обвинувачений у вбивстві з необережності поліцейський перебуває під вартою без визначення розміру застави, термін її дії востаннє продовжено ухвалою Переяслав-Хмельницького суду від 23 квітня 2020 року на 60 діб. Ще двоє - інспектор та цивільна особа, які обвинувачуються в хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю, - 25 лютого 2020 року були звільнені з-під варти з накладенням на них обов’язків. Неповнолітнього передано під нагляд матері", - сказала Венедіктова.
Генпрокурор розповіла, що в травні суд досліджував письмові докази: протоколи огляду місцевості, протоколи обшуку, фототаблицю та відеозаписи, процесуальні документи.
Найближчі засідання відбудуться 18 і 19 червня, сказала Венедіктова. На них планують досліджувати протоколи слідчих експериментів.
Прокуратура підготувала клопотання про продовження поліцейському терміну утримання під вартою, а двом іншим обвинуваченим - продовження дії накладених судом обов'язків.
"Встановлення справедливості щодо маленького Кирила - справа честі для всієї системи кримінальної юстиції", - сказала Венедіктова.
Нагадаємо, 2 червня 2019 року двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України (необережне тяжке тілесне ушкодження, скоєне за попередньою змовою групою осіб). Пізніше статтю перекваліфікували на тяжчу.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня 2019 року в Переяславі під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. Унаслідок пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетними до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
2 травня 2020 року два підозрювані у вбивстві Кирила Тлявова - колишній поліцейський Володимир Петровець і цивільний Дмитро Кривошей - вийшли із СІЗО під заставу.
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Бандерша или генпрокурорша?
Теряюсь в догадках!
Либо засадить без доказательств и тогда такой фокус можно будет проделать с любым гражданином, либо придется оправдать и расписаться в своей профнепригодности т.к. не смогли собрать вменяемую базу доказательств.
Это ребята системная проблема, и все от того, что в стране построена вертикаль служб (полиции, прокуратуры, сбу, гбр) которые обслуживают интересы правящего класса и свои, а потом (по остаточному принципу) уже решают "какие-то" проблемы народа. Выход из этого создать такие условия при которых бесполезно будет брать взятки (прочие блага) т.к. их страшно будет тратить, жесткий контроль расходов чиновников, посадки за финансовые преступления вплоть до пожизненных сроков.
а рассматриваются отмазочные статьи
посадки-отсидки - вот результат, о котором и свистеть соловьем не надо...