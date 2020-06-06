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Новини Відео Убивство Кирила Тлявова
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Убивство 5-річного Кирила Тлявова: Венедіктова розповіла про перебіг суду. ВIДЕО

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла про розгляд у суді справи про вбивство 5-річного жителя Переяслава Кирила Тлявова.

За словами генпрокурора, справа слухається в суді з грудня 2019 року. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"Обвинувачений у вбивстві з необережності поліцейський перебуває під вартою без визначення розміру застави, термін її дії востаннє продовжено ухвалою Переяслав-Хмельницького суду від 23 квітня 2020 року на 60 діб. Ще двоє - інспектор та цивільна особа, які обвинувачуються в хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю, - 25 лютого 2020 року були звільнені з-під варти з накладенням на них обов’язків. Неповнолітнього передано під нагляд матері", - сказала Венедіктова.

Генпрокурор розповіла, що в травні суд досліджував письмові докази: протоколи огляду місцевості, протоколи обшуку, фототаблицю та відеозаписи, процесуальні документи.

Читайте також: Колишній поліцейський Петровець і цивільний Кривошей, підозрювані у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, вийшли із СІЗО під заставу, - адвокат Чевгуз

Найближчі засідання відбудуться 18 і 19 червня, сказала Венедіктова. На них планують досліджувати протоколи слідчих експериментів.

Прокуратура підготувала клопотання про продовження поліцейському терміну утримання під вартою, а двом іншим обвинуваченим - продовження дії накладених судом обов'язків.

"Встановлення справедливості щодо маленького Кирила - справа честі для всієї системи кримінальної юстиції", - сказала Венедіктова.

Читайте також: Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: суддя заявив, що дружить з одним із підозрюваних і взяв самовідвід

Нагадаємо, 2 червня  2019 року двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України (необережне тяжке тілесне ушкодження, скоєне за попередньою змовою групою осіб). Пізніше статтю перекваліфікували на тяжчу.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня 2019 року в Переяславі під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. Унаслідок пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетними до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

2 травня 2020 року два підозрювані у вбивстві Кирила Тлявова - колишній поліцейський Володимир Петровець і цивільний Дмитро Кривошей - вийшли із СІЗО під заставу.

Автор: 

суд (11679) Венедіктова Ірина (829) Кирило Тлявов (43) Офіс Генпрокурора (3249)


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Топ коментарі
+13
вы о ботоксе на этой физиономии??(тогда действительно ужас!!)
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06.06.2020 12:08
+13
Справедливе рішення суду ? В Україні ? Ви це зараз серйозно ?
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06.06.2020 12:22
+11
Разве можно доверять словам этой шмары? Она же лжёт, как дышит. Ть-ху.
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06.06.2020 12:33
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Ужос
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06.06.2020 11:50 Відповісти
вы о ботоксе на этой физиономии??(тогда действительно ужас!!)
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06.06.2020 12:08 Відповісти
Дуже шкода дитину... Чекаємо на справедливе рішення суду. Прокурори, не поступайтесь своїй позиції у справі!
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06.06.2020 12:20 Відповісти
Справедливе рішення суду ? В Україні ? Ви це зараз серйозно ?
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06.06.2020 12:22 Відповісти
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06.06.2020 12:48 Відповісти
Разве можно доверять словам этой шмары? Она же лжёт, как дышит. Ть-ху.
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06.06.2020 12:33 Відповісти
Кто на экране?
Бандерша или генпрокурорша?
Теряюсь в догадках!
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06.06.2020 12:37 Відповісти
нє віжу протіворєчій - органічнойє сочєтанійє
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06.06.2020 13:18 Відповісти
ти на заточ її москальську подивись, з неї бандерша, як із гімна куля.
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06.06.2020 18:24 Відповісти
шлюха
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06.06.2020 19:54 Відповісти
потрібно перекваліфікувати обвинувачення, бо по вбивству всіх оправдають - непонятно хто конкретно стріляв. Більше того - під сумнівом, шо саме вони вбили Кіріла - немає зброї, шоп поєднати кулю із голови хлопчика зі стволом. В таких обставинах тра' звинувачувати в незаконній стрільбі, використанні незаконної зброї та ще й в забороненому місці тощо... При бажанні мона всіх засадити на строки шо перевищують такий за необачне вбивство
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06.06.2020 13:25 Відповісти
Я объясню, что придется сделать выбор:

Либо засадить без доказательств и тогда такой фокус можно будет проделать с любым гражданином, либо придется оправдать и расписаться в своей профнепригодности т.к. не смогли собрать вменяемую базу доказательств.
Это ребята системная проблема, и все от того, что в стране построена вертикаль служб (полиции, прокуратуры, сбу, гбр) которые обслуживают интересы правящего класса и свои, а потом (по остаточному принципу) уже решают "какие-то" проблемы народа. Выход из этого создать такие условия при которых бесполезно будет брать взятки (прочие блага) т.к. их страшно будет тратить, жесткий контроль расходов чиновников, посадки за финансовые преступления вплоть до пожизненных сроков.
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06.06.2020 16:49 Відповісти
вирішувати важкі та системні проблеми наш народ не збирається. ВОни не для того колвуна обрали. Їм потрібно диво, легкі ті прості рішення, що призведуть до дива!
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06.06.2020 18:26 Відповісти
В цій ситуації, за відсутності камер та незацікавлених свідків, вони і не могли зібрати ніяку доказову базу. Стріляли четверо, вбив один. Можливо, що з цих стрілявших, ніхто і не знає, хто ж насправді зробив роковий постріл.
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06.06.2020 18:29 Відповісти
да их всех можно сажать за ПРОЕСТУПНОЕ БЕЗДЕЙСТВИ повлекшее смерть несовершенолетнего..
а рассматриваются отмазочные статьи
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06.06.2020 19:56 Відповісти
але у нас такої статті не має...
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06.06.2020 19:58 Відповісти
а мала би бути...
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06.06.2020 20:01 Відповісти
Этих уродов ещё не линчевали? Их ещё и отпустили? От страна дебилов. Люди сами казнят их.
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07.06.2020 10:46 Відповісти
хватит пафосного сквозняка...
посадки-отсидки - вот результат, о котором и свистеть соловьем не надо...
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07.06.2020 14:24 Відповісти
 
 