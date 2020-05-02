Колишній поліцейський Петровець і цивільний Кривошей, підозрювані у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, вийшли із СІЗО під заставу, - адвокат Чевгуз
Двоє підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова - колишній поліцейський Володимир Петровець і цивільний Дмитро Кривошей - вийшли із СІЗО під заставу.
Про це hromadske повідомила бабуся вбитого хлопчика Олександра Тлявова й адвокат одного з обвинувачених Віктор Чевгуз, передає Цензор.НЕТ.
"Так, їх випустили", - підтвердила Олександра Тлявова.
"Коли їм зменшили розмір застави, вони незабаром внесли її і вийшли", - зазначив Чевгуз.
Раніше розмір застави становив 273 тис. грн, до якої суми її зменшили, поки невідомо.
Наразі під вартою залишився один підозрюваний - колишній поліцейський Іван Приходько. Ще один підозрюваний - неповнолітній син Петровця - перебуває під особистим зобов'язанням.
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України (необережне тяжке тілесне ушкодження, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. Унаслідок пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
Раніше колишній директор ДБР Роман Труба повідомив, що досудове розслідування у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова завершено.
