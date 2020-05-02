УКР
Колишній поліцейський Петровець і цивільний Кривошей, підозрювані у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, вийшли із СІЗО під заставу, - адвокат Чевгуз

Колишній поліцейський Петровець і цивільний Кривошей, підозрювані у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, вийшли із СІЗО під заставу, - адвокат Чевгуз

Двоє підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова - колишній поліцейський Володимир Петровець і цивільний Дмитро Кривошей - вийшли із СІЗО під заставу.

Про це hromadske повідомила бабуся вбитого хлопчика Олександра Тлявова й адвокат одного з обвинувачених Віктор Чевгуз, передає Цензор.НЕТ.

"Так, їх випустили", - підтвердила Олександра Тлявова.

"Коли їм зменшили розмір застави, вони незабаром внесли її і вийшли", - зазначив Чевгуз.

Читайте також: Суд подовжив запобіжний захід трьом підозрюваним у справі вбивства Кирила Тлявова

Раніше розмір застави становив 273 тис. грн, до якої суми її зменшили, поки невідомо.

Наразі під вартою залишився один підозрюваний - колишній поліцейський Іван Приходько. Ще один підозрюваний - неповнолітній син Петровця - перебуває під особистим зобов'язанням.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України (необережне тяжке тілесне ушкодження, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. Унаслідок пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Читайте також: Підозрювані у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова можуть вийти на свободу, - адвокат потерпілих

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

Раніше колишній директор ДБР Роман Труба повідомив, що досудове розслідування у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова завершено.

Бывший полицейский Петровец и гражданский Кривошей, подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, вышли из СИЗО под залог, - адвокат Чевгуз - Цензор.НЕТ 7087
02.05.2020 23:32 Відповісти
Ну от і все. За місяць поновляться в мєнтурі.
02.05.2020 23:31 Відповісти
Бывший полицейский Петровец и гражданский Кривошей, подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, вышли из СИЗО под залог, - адвокат Чевгуз - Цензор.НЕТ 4595
02.05.2020 23:49 Відповісти
Как там главный "мусор" говорил? "Мусора"-не люди. В стране бардак и анархия.
03.05.2020 09:56 Відповісти
А если бы это был ребенок судьи...?
03.05.2020 09:58 Відповісти
О-о-о! Тогда бы сидели все трое ! Еще бы и их родственники.Эти мрази могут.
03.05.2020 20:36 Відповісти
Пилять!!! дурдом!!!Что сотворили с когда-то цветущей страной?!!!
03.05.2020 10:02 Відповісти
вениКдиктова тупая, ватная, ручная, не прошедшая проф.отбор, билетер 95 квартала с липовым званием и отсутствием опыта работы в силовых структурах баканов, Харьковская Крыса без юр.образования и главный крышеватель всей контрабанды Украины, бенин Халуй сАбков что можно ожидать от этого ваЗЕлиновского Сброда????
03.05.2020 10:49 Відповісти
А скажите мне, пламенные обличители, можно ли сажать НЕВИННОГО человека?
Если следствие не смогло установить, КТО стрелял - КОГО сажать?
03.05.2020 10:51 Відповісти
Можно посадить всех за недонесение.
03.05.2020 10:56 Відповісти
вони ше ружжо заникали. Кстаті, так і нєізвєсно шо там за пуля?
03.05.2020 11:35 Відповісти
Как я понимаю, это было не так что Петя пальнул а ему на голову с криком мальчик упал! Погибший вроде был за забором и его обнаружили не сразу...
03.05.2020 11:43 Відповісти
ето мєнтов обнаружилі нє сразу - оні, услишав крікі, слінялі і ружжо надьожно заникалі. Єсі би стрєлкі нє зналі о мальчікє, то ружжо нє сталі би прятать
03.05.2020 11:46 Відповісти
слєцтвійє і работало, шоп нє било віновних - ружжо заникалі - тєпєрь прівязать мєнтов до убійства нєвозможно - мало лі хто там мог пулять
03.05.2020 11:43 Відповісти
якщо невідомо хто стріляв, тоді треба садити власника ружжя
03.05.2020 13:12 Відповісти
За нарушение правил хранения.
04.05.2020 09:44 Відповісти
якщо за вбивство 15 років, відомо, що було 3 осіб і ніхто не здає інших - то всім по 5 буде нормуль
03.05.2020 13:19 Відповісти
а сума залога - государствєнна тайна???
03.05.2020 11:33 Відповісти
Корпорація монстров - судакі, прокурви, мусора - своїх нє бросают
03.05.2020 11:49 Відповісти
Не дай бог, но если бы случалась ситуация у меня я этих подаров вычел бы и сук кончил. Месть только восстановит справедливость.
03.05.2020 12:11 Відповісти
Еще пример развала власти и особого отношения к своим.
03.05.2020 12:18 Відповісти
Весна пришла - відпускати будемо: вбивць, катів, педофілів.
03.05.2020 12:19 Відповісти
А что, кто-то удивлен!?
03.05.2020 12:19 Відповісти
треба обов'язково дізнатись в яку суму оцінюють життя 5-річної дитини наші судді
03.05.2020 13:11 Відповісти
Ой нема-нема правдоньки на світі, а неправда панує... А яка душа хоче правдой жить - хай за правду воює...
(Кобзар)
03.05.2020 13:21 Відповісти
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
03.05.2020 13:31 Відповісти
"Чаша Пифагора" медленно, но неустанно наполняется. ЗЕкоманда считает, что они будут править вечность ?
03.05.2020 13:42 Відповісти
тобто вбивць, малолітньої дитини, ментів на відпочинку, які просто заради задоволення , у нетверезому стані, пуляли куди не попадя, можна звільнити з під варти... А людей, стосовно винуватості яких жодних доказів нема, як по справі Шеремета, запроваджено арешт... Бо то ж бубочка так бажає - рейтинги, та й сцикотно, бо скоро бити почнуть, за несправдані надії...
03.05.2020 14:06 Відповісти
А ви мабудь чекали чогось іншого?
Колишній поліцейський Петровець і цивільний Кривошей, підозрювані у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, вийшли із СІЗО під заставу, - адвокат Чевгуз - Цензор.НЕТ 7859
03.05.2020 15:30 Відповісти
Зачекайте, скоро з'ясується що жоден з цих рафиків неуіноуатий, а хлопчик сам в них стріляв та випадково попав в себе. А ці файні чоловіки просто поруч стояли, примус починяли шашлики собі смажили.
03.05.2020 16:43 Відповісти
Колишній поліцейський Петровець і цивільний Кривошей, підозрювані у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, вийшли із СІЗО під заставу, - адвокат Чевгуз - Цензор.НЕТ 1291
03.05.2020 17:07 Відповісти
Можливо я розкажу вам новину, но обличчя на цьому плакаті помінялись після виборів. А сенс ні.
03.05.2020 18:24 Відповісти
Алё, гараж, Порошенко уже год как не президент. Ты картинки перепутал, кац.
04.05.2020 08:46 Відповісти
Некому теперь людей в котлы отправлять?
04.05.2020 11:12 Відповісти
Ага,кац, зато есть клоун, отправляющий всю страну в жопу и в рашку, что по сути одно и то же.
04.05.2020 11:30 Відповісти
слабо якось. Без фантазії.
у стилі 95 бомжарні
04.05.2020 11:54 Відповісти
Предлагаю подключить Израильскую "Тропу". Там парни делают дело.
03.05.2020 19:13 Відповісти
Дождется ли этот ангелочек отмщения за свое убийство пьяными ублюдками в погонах? Думаю, при таком раскладе, как сейчас, нет. Искреннее сочувствие родителям малыша и пожелание НЕ ЗАБЫТЬ и НЕ ПРОСТИТЬ!
03.05.2020 19:29 Відповісти
шо там, а Пашинский, тварь, сидит уже за винтовку на Майдане и нападение с оружием на человека?
03.05.2020 20:46 Відповісти
А что там Портнов, уже сидит за госизмену?
04.05.2020 08:47 Відповісти
Вопрос в том что дело "гнилое", реально определить кто сделал тот роковой выстрел не возможно, даже подозреваемые этого не знают бо были бухие, и Я следаку не завидую резонанс огромный а на выходе ноль.
04.05.2020 08:59 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 