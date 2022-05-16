Підозрюваний у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова просить відпустити його на фронт

Адвокат колишнього поліцейського Івана Приходька, який є одним з трьох підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, просить звільнити його з-під варти, щоб колишній поліцейський поїхав на фронт захищати Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Таке прохання захисник висловив на першому з початку повномасштабної війни судовому засіданні у справі щодо вбивства Кирила Тлявова. Обвинуваченим продовжили запобіжні заходи: Володимир Петровець та Дмитро Кривошей перебуватимуть під заставою, колишній поліцейський Іван Приходько залишиться в СІЗО.

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"Написали ми по 616 статті, і його обвинувачення під статтю підпадає, щоб його звільнили з-під варти. Звільняє суд, але ініціює прокуратора. Якщо таке рішення буде, то впродовж 24 годин Приходько повинен прийти до військкомату і його відправляють кудись у Збройні сили України. Справу проти нього можуть призупинити, але виділити в окреме провадження", - розповів адвокат Івана Приходька Віктор Чевгуз.

Він наголосив, що такі дії Приходька не направлені на те, щоб звільнитися від відповідальності.

"Це не звільняє від кримінальної відповідальності. А з-під варти його звільнять, і він піде воювати. Ми не знаємо, не дай Боже його завтра вб’ють. То що легше - в СІЗО сидіти і в стелю дивитись, чи воювати?", - зауважив Чевгуз.

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Бабуся вбитого Олександра Тлявова виступає проти того, аби Приходька випустили з-під варти. На її думку це призведе до затягування справи.

"Він аж кричить, так рветься їхати воювати. Верховна Рада проголосувала ж за зміни, тепер він теж підпадає. Я не розумію, як можна випускати?! Вироку суду немає", - обурюється бабуся.

За словами прокурора Сергія Скамчука, клопотання щодо звільнення Приходька з-під варти на користь захисту країни до прокуратури не надходило. Відтак він відмовився коментувати це питання.

Засідання у справі вбивства Кирила Тлявова відбулось 11 та 12 травня. У справі призначена повторна експертиза, яка має встановити точні обставини смерті 5-річного хлопчика. Наступне засідання призначене на 15 червня.

Нагадаємо, 2 червня 2019 року двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - необережне тяжке тілесне ушкодження,скоєне за попередньою змовою групою осіб.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня 2019 року в Переяславі під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. Унаслідок пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетними до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.