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Новини Убивство Кирила Тлявова Війна
17 059 93

Підозрюваний у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова просить відпустити його на фронт

кирилл,тлявов

Адвокат колишнього поліцейського Івана Приходька, який є одним з трьох підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, просить звільнити його з-під варти, щоб колишній поліцейський поїхав на фронт захищати Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Таке прохання захисник висловив на першому з початку повномасштабної війни судовому засіданні у справі щодо вбивства Кирила Тлявова. Обвинуваченим продовжили запобіжні заходи: Володимир Петровець та Дмитро Кривошей перебуватимуть під заставою, колишній поліцейський Іван Приходько залишиться в СІЗО.

Читайте: Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: Венедіктова сподівається на справедливі вироки вже цього року

"Написали ми по 616 статті, і його обвинувачення під статтю підпадає, щоб його звільнили з-під варти. Звільняє суд, але ініціює прокуратора. Якщо таке рішення буде, то впродовж 24 годин Приходько повинен прийти до військкомату і його відправляють кудись у Збройні сили України. Справу проти нього можуть призупинити, але виділити в окреме провадження", - розповів адвокат Івана Приходька Віктор Чевгуз.

Він наголосив, що такі дії Приходька не направлені на те, щоб звільнитися від відповідальності.

"Це не звільняє від кримінальної відповідальності. А з-під варти його звільнять, і він піде воювати. Ми не знаємо, не дай Боже його завтра вб’ють. То що легше - в СІЗО сидіти і в стелю дивитись, чи воювати?", - зауважив Чевгуз.

Також читайте: Трьох підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова залишили під вартою, - адвокат

Бабуся вбитого Олександра Тлявова виступає проти того, аби Приходька випустили з-під варти. На її думку це призведе до затягування справи.

"Він аж кричить, так рветься їхати воювати. Верховна Рада проголосувала ж за зміни, тепер він теж підпадає. Я не розумію, як можна випускати?! Вироку суду немає", - обурюється бабуся.

За словами прокурора Сергія Скамчука, клопотання щодо звільнення Приходька з-під варти на користь захисту країни до прокуратури не надходило. Відтак він відмовився коментувати це питання.

Засідання у справі вбивства Кирила Тлявова відбулось 11 та 12 травня. У справі призначена повторна експертиза, яка має встановити точні обставини смерті 5-річного хлопчика. Наступне засідання призначене на 15 червня.

Нагадаємо, 2 червня 2019 року двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - необережне тяжке тілесне ушкодження,скоєне за попередньою змовою групою осіб.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня 2019 року в Переяславі під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. Унаслідок пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетними до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

Автор: 

запобіжний захід (513) Кирило Тлявов (43)


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Топ коментарі
+23
Досі не засуджений?! Не знають як самооборону "пришить"?
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16.05.2022 12:19 Відповісти
+21
п"яний стріляв по банках в житвловому масиві. Їх же вчать поводженню зі зброєю, як мінімум це людина, яка має проблеми з дисципліною, що призвело до трагедії, то саме може повторитися Це не означає що він нап"ється і буде палити де попало в армії, можна і в інший спосіб дисципліну порушувати. На чорта це в армії взагалі і тим більше зараз.
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16.05.2022 12:31 Відповісти
+16
чого це ти дітовбивцю виправдовуєш? Зовсім глузд втратив?
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16.05.2022 12:27 Відповісти
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чого це ти дітовбивцю виправдовуєш? Зовсім глузд втратив?
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16.05.2022 12:27 Відповісти
п"яний стріляв по банках в житвловому масиві. Їх же вчать поводженню зі зброєю, як мінімум це людина, яка має проблеми з дисципліною, що призвело до трагедії, то саме може повторитися Це не означає що він нап"ється і буде палити де попало в армії, можна і в інший спосіб дисципліну порушувати. На чорта це в армії взагалі і тим більше зараз.
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16.05.2022 12:31 Відповісти
Смішно.
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16.05.2022 14:19 Відповісти
Сміття і честь?Ти того....завязуй з важкими.Статистика довіри до вас народу говорить красномовно.
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16.05.2022 14:14 Відповісти
То довіра до вашої поліції, яку ви разом з Аваковим зробили. Це твої рук справа, насолоджуйся.
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16.05.2022 14:20 Відповісти
А Ви хоч в курсі , скільки копів кожен день гине за Україну ?!

Скільки їх там , на "Азовсталі" ?!!

Цього стрілка йще можешь якось ображати , але не узагальнувати .
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16.05.2022 12:27 Відповісти
Полк "Азов" - підрозділ Нацгвардії України, що підпорядковується МВС України, тобто формально теж, хоч елітні, але "мусора" - так чи що?! Ті, хто не любить "мусорів", так щоб прямо про це писати по форумах, а не на побутовому рівні - найчастіше або має проблеми з законом, або поціновувач блатної культури, кацапського "шансону" і подібної галімат'ї...
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16.05.2022 12:48 Відповісти
То ваш колишній головний мусор Аваков сам же колись сказав - «мусора не люди». А в тебе що, нема проблем з законом? То будуть, не хвилюйся.
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16.05.2022 12:58 Відповісти
Шановні, еліта в МВС була паспортна служба, дозвільна система і БЕП. А там де пахати треба то галєри.
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16.05.2022 13:05 Відповісти
вбивство по необережності, звичайно не знімає вини, але змити вину кров,ю на фронті, на передовій, то є свята справа і викликає повагу, вважаю, що бажання потрібно задовільнити.
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16.05.2022 13:55 Відповісти
Та не проблема- з голою дупою на минне пол
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16.05.2022 12:16 Відповісти
Так, хіба що на розмінування згодиться.
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16.05.2022 12:18 Відповісти
Ти сам сапер чи просто пи*дун.
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16.05.2022 12:24 Відповісти
Досі не засуджений?! Не знають як самооборону "пришить"?
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16.05.2022 12:19 Відповісти
ну да ... рота педофилов ... взвод детоубийц ... и десант из воров в законе
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16.05.2022 12:20 Відповісти
А ти хочеш їх у безпеці тримати на розплід?
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16.05.2022 12:23 Відповісти
Ти в роті педофілів?
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16.05.2022 12:29 Відповісти
Треба відпускати. На фронт. На передову. Нехай спокутує гріх кров*ю. Своєю.
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16.05.2022 12:22 Відповісти
Снайерів виявляти
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16.05.2022 13:08 Відповісти
Даже если у него есть профспособности воевать, хотя откуда они у обычного мента для современной войны, нужно возится и готовить, кто ж ему доверит подставить свою спину, если он пьяный ребенка убил.
Акт отчаяния, желание "откосить" от наказания. На войне умирают, защищая свою землю, ему безопаснее в тюрьме сидеть, на войне ведь реально убивают, если действительно защищать свою землю, хотя кому-то надо сторожить блок-посты.
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16.05.2022 12:22 Відповісти
Ти теж військовий? Там є твоя спина?
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16.05.2022 12:26 Відповісти
А ти військовий, ти захищаєш Україну, хто прикриває твою спину?*
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16.05.2022 12:56 Відповісти
Що, Ч.М.О. відповіді немає?
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16.05.2022 13:02 Відповісти
Модератори вам боти в кайф? вИ Божевільного залишили для інтересу?
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16.05.2022 13:16 Відповісти
Слабенький у вас колцентр. І правил я не порушую.
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16.05.2022 13:21 Відповісти
Шо слабенький, все у спам.
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16.05.2022 14:22 Відповісти
Так он надеется перебежать к оркам.
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16.05.2022 12:23 Відповісти
Так чого ж ти сидиш, пиши маляву в СБУ.
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16.05.2022 12:49 Відповісти
Стаття вбивство , але ненавмистне ... Більше 10 не дали б , хоча може йще за те , що дитину вбили 2 роки додадуть .

А на передку можуть вбити кожен день . Це питання , чи підпадає така стаття під таку "заміну покарання" . Питання до юристів .
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16.05.2022 12:24 Відповісти
питання до морали и техники безопасности при обращении с оружием.
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16.05.2022 13:39 Відповісти
Питання до білорусів: "Як ви допустили напад на Україну з вашої території"? Це ви співучасники вбивств на Київщині. Ваш прапор, а вірніше червоно зелена ганчірка, це ознака ворога. Рота вони відкрили.
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16.05.2022 14:39 Відповісти
Шо за цирк !!! Его еще не посадили !!???
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16.05.2022 12:25 Відповісти
Суд засуджує тих чия провина доведена, а не тих на кого хтось псешить. Вбивця з них один. І суд повинен встановити його і справедливо покарати. У нас обмінюють російських військових і ти не голосиш, що вони вбивці.
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16.05.2022 12:39 Відповісти
Мусорок, охолонь. Відсидиш і з чистою душею - на волю.
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16.05.2022 13:34 Відповісти
Теж слабе.
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16.05.2022 14:23 Відповісти
Не хотел бы такого сослуживца в одном окопе
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16.05.2022 12:28 Відповісти
А ти вже сослуживець?
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16.05.2022 12:41 Відповісти
А ти? Щось всім огризаєшся по типу "я вояка", а ви пис...ни. Та щось я сумніваюся, що справжній воїн буде сидіти на форумі і кожному, хто проти криміналітету у лавах ЗСУ, кізяки підкидувати... Нє ну десь під Ужгородом на БП із автоматом, то да - тільки пов'язку на голову і буде РЄмбо)
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16.05.2022 12:55 Відповісти
Не треба так багато самокритики. Війни і на тебе вистачить. Як що вже не втік полуницю збирати.
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16.05.2022 13:10 Відповісти
та паскудь дитину вбила, а тепер викручується як вуж. Повинні були б усі троє сидіти в сізо. Сто років.. якшо не хочуть співпрацювати зі слідством
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16.05.2022 12:56 Відповісти
Так, це трагедія. І ніхто нікого не виправдовує. Але для визначення ступеню вини і покарання є СУД. Ми навіть орків судимо.
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16.05.2022 13:31 Відповісти
вот. правильно.

суд, приговор в силу, если не оправдательный - отбывать, а потом...
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16.05.2022 13:40 Відповісти
Союзники ***** появились. Рятівники Києва за версією тіхановської і миротворці за версією луки.
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16.05.2022 14:26 Відповісти
кидай на вентилятор!

это твоё)))
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16.05.2022 14:41 Відповісти
Юра, ти справжнє піда*ченко.
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16.05.2022 14:24 Відповісти
в Харькове уже есть масса примеров, когда отпущенные по этой статье вместо военкоматов вдруг оказались вместе со своим выводком в Чехии
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16.05.2022 12:29 Відповісти
думаю, он перебежит или слиняет...
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16.05.2022 12:31 Відповісти
В тебе є чим думати?
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16.05.2022 12:51 Відповісти
Ігорошка,ти якесь дешеве троленятко
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16.05.2022 12:58 Відповісти
Яке є. Але відповісти мені мотивовано ваше шобло не може.
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16.05.2022 13:17 Відповісти
Скорее всего адвокат)))
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16.05.2022 13:26 Відповісти
Скоріше за все тато в Ківалова диплом прикупив.
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16.05.2022 14:09 Відповісти
КВШ, чучелко. Це ви у акамєдіях вчитесь.
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16.05.2022 14:29 Відповісти
Ні. Просто мент.
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16.05.2022 14:28 Відповісти
Тобто - він вважає це за "покарання"?
Питання - нах@я воно там?
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16.05.2022 12:35 Відповісти
і це обов'язково використає роспропаганда..
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16.05.2022 12:51 Відповісти
Як ти за росію розпереживався.
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16.05.2022 12:55 Відповісти
Ти ба москаль некрасивий, спамує посилання на Верховну Раду.
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16.05.2022 14:30 Відповісти
Ні. Так вважає Верховна Рада України, яка внесла зміни у відповідне законодавство. І тепер він має право скористатись цим або ні.
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16.05.2022 12:53 Відповісти
так хіба нашим ЗСУ потрібне гарматне мнясо? На фронті потрібні вмотивовані та досвідчені бійці, а не лягаві
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16.05.2022 12:49 Відповісти
Напевно це ти?
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16.05.2022 12:56 Відповісти
Маємо бота, який під кожним відгуком багатьох користувачів висрав кілька безмістовних слів. мАБУТЬ дуже важливий бот, я йому відповів, але відповідь йому чомусь не відобразилася. Модератори Бутусова, що це означає - "Пускай искупит кровью"?
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16.05.2022 13:04 Відповісти
Не очікували, що хтось має конструктивну позицію. Підозрюваний має право звернутись до суду з проханням мобілізувати його до війська. Це право йому надано Державою Україна. І тепер прокурор і суд визначаться з цим зверненням і приймуть рішення у рамках своїх повноважень. А ваші соплі залиште на інший час.
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16.05.2022 13:16 Відповісти
То може з ним в одному окопі посидиш,з надійно прикритою спиною?Ні?
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16.05.2022 14:12 Відповісти
Не ти.
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16.05.2022 14:32 Відповісти
Та може і посиджу. Хто його знає що буде.
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16.05.2022 14:33 Відповісти
Нехай здохне
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16.05.2022 13:06 Відповісти
Нічого цій собаці там робити , на фронті тільки герої яких українці після перемоги на руках носити будуть
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16.05.2022 13:13 Відповісти
Ми вже готуємо для тебе руки.
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16.05.2022 13:23 Відповісти
Ага, помним Торнадо из мусоров. Тоже прятались типа на фронте.
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16.05.2022 13:36 Відповісти
Торнадо фронт тримало на Луганщині поки ти какав. І там не було ментів, їм звання міліціонерів присвоїли для видачі зброї. А то, що вони сепарів нагнули, можеш поплакати за ними. Ось вони тут зараз всюди лізуть на утилізацію і під Харьковом і на Донбасі. ***** їх називає армією лугандонії.
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16.05.2022 14:15 Відповісти
Пусть идет на фронт, кровью искупает вину, но только ж на фронт, а не на вторую-третью линию взятки брать на блок-посту.
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16.05.2022 14:07 Відповісти
Піди з ним і проконтролюй. А потім нам напишеш.
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16.05.2022 14:16 Відповісти
Ну як так дуже щиро просить - то можна й взяти... На розмінування!! Обвішати його ланцюгами - і пустити на заміноване поле!💥🔥 Якщо дійде до краю поля -ше раз пустити, і потім ше раз.😱 Як день протримається - можна й ланцюги зняти: пустити по чагарям розтяжки знімати!
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16.05.2022 14:50 Відповісти
Ще один дурень.
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16.05.2022 15:03 Відповісти
Хиба що для того щоб прикінчити цю тварюку при першій нагоді
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16.05.2022 15:29 Відповісти
Не вірю ментам, буде на блокпосту кошмарити вантажі. Нікуди вони не піде войювати
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16.05.2022 15:35 Відповісти
Вонючий мусор, по пьяни застрелившьій ребенка, хочет спрьігнуть с тюрьмьі, запел про патриотизм
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16.05.2022 15:38 Відповісти
 
 