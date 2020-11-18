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Новини Суспільство Убивство Кирила Тлявова
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Венедіктова (756) Кирило Тлявов (43)

Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: Венедіктова сподівається на справедливі вироки вже цього року

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: Венедіктова сподівається на справедливі вироки вже цього року

У Переяслав-Хмельницькому райсуді почалося засідання у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"У Переяслав-Хмельницькому міськрайонному суді щойно розпочалось чергове засідання, де будуть досліджуватись письмові докази. Дякувати суддям, слухання у цій резонансній справі призначені на три дні поспіль", - йдеться в повідомленні.

"Справа про загибель 5-річного малюка від кулі під час поліцейських розваг зі зброєю скоро рік, як пішла до суду. За цей час вже відбулося 18 засідань, де були розглянуті протоколи оглядів місця подій і обшуків, фототаблиці та відеозаписи до них, процесуальні документи, протоколи слідчих експериментів та додатки, висновки судових експертиз", - додала генпрокурор.

За словами Венедіктової, ще на посаді в.о. директора ДБР вона зустрічалася з бабусею Кирила. А вже в Офісі Генпрокурора тримає на контролі публічне звинувачення у цій справі.

Також дивіться: Убивство 5-річного Кирила Тлявова: Венедіктова розповіла про перебіг суду. ВIДЕО

"Обвинувачений у вбивстві через необережність колишній поліцейський перебуває під вартою без визначення розміру застави. Строк дії запобіжного заходу востаннє продовжено на 60 діб ухвалою суду від 16 жовтня 2020 року. Інспектор та цивільний, які обвинувачуються в хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю, були звільнені з-під варти після внесення застави з покладенням на них обов’язків. Неповнолітній перебуває під наглядом матері. Ми сподіваємось, що пандемія та інші обставини не завадять вже цього року ухвалити справедливі вироки в цій чутливій для суспільства справі", - підсумувала генпрокурор.

Нагадаємо, 2 червня 2019 року двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України (необережне тяжке тілесне ушкодження, скоєне за попередньою змовою групою осіб). Пізніше статтю перекваліфікували на тяжчу.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня 2019 року в Переяславі під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. Унаслідок пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетними до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

2 травня 2020 року два підозрювані у вбивстві Кирила Тлявова - колишній поліцейський Володимир Петровець і цивільний Дмитро Кривошей - вийшли із СІЗО під заставу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
После вчерашнего сообщения о муже, понятия " бенидиктова" и "честность" стали несовместимы.
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18.11.2020 11:43
+4
Це показує що хтось намагається піарнуться на болючих питаннях коли у самого рило в пуху.
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18.11.2020 11:46
+3
Классно ее муж Денис Бенедиктов государство на 750 000 грн нагрел? Будет она про мальчика тут слезы лить Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: Венедиктова надеется на справедливые приговоры уже в этом году - Цензор.НЕТ 4860
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18.11.2020 11:39
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а по 770 штук "материальной помощи" зубожилому прокурору ниче не сказала?
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18.11.2020 11:38 Відповісти
Це показує що хтось намагається піарнуться на болючих питаннях коли у самого рило в пуху.
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18.11.2020 11:46 Відповісти
Классно ее муж Денис Бенедиктов государство на 750 000 грн нагрел? Будет она про мальчика тут слезы лить Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: Венедиктова надеется на справедливые приговоры уже в этом году - Цензор.НЕТ 4860
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18.11.2020 11:39 Відповісти
Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: Венедиктова надеется на справедливые приговоры уже в этом году - Цензор.НЕТ 8244 Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: Венедиктова надеется на справедливые приговоры уже в этом году - Цензор.НЕТ 8244
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18.11.2020 11:47 Відповісти
Мальчика уже не вернешь, так что смайлик погоды не сделает. А вот наказать нужно, но никого не накажут...
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18.11.2020 11:54 Відповісти
Да, да Надежда Константиновнв, помним. И мужа вашего Крупского помним.

Муж Венедиктовой Денис Колесник уволился из киберполиции,
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18.11.2020 15:17 Відповісти
Надеюсь Венедиктова и еже с ней будут гореть в АДУ !!! Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: Венедиктова надеется на справедливые приговоры уже в этом году - Цензор.НЕТ 9880
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18.11.2020 11:42 Відповісти
да соли вы им на хвост насыпите , может на два года и посадят кого , но потом выкрутятся и пересчитают все сроки. у меня на глазах мусор (шоб его дети долго жили в радости и щастьеУбийство 5-летнего Кирилла Тлявова: Венедиктова надеется на справедливые приговоры уже в этом году - Цензор.НЕТ 3234 ) застрелил женщину , мою знакомую ,и ранил ее мужа, сделал инвалидом - тот вскоре умер, оставил детей (!!!!!!) сиротами , и Ваши дали ему год! ГОД!!! который он сидел где то там в отдельной камере с проститутками, а потом он точно так же работал в милиции и работает, и ходит с пистолетом. А обычный бы гражданин уже сгнил бы в тюрьме , а если бы два патрона от мелкашки нашли - пожизненное. Вот така справедлывисть ) Да? Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: Венедиктова надеется на справедливые приговоры уже в этом году - Цензор.НЕТ 8775
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18.11.2020 11:51 Відповісти
мусоров ? да они должны отвечать строже чем обычные граждане! вдвое , втрое строже , чем обычные граждане, потому, что они избранные - и защищаются Законом и прочими актами, втрое лучше чем обычные граждане, потому , что в погонах и имеют много привелегий, и даже не всегда отвечают за то , за что обычным гражданам -десять лет! а у нас всегда по другому. обычно сыпят соль на хвост. а тот кто проходил рядом - вилы.
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18.11.2020 12:18 Відповісти
ну да. ну да) перед Законом все равны .....но ! есть ровнее)
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18.11.2020 12:38 Відповісти
так отож ...
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18.11.2020 12:46 Відповісти
После вчерашнего сообщения о муже, понятия " бенидиктова" и "честность" стали несовместимы.
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18.11.2020 11:43 Відповісти
А при чём тут Венедиктова?
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18.11.2020 11:48 Відповісти
В смислі? Публічне обвинувачення це основна функція прокуратури.
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18.11.2020 14:02 Відповісти
Это функция Генпрокурора лично?
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19.11.2020 11:07 Відповісти
скорее всего посудят родителей малого, за плохое исполнение родительских обязанностей. это по минимуму.
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18.11.2020 11:50 Відповісти
Венедіктова звернулась до справедливості???
Це аби Диявол вклонився Богові...
Але ж це "роса" для 73% ЗЕбуїнів...
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18.11.2020 11:55 Відповісти
Венедиктова ?! Ха ха ха ха ха хахх......
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18.11.2020 12:20 Відповісти
неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Яка попередня змова у ненавмисному злочині? Ви там взагалі іпа.нулись? На яке рішення позитивне ви можете за такого маразму розраховувати?
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18.11.2020 14:01 Відповісти
Оперативненько. И трех лет не прошло. Весьма сложное и запутанное дело раскрыли.
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18.11.2020 14:40 Відповісти
 
 