РФ претерпела в Украине "почти провал", - прокремлевский политолог Марков
Россияне рассчитывали легко установить контроль над Украиной, свергнув правительство и установив лояльную для себя власть. Этот замысел провалился.
Об этом прокремлевский политолог, бывший депутат Госдумы РФ Сергей Марков заявил в интервью российским пропагандистским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Специальная военная операция сработала очень слабо", – сказал он.
По его словам, войска оккупантов якобы собирались броском, без тяжелых вооружений частично захватить ближайшие к границе с РФ украинские города и создать панику среди украинских властей.
"В результате правительство Зеленского и руководство крупнейших городов убегает из этих городов. Вакуум власти заполняется частично представителями "антифашистского сопротивления", частично готовыми сотрудничать с новой властью, частично представителями старой власти, частично бывшими политэмигрантами, которые возвращаются в Украину", - рассказал Марков о планах россиян.
Он признал, что эта стратегия "почти провалилась".
"Многие погибли, никакого вакуума власти не произошло. В результате, наши войска были вынуждены с потерями отступить из Киевской, Черниговской, Полтавской областей... ВСУ полностью лояльные оказались киевскому режиму. Более того, никакой капитуляции не происходит, никто не переходит на сторону России вообще. Это, можно сказать, почти провал", - жалуется Марков.
Теперь, по его мнению, России следует переходить к "полноценной военной кампании", а территорию Украины - "разрезать на несколько частей".
"Войны выиграют тоталитарные государства. Украина является тоталитарным государством. Если вести войну с ним будет демократическая свободная Россия, ничего не получится. Россия тоже должна быть временно, частично, но тоталитарным государством", - добавил Марков.
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«Ничего не понимаю!
Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!»
А є чим? Чи як «діди» - утопить ворога трупами?
Это значит, что будут хватать всех подряд на улицах посылать на 0-вку в виде мяса
Мы восстановимся, а вы свиньи будете десятилетиями нам выплачивать
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Завуалированный высер, что кацапы поставили в этой войне на свой тоталитаризм и жесткую вертикаль власти. Мол, пока там демократическая Украина будет раскачиваться, пока демократические страны будут думать что с этим делать, свинота опять посадит яныка в Украину, а дальше по проторенной дорожке с концлагерями для неугодных и массовыми репрессиями под озабоченности ООН. Но что-то пошло не так.
Обратите внимание, что в свинарнике слово демократия чуть ли не матерное, но когда надо, то и хрюсия становится демократической, хотя десять минут назад могли коверкать это слово и проливать демократию помоями.
БЕРИ АВТОМАТ, ПРИЕЗЖАЙ ПРОВОДИТЬ "ПОЛНОЦЕННУЮ ВОЕННУЮ КАМПАНИЮ"!!!
Я ТЕБЯ ЖДУ, ЧМО МОСКОВСКОЕ!
для нормальных... только улыбнуться...
ибо так изворачиваться и прятаться за набором слов, считая слушетелей идиотами, могут только раша пропагандоны... вздочившие импотентов на подвиги)))) во имя вяличия говени
Из вражеской техники, которую разбили ВСУ:
1 танк;
2 "Града";
15 боевых бронированных машин, из них 1 - "Тигр";
6 автомобилей;
2 противотанковых ракетных комплекса;
уничтожили вражеский склад хранения боеприпасов и захватили 1 БМП-3.
Слава нашим воїнам!
Частково правда - якщо порівнювати, наприклад, з Польщею.
Але частково - бо в порівнянні з московщиною..., ой, чи взагалі можна приміряти....
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: » ЗА РОДИНУ И ПАПУ»!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.…»
В. ДОРОШЕНКО
щоб таке нести
Але "наші війська були змушені з втратами відступити з Київської, Чернігівської, Полтавської областей" - коли це кацапи заходили у Полтавську область?
Заваривая варево крутое,
Россия поднимается с колен,
И снова ее ******, но стоя.
Губерман
Хто небудь , поясніть кацапському дебілу , що таке тоталітаризм , і які його признаки .
Бл.. , адекватній людині навіть на п'яну голову таке важко придумати .. .