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Новости Война
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РФ претерпела в Украине "почти провал", - прокремлевский политолог Марков

ворог,враг,окупанти,окупант,русня

Россияне рассчитывали легко установить контроль над Украиной, свергнув правительство и установив лояльную для себя власть. Этот замысел провалился.

Об этом прокремлевский политолог, бывший депутат Госдумы РФ Сергей Марков заявил в интервью российским пропагандистским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Специальная военная операция сработала очень слабо", – сказал он.

По его словам, войска оккупантов якобы собирались броском, без тяжелых вооружений частично захватить ближайшие к границе с РФ украинские города и создать панику среди украинских властей.

"В результате правительство Зеленского и руководство крупнейших городов убегает из этих городов. Вакуум власти заполняется частично представителями "антифашистского сопротивления", частично готовыми сотрудничать с новой властью, частично представителями старой власти, частично бывшими политэмигрантами, которые возвращаются в Украину", - рассказал Марков о планах россиян.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "ВСУ не сдаются в плен и воюют", - кремлевский политолог Марков объяснил причины переноса завершения "спецоперации" в Украине. ВИДЕО

Он признал, что эта стратегия "почти провалилась".

"Многие погибли, никакого вакуума власти не произошло. В результате, наши войска были вынуждены с потерями отступить из Киевской, Черниговской, Полтавской областей... ВСУ полностью лояльные оказались киевскому режиму. Более того, никакой капитуляции не происходит, никто не переходит на сторону России вообще. Это, можно сказать, почти провал", - жалуется Марков.

Теперь, по его мнению, России следует переходить к "полноценной военной кампании", а  территорию Украины - "разрезать на несколько частей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сама должна принимать решение об условиях победы, - Квин

"Войны выиграют тоталитарные государства. Украина является тоталитарным государством. Если вести войну с ним будет демократическая свободная Россия, ничего не получится. Россия тоже должна быть временно, частично, но тоталитарным государством", - добавил Марков.

Автор: 

Марков Сергей (64) россия (96420)


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Топ комментарии
+71
**@нько
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16.05.2022 13:32 Ответить
+65
Потомственный алкоголик марков родил мыслю. А он не хочет возглавить атакующую колону?
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16.05.2022 13:34 Ответить
+54
Тоталітарна Україна проти демократичної рабсії?! Оруел просто гвинтокрилом в труні вертається
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16.05.2022 13:34 Ответить
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**@нько
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16.05.2022 13:32 Ответить
Это самый сообразительный ***** из всех кацапов. Он начал что-то подозревать.
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16.05.2022 13:35 Ответить
Ошибаешься, это оин из самых несущих бред *******. В феврале я сделал скрин его бреда(не могу вставить), но можешь убедиться. Марков(февраль 2022) : "1-первая фаза - подавление ПВО и ВВС ВСУ - 24 февряля, 2-вторая фаза- окружение о разоружение ВСУ - конец февраля, 3-антифашисты берут власть в украинских городах- конец февраля- начало марта, 4-формирование новых органов власти- начало марта" Вот такой план предоставил этот "подозревающий в феврале.
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16.05.2022 13:50 Ответить
всё вышесказанное только доказывает, что он действительно самый сообразительный. На остальных ********* можно посмотреть в чат-рулетке у Серебрянского.
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16.05.2022 14:46 Ответить
Все равно туго соображает. Он же говорит о том что еще росососия еще может начать настоящую войну. Мол до сих по это была не настоящяя . Он еще думает что они еще что то могут.
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16.05.2022 16:26 Ответить
Не кажіть майже аналітику Маркову що повноцінна війна вже давно йде.
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16.05.2022 13:33 Ответить
про анал Марков я зрозумів, а що таке "ітек" Марков потребує пояснення! може австралопітек
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16.05.2022 14:23 Ответить
Вакуум влади заповнюється частково представниками "антифашистського опору", які частково готові співпрацювати з новою владою, частково представниками старої влади, частково колишніми політемігрантами, які повертаються в Україну"

«Ничего не понимаю!
Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!»
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16.05.2022 14:51 Ответить
" Тепер, на його думку, Росії слід переходити до "повноцінної воєнної кампанії", а територію України - "розрізати на кілька частин".Джерело: "

А є чим? Чи як «діди» - утопить ворога трупами?
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16.05.2022 13:33 Ответить
Так "різать" він буде лише язиком! Іншої "різалки" у них немає!
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16.05.2022 15:02 Ответить
а сейчас по его мнению что? не полноценная военная компания, а просто такая военная прогулка с 30 тысячами убитыми?) у них там похоже у всех шизофриния, вот и результат.
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16.05.2022 15:47 Ответить
Потомственный алкоголик марков родил мыслю. А он не хочет возглавить атакующую колону?
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16.05.2022 13:34 Ответить
стільки навіть воно не бухне
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16.05.2022 14:01 Ответить
У него рода пропитая такая . . . Соответственно и логика в ту же степь.
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16.05.2022 13:34 Ответить
а т.н. "марков" має бути на тоталітарой бутилкє..
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16.05.2022 13:34 Ответить
Взяли танки без важкого озброєння 0_0
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16.05.2022 13:34 Ответить
Тоталітарна Україна проти демократичної рабсії?! Оруел просто гвинтокрилом в труні вертається
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16.05.2022 13:34 Ответить
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16.05.2022 13:48 Ответить
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16.05.2022 15:05 Ответить
На фото мабуть "свиномать", яка "проізвєла на свєт" цього виродка!
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16.05.2022 13:50 Ответить
Спочатку шост писав більш менш адекватне, а потім видно бояра в голову дала, от і понесло.
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16.05.2022 15:49 Ответить
ага марков поехавший рузге политолух его статейка на сру ресурсах довольно таки потешная Из нее выходит что рузге зольдат это гуд а их официры и енералы гавнище дикое
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16.05.2022 13:35 Ответить
Я такого ******** не тотолитарного не встречал в жизни😂
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16.05.2022 13:35 Ответить
Они там все такие.
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16.05.2022 13:49 Ответить
`Росія також має бути тимчасово, частково, але тоталітарною державою", - додав Марков.`

Это значит, что будут хватать всех подряд на улицах посылать на 0-вку в виде мяса
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16.05.2022 13:36 Ответить
а потім всі будуть з голоду помирати, у тоталітаристів завжди проблеми з господаркою, ну не господарі вони.
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16.05.2022 13:49 Ответить
Это оказалось специальной военной обосрацией.
Мы восстановимся, а вы свиньи будете десятилетиями нам выплачивать
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16.05.2022 13:37 Ответить
Була-б Україна "тоталітарною" - то народ-би підтримав "асвабадителей" (хоча-б частково) Однак, вони прийшли до вільних людей, що самі вирішують свою долю! Та ще й грабувать почали! Так що проти них воюють не "бандери" чи "нацики", а ВЕСЬ НАРОД!!!
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16.05.2022 13:38 Ответить
"Війни виграють тоталітарні держави. Україна є тоталітарною державою. Якщо вести війну з нею буде демократична вільна Росія, нічого не вийде. Росія також має бути тимчасово, частково, але тоталітарною державою", - додав Марков.
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Завуалированный высер, что кацапы поставили в этой войне на свой тоталитаризм и жесткую вертикаль власти. Мол, пока там демократическая Украина будет раскачиваться, пока демократические страны будут думать что с этим делать, свинота опять посадит яныка в Украину, а дальше по проторенной дорожке с концлагерями для неугодных и массовыми репрессиями под озабоченности ООН. Но что-то пошло не так.
Обратите внимание, что в свинарнике слово демократия чуть ли не матерное, но когда надо, то и хрюсия становится демократической, хотя десять минут назад могли коверкать это слово и проливать демократию помоями.
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16.05.2022 13:40 Ответить
ВЫКИДЫШ МАРКОВ!
БЕРИ АВТОМАТ, ПРИЕЗЖАЙ ПРОВОДИТЬ "ПОЛНОЦЕННУЮ ВОЕННУЮ КАМПАНИЮ"!!!
Я ТЕБЯ ЖДУ, ЧМО МОСКОВСКОЕ!
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16.05.2022 13:42 Ответить
если этот мундель думает что заканчивается третий месяц трехдневной "спецоперации" восьмилетней войн, длящейся уже 400 лет, то этот шплинт ошибается - Украина породила кацапию - Украина ее и убьет... еще месяц-два... но ни расии, ни руских не должно не только не существовать, но и память об этих ублюдках должна быть стерта из истории человечества...
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16.05.2022 13:45 Ответить
Марков )(унта----кликуха....Персонаж охєрєнний... з нього навіть самі пропагандисти ржали...
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16.05.2022 13:45 Ответить
я його на "єха маскви "слухав. ..то був цирк і комедія...всьо ржало з нього...то всі чекали ,як вечір гумору і маразму кремлядської пропаганди
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16.05.2022 13:48 Ответить
Ну и шакал же этот очередной утырок!
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16.05.2022 13:45 Ответить
Тоталитарная Украина? Ну и идиот
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16.05.2022 13:48 Ответить
для рашаглистов его высер (пардон) сгодится...
для нормальных... только улыбнуться...
ибо так изворачиваться и прятаться за набором слов, считая слушетелей идиотами, могут только раша пропагандоны... вздочившие импотентов на подвиги)))) во имя вяличия говени
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16.05.2022 13:49 Ответить
Если человек идиот, то ето надолго, часто на всю жизнь. - очень, очень старая половина.
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16.05.2022 13:50 Ответить
Садись в танк и ежей в Чернобаевку или Белогоровку и не мучайся Гнида фашистская
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16.05.2022 13:50 Ответить
По информации Сил обороны на ( не скажу де) направлении украинские защитники уничтожили 37 оккупантов, 54 ранили.

Из вражеской техники, которую разбили ВСУ:
1 танк;
2 "Града";
15 боевых бронированных машин, из них 1 - "Тигр";
6 автомобилей;
2 противотанковых ракетных комплекса;
уничтожили вражеский склад хранения боеприпасов и захватили 1 БМП-3.

Слава нашим воїнам!
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16.05.2022 13:52 Ответить
Вы видели, он назвал Россию - демократической страной! )))
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16.05.2022 13:52 Ответить
Как и положено потомственным долбо@бам и дегенератам кацапня как не понимала так и не понимает происходящего в Украине. Живут имперскими представлениями двухсотлетней давности🤷
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16.05.2022 13:52 Ответить
смішні кацапські лякалки, "ми отримали пізди від ЗСУ, бо ми не воювали зовісм, а тепер тримайтись, тепер ми огого покажемо" ))) ***** утілізував ватну армію по повній, заодно і лохів с днр і лнр, коли ватна армія побіжить, Донецьк можно будет повернути геть без бою, бо там нікому буде вже відстрілюватись
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16.05.2022 13:56 Ответить
Ща как наберем по мобилизции путлерюгенда - вот тогда начнется рубилово! Бойся, врах!
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16.05.2022 14:50 Ответить
и Т-34-85 снимут с консервации, поставят ДЗ, рации и тогда точно всем хана, готовься Ла-Манш мыть сверхдержавные ноги
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16.05.2022 17:50 Ответить
демократична вільна Росія и пересидент-обнуленышь
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16.05.2022 13:56 Ответить
Довбойоб. Все
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16.05.2022 13:56 Ответить
Дебіл кончений
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16.05.2022 13:58 Ответить
Пояснення для маркова: ЗСУ (завдяки підтримці власного народу і всіх цивілізованих країн світу) множить на Zero "другу" армію світу!
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16.05.2022 14:01 Ответить
иными словами Марков объясняет кацапам, что даже тот концлагерь, в котором они жили до этого, это был "демократический концлагерь", а вот сейчас таки да, в москальском свинособачем скотном дворе наступит долгожданный тоталитаризм ... Московия это антицивилизационная клоака и если человечество имеет планы на будущее на планете Земля, эту клоаку нужно уничтожить, как государственное образование...
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16.05.2022 14:04 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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16.05.2022 14:06 Ответить
Хватит уже таскать цитату, скорее всего фейковую, этого русского фашиста Ильина.
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16.05.2022 14:11 Ответить
Дякую тобі ,Боже,що я не москалька
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16.05.2022 14:16 Ответить
*****!!!Украина,оказывается тоталитарная держава!!А Рассия,***** её,демократическая!!Вам там кокаин не весь доехал!!!****,что ты ,******* мелешь??????Когда уже вы там все повыздыхаете,уроды!!
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16.05.2022 14:26 Ответить
Суцільна сеча,більш нічого
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16.05.2022 14:27 Ответить
Марков: "Україна є тоталітарною державою..."

Частково правда - якщо порівнювати, наприклад, з Польщею.
Але частково - бо в порівнянні з московщиною..., ой, чи взагалі можна приміряти....
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16.05.2022 14:27 Ответить
Тоталитарное - значит, что уничтожает кацапню ТОТАЛЬНО!
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16.05.2022 14:51 Ответить
«Мне снился нынче страшный сон,
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: » ЗА РОДИНУ И ПАПУ»!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.…»

В. ДОРОШЕНКО
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16.05.2022 15:01 Ответить
Убоге створіннячко думає що воно "ікспєрт"...
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16.05.2022 14:32 Ответить
Він ніби в минулому радник ху#ла...😂
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16.05.2022 15:34 Ответить
Марков и сотоварщи - это не только вата вместо мозгов, но это тяжелые психические отклонения. Относитесь к ним как к Прокурору и Наполеону из Палаты №6. Хотя... сказочный долб-**
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16.05.2022 14:43 Ответить
це що треба приймати, колотись чи курити, а може все одразу
щоб таке нести
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16.05.2022 14:45 Ответить
Ну, щодо "тоталітарної" України та "вільної демократичної" раzzєї - то Оруелла вже нудить від обертів.

Але "наші війська були змушені з втратами відступити з Київської, Чернігівської, Полтавської областей" - коли це кацапи заходили у Полтавську область?
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16.05.2022 14:58 Ответить
Це воно про Сумську область. Йому ввижається, що то була Полтавська. Солодкі мрії окупанта, що начебто до центру України дотягнулися. Невіглас і алкаш. Тьху на нього.
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16.05.2022 16:42 Ответить
Пугая мир масштабом перемен,
Заваривая варево крутое,
Россия поднимается с колен,
И снова ее ******, но стоя.

Губерман
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16.05.2022 14:59 Ответить
"Слід переходити до повноцінної воєнної кампанії" - всегда забавно смотреть на руснявых, которые заявляют: "ну все капец вам, сейчас настоящая война начнется" или , как говорил рамзанка дыров, вдруг - "начнется конкретный этап спецоперации", русня - просто клоуны
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16.05.2022 15:09 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! ЕЩЕ ОДИН ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНОЙ .МОРКОВ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.05.2022 15:27 Ответить
Цей пітекантроп давно ошивався в Україні, ще з Кучми. Тоді його зятьок звозив алкашів Маркова,д.Кисельова тап інших "інтелектуалів" типу Андрейцева., Один зараз від імені фурерка закликає знищити всіх українців. Виють бабуїни на мокшанських болотах, в лісах Великої булгарії.
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16.05.2022 15:31 Ответить
Міста значить захоплювати вони "не планували"... Звичайно будуть намагатися підіймати ставки, інакше доведется варитися у власному соку доки їх голодна вата не четвертує.
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16.05.2022 15:33 Ответить
Тоталітарна Україна ??? . Та невже ?
Хто небудь , поясніть кацапському дебілу , що таке тоталітаризм , і які його признаки .
Бл.. , адекватній людині навіть на п'яну голову таке важко придумати .. .
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16.05.2022 16:13 Ответить
Кацап,просто іди на йух. А ще краще,просто здохни.
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16.05.2022 16:15 Ответить
Кукуху свою поймай сначала.
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16.05.2022 16:32 Ответить
уйобок сокшанский. ты хоть сам понял шо сказал?
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16.05.2022 16:33 Ответить
Подготавливают общественное мнение кацапов к введению военного положения, типа или смиритесь с поражением или вперед воевать. Короче чисто внутренний месседж. Видимо опросы показали, что введение прямо сейчас военного положения вызовет социальный взрыв, потому ставят орков перед выбором плохого и худшего (с их точки зрения), чтобы они сами пришли к выводу, что лучше мобилизация, чем самооценка ниже плинтуса - кацапы привыкли к мысли о том, что их все боятся и "можем повторить", а тут Украина их поимела, сложно отказаться от ментального наркотика, ломка на отмене. Украина должна мокнуть их в дерьмо, чтобы кацапы начали процесс излечения от зависимости от путинизма!
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16.05.2022 16:54 Ответить
Воно 24 лютого на радощах нажерлося...оце саме проспалось...
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16.05.2022 17:09 Ответить
похоже, еще не вышел из запоя. А в целом, искать в заявлениях расиян хоть какую-то толику разума и логики - абсолютно бессмысленное и неблагодарное занятие
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16.05.2022 17:56 Ответить
Rossija v ponjatiji Markova seichas svobodnaja i demokraticeskaja.... aga. No djedok deistvitelno umolishonnij. Nje slucjahe on bil odin is djedov, kotorije njedavno v kremlevskom tok-shove blejalji chto v rashke nado vernutj totalitarizm stalinskogo tipa? Ili daze severno korejskogo tipa?
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16.05.2022 17:31 Ответить
А ну урод розкажи де твої орки взагалі бували в полтавській області?
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16.05.2022 17:36 Ответить
А йому все одно-Сумщина чи Полтавщина....😁
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16.05.2022 18:36 Ответить
Это серьёзный российский политолог, с лицом паталогического дебила.
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16.05.2022 18:30 Ответить
Сказочный довбойоб
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16.05.2022 18:53 Ответить
Отак і в другій світовій війська раші творили звірства там де перебували, а потім нам-молодим з "голубого" і не дуже екрану влада видавала це за звірства військових Третьго Райху.
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16.05.2022 19:00 Ответить
Ваааа ....це ж якась епічна шизофренія..... біле то чорне, Полтавщина то Сумщина... як ЯК можна жити в ********* світі, з інтернетом і вірити в оце все???? Навіть значення старезних термінів, таких як демократія тоталітаризм нацизм поставити з ніг на голову..... РФ гірша ніж північна Корея, бо ті півстоліття в реальній фізичній ізоляції живуть, а у рашистів ізоляція в мізках починається.
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16.05.2022 19:54 Ответить
 
 