РФ претерпела в Украине "почти провал", - прокремлевский политолог Марков

Россияне рассчитывали легко установить контроль над Украиной, свергнув правительство и установив лояльную для себя власть. Этот замысел провалился.

Об этом прокремлевский политолог, бывший депутат Госдумы РФ Сергей Марков заявил в интервью российским пропагандистским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Специальная военная операция сработала очень слабо", – сказал он.

По его словам, войска оккупантов якобы собирались броском, без тяжелых вооружений частично захватить ближайшие к границе с РФ украинские города и создать панику среди украинских властей.

"В результате правительство Зеленского и руководство крупнейших городов убегает из этих городов. Вакуум власти заполняется частично представителями "антифашистского сопротивления", частично готовыми сотрудничать с новой властью, частично представителями старой власти, частично бывшими политэмигрантами, которые возвращаются в Украину", - рассказал Марков о планах россиян.

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Он признал, что эта стратегия "почти провалилась".

"Многие погибли, никакого вакуума власти не произошло. В результате, наши войска были вынуждены с потерями отступить из Киевской, Черниговской, Полтавской областей... ВСУ полностью лояльные оказались киевскому режиму. Более того, никакой капитуляции не происходит, никто не переходит на сторону России вообще. Это, можно сказать, почти провал", - жалуется Марков.

Теперь, по его мнению, России следует переходить к "полноценной военной кампании", а территорию Украины - "разрезать на несколько частей".

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"Войны выиграют тоталитарные государства. Украина является тоталитарным государством. Если вести войну с ним будет демократическая свободная Россия, ничего не получится. Россия тоже должна быть временно, частично, но тоталитарным государством", - добавил Марков.