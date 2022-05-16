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Новини Війна
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РФ зазнала в Україні "майже провалу", - прокремлівський політолог Марков

ворог,враг,окупанти,окупант,русня

Росіяни розраховували легко встановити контроль над Україною, поваливши уряд та встановивши лояльну для себе владу. Цей задум провалився.

Про це прокремлівський політолог, колишній депутат Держдуми РФ Сергій Марков заявив в інтерв’ю російським пропагандистським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Спеціальна військова операція спрацювала дуже слабко", - сказав він.

За його словами, війська окупантів нібито збиралися кидком, без важких озброєнь частково захопити найближчі до кордону з РФ українські міста та створити паніку серед української влади.

"В результаті уряд Зеленого і керівництво найбільших міст тікає із цих міст. Вакуум влади заповнюється частково представниками "антифашистського опору", які частково готові співпрацювати з новою владою, частково представниками старої влади, частково колишніми політемігрантами, які повертаються в Україну", - розповів Марков про плани росіян.

Також дивіться: "ВСУ не сдаются в плен и воюют", - кремлівський політолог Марков пояснив причини перенесення завершення "спецоперації" в Україні. ВIДЕО

Він визнав, що ця стратегія "майже провалилася".

"Багато загинуло, жодного вакууму влади не відбулося. В результаті, наші війська були змушені з втратами відступити з Київської, Чернігівської, Полтавської областей... ВСУ повністю лояльні виявилися київському режиму. Більше того, жодної капітуляції не відбувається, ніхто не переходить на бік Росії взагалі. Це, можна сказати, майже провал", - бідкається Марков.

Тепер, на його думку, Росії слід переходити до "повноцінної воєнної кампанії", а територію України - "розрізати на кілька частин".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Немає ніякої України. Є територія, захоплена США та Британією. І жителі з квітами будуть зустрічати російського солдата", - кремлівський політолог Марков. ВIДЕО

"Війни виграють тоталітарні держави. Україна є тоталітарною державою. Якщо вести війну з нею буде демократична вільна Росія, нічого не вийде. Росія також має бути тимчасово, частково, але тоталітарною державою", - додав Марков.

Автор: 

Марков Сергій (19) росія (66431)


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Топ коментарі
+71
**@нько
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16.05.2022 13:32 Відповісти
+65
Потомственный алкоголик марков родил мыслю. А он не хочет возглавить атакующую колону?
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16.05.2022 13:34 Відповісти
+54
Тоталітарна Україна проти демократичної рабсії?! Оруел просто гвинтокрилом в труні вертається
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16.05.2022 13:34 Відповісти
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**@нько
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16.05.2022 13:32 Відповісти
Это самый сообразительный ***** из всех кацапов. Он начал что-то подозревать.
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16.05.2022 13:35 Відповісти
Ошибаешься, это оин из самых несущих бред *******. В феврале я сделал скрин его бреда(не могу вставить), но можешь убедиться. Марков(февраль 2022) : "1-первая фаза - подавление ПВО и ВВС ВСУ - 24 февряля, 2-вторая фаза- окружение о разоружение ВСУ - конец февраля, 3-антифашисты берут власть в украинских городах- конец февраля- начало марта, 4-формирование новых органов власти- начало марта" Вот такой план предоставил этот "подозревающий в феврале.
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16.05.2022 13:50 Відповісти
всё вышесказанное только доказывает, что он действительно самый сообразительный. На остальных ********* можно посмотреть в чат-рулетке у Серебрянского.
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16.05.2022 14:46 Відповісти
Все равно туго соображает. Он же говорит о том что еще росососия еще может начать настоящую войну. Мол до сих по это была не настоящяя . Он еще думает что они еще что то могут.
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16.05.2022 16:26 Відповісти
Не кажіть майже аналітику Маркову що повноцінна війна вже давно йде.
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16.05.2022 13:33 Відповісти
про анал Марков я зрозумів, а що таке "ітек" Марков потребує пояснення! може австралопітек
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16.05.2022 14:23 Відповісти
Вакуум влади заповнюється частково представниками "антифашистського опору", які частково готові співпрацювати з новою владою, частково представниками старої влади, частково колишніми політемігрантами, які повертаються в Україну"

«Ничего не понимаю!
Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!»
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16.05.2022 14:51 Відповісти
" Тепер, на його думку, Росії слід переходити до "повноцінної воєнної кампанії", а територію України - "розрізати на кілька частин".Джерело: "

А є чим? Чи як «діди» - утопить ворога трупами?
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16.05.2022 13:33 Відповісти
Так "різать" він буде лише язиком! Іншої "різалки" у них немає!
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16.05.2022 15:02 Відповісти
а сейчас по его мнению что? не полноценная военная компания, а просто такая военная прогулка с 30 тысячами убитыми?) у них там похоже у всех шизофриния, вот и результат.
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16.05.2022 15:47 Відповісти
Потомственный алкоголик марков родил мыслю. А он не хочет возглавить атакующую колону?
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16.05.2022 13:34 Відповісти
стільки навіть воно не бухне
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16.05.2022 14:01 Відповісти
У него рода пропитая такая . . . Соответственно и логика в ту же степь.
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16.05.2022 13:34 Відповісти
а т.н. "марков" має бути на тоталітарой бутилкє..
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16.05.2022 13:34 Відповісти
Взяли танки без важкого озброєння 0_0
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16.05.2022 13:34 Відповісти
Тоталітарна Україна проти демократичної рабсії?! Оруел просто гвинтокрилом в труні вертається
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16.05.2022 13:34 Відповісти
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16.05.2022 13:48 Відповісти
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16.05.2022 15:05 Відповісти
На фото мабуть "свиномать", яка "проізвєла на свєт" цього виродка!
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16.05.2022 13:50 Відповісти
Спочатку шост писав більш менш адекватне, а потім видно бояра в голову дала, от і понесло.
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16.05.2022 15:49 Відповісти
ага марков поехавший рузге политолух его статейка на сру ресурсах довольно таки потешная Из нее выходит что рузге зольдат это гуд а их официры и енералы гавнище дикое
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16.05.2022 13:35 Відповісти
Я такого ******** не тотолитарного не встречал в жизни😂
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16.05.2022 13:35 Відповісти
Они там все такие.
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16.05.2022 13:49 Відповісти
`Росія також має бути тимчасово, частково, але тоталітарною державою", - додав Марков.`

Это значит, что будут хватать всех подряд на улицах посылать на 0-вку в виде мяса
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16.05.2022 13:36 Відповісти
а потім всі будуть з голоду помирати, у тоталітаристів завжди проблеми з господаркою, ну не господарі вони.
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16.05.2022 13:49 Відповісти
Это оказалось специальной военной обосрацией.
Мы восстановимся, а вы свиньи будете десятилетиями нам выплачивать
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16.05.2022 13:37 Відповісти
Була-б Україна "тоталітарною" - то народ-би підтримав "асвабадителей" (хоча-б частково) Однак, вони прийшли до вільних людей, що самі вирішують свою долю! Та ще й грабувать почали! Так що проти них воюють не "бандери" чи "нацики", а ВЕСЬ НАРОД!!!
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16.05.2022 13:38 Відповісти
"Війни виграють тоталітарні держави. Україна є тоталітарною державою. Якщо вести війну з нею буде демократична вільна Росія, нічого не вийде. Росія також має бути тимчасово, частково, але тоталітарною державою", - додав Марков.
======================================================
Завуалированный высер, что кацапы поставили в этой войне на свой тоталитаризм и жесткую вертикаль власти. Мол, пока там демократическая Украина будет раскачиваться, пока демократические страны будут думать что с этим делать, свинота опять посадит яныка в Украину, а дальше по проторенной дорожке с концлагерями для неугодных и массовыми репрессиями под озабоченности ООН. Но что-то пошло не так.
Обратите внимание, что в свинарнике слово демократия чуть ли не матерное, но когда надо, то и хрюсия становится демократической, хотя десять минут назад могли коверкать это слово и проливать демократию помоями.
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16.05.2022 13:40 Відповісти
ВЫКИДЫШ МАРКОВ!
БЕРИ АВТОМАТ, ПРИЕЗЖАЙ ПРОВОДИТЬ "ПОЛНОЦЕННУЮ ВОЕННУЮ КАМПАНИЮ"!!!
Я ТЕБЯ ЖДУ, ЧМО МОСКОВСКОЕ!
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16.05.2022 13:42 Відповісти
если этот мундель думает что заканчивается третий месяц трехдневной "спецоперации" восьмилетней войн, длящейся уже 400 лет, то этот шплинт ошибается - Украина породила кацапию - Украина ее и убьет... еще месяц-два... но ни расии, ни руских не должно не только не существовать, но и память об этих ублюдках должна быть стерта из истории человечества...
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16.05.2022 13:45 Відповісти
Марков )(унта----кликуха....Персонаж охєрєнний... з нього навіть самі пропагандисти ржали...
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16.05.2022 13:45 Відповісти
я його на "єха маскви "слухав. ..то був цирк і комедія...всьо ржало з нього...то всі чекали ,як вечір гумору і маразму кремлядської пропаганди
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16.05.2022 13:48 Відповісти
Ну и шакал же этот очередной утырок!
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16.05.2022 13:45 Відповісти
Тоталитарная Украина? Ну и идиот
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16.05.2022 13:48 Відповісти
для рашаглистов его высер (пардон) сгодится...
для нормальных... только улыбнуться...
ибо так изворачиваться и прятаться за набором слов, считая слушетелей идиотами, могут только раша пропагандоны... вздочившие импотентов на подвиги)))) во имя вяличия говени
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16.05.2022 13:49 Відповісти
Если человек идиот, то ето надолго, часто на всю жизнь. - очень, очень старая половина.
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16.05.2022 13:50 Відповісти
Садись в танк и ежей в Чернобаевку или Белогоровку и не мучайся Гнида фашистская
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16.05.2022 13:50 Відповісти
По информации Сил обороны на ( не скажу де) направлении украинские защитники уничтожили 37 оккупантов, 54 ранили.

Из вражеской техники, которую разбили ВСУ:
1 танк;
2 "Града";
15 боевых бронированных машин, из них 1 - "Тигр";
6 автомобилей;
2 противотанковых ракетных комплекса;
уничтожили вражеский склад хранения боеприпасов и захватили 1 БМП-3.

Слава нашим воїнам!
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16.05.2022 13:52 Відповісти
Вы видели, он назвал Россию - демократической страной! )))
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16.05.2022 13:52 Відповісти
Как и положено потомственным долбо@бам и дегенератам кацапня как не понимала так и не понимает происходящего в Украине. Живут имперскими представлениями двухсотлетней давности🤷
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16.05.2022 13:52 Відповісти
смішні кацапські лякалки, "ми отримали пізди від ЗСУ, бо ми не воювали зовісм, а тепер тримайтись, тепер ми огого покажемо" ))) ***** утілізував ватну армію по повній, заодно і лохів с днр і лнр, коли ватна армія побіжить, Донецьк можно будет повернути геть без бою, бо там нікому буде вже відстрілюватись
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16.05.2022 13:56 Відповісти
Ща как наберем по мобилизции путлерюгенда - вот тогда начнется рубилово! Бойся, врах!
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16.05.2022 14:50 Відповісти
и Т-34-85 снимут с консервации, поставят ДЗ, рации и тогда точно всем хана, готовься Ла-Манш мыть сверхдержавные ноги
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16.05.2022 17:50 Відповісти
демократична вільна Росія и пересидент-обнуленышь
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16.05.2022 13:56 Відповісти
Довбойоб. Все
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16.05.2022 13:56 Відповісти
Дебіл кончений
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16.05.2022 13:58 Відповісти
Пояснення для маркова: ЗСУ (завдяки підтримці власного народу і всіх цивілізованих країн світу) множить на Zero "другу" армію світу!
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16.05.2022 14:01 Відповісти
иными словами Марков объясняет кацапам, что даже тот концлагерь, в котором они жили до этого, это был "демократический концлагерь", а вот сейчас таки да, в москальском свинособачем скотном дворе наступит долгожданный тоталитаризм ... Московия это антицивилизационная клоака и если человечество имеет планы на будущее на планете Земля, эту клоаку нужно уничтожить, как государственное образование...
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16.05.2022 14:04 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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16.05.2022 14:06 Відповісти
Хватит уже таскать цитату, скорее всего фейковую, этого русского фашиста Ильина.
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16.05.2022 14:11 Відповісти
Дякую тобі ,Боже,що я не москалька
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16.05.2022 14:16 Відповісти
*****!!!Украина,оказывается тоталитарная держава!!А Рассия,***** её,демократическая!!Вам там кокаин не весь доехал!!!****,что ты ,******* мелешь??????Когда уже вы там все повыздыхаете,уроды!!
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16.05.2022 14:26 Відповісти
Суцільна сеча,більш нічого
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16.05.2022 14:27 Відповісти
Марков: "Україна є тоталітарною державою..."

Частково правда - якщо порівнювати, наприклад, з Польщею.
Але частково - бо в порівнянні з московщиною..., ой, чи взагалі можна приміряти....
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16.05.2022 14:27 Відповісти
Тоталитарное - значит, что уничтожает кацапню ТОТАЛЬНО!
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16.05.2022 14:51 Відповісти
«Мне снился нынче страшный сон,
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: » ЗА РОДИНУ И ПАПУ»!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.…»

В. ДОРОШЕНКО
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16.05.2022 15:01 Відповісти
Убоге створіннячко думає що воно "ікспєрт"...
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16.05.2022 14:32 Відповісти
Він ніби в минулому радник ху#ла...😂
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16.05.2022 15:34 Відповісти
Марков и сотоварщи - это не только вата вместо мозгов, но это тяжелые психические отклонения. Относитесь к ним как к Прокурору и Наполеону из Палаты №6. Хотя... сказочный долб-**
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16.05.2022 14:43 Відповісти
це що треба приймати, колотись чи курити, а може все одразу
щоб таке нести
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16.05.2022 14:45 Відповісти
Ну, щодо "тоталітарної" України та "вільної демократичної" раzzєї - то Оруелла вже нудить від обертів.

Але "наші війська були змушені з втратами відступити з Київської, Чернігівської, Полтавської областей" - коли це кацапи заходили у Полтавську область?
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16.05.2022 14:58 Відповісти
Це воно про Сумську область. Йому ввижається, що то була Полтавська. Солодкі мрії окупанта, що начебто до центру України дотягнулися. Невіглас і алкаш. Тьху на нього.
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16.05.2022 16:42 Відповісти
Пугая мир масштабом перемен,
Заваривая варево крутое,
Россия поднимается с колен,
И снова ее ******, но стоя.

Губерман
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16.05.2022 14:59 Відповісти
"Слід переходити до повноцінної воєнної кампанії" - всегда забавно смотреть на руснявых, которые заявляют: "ну все капец вам, сейчас настоящая война начнется" или , как говорил рамзанка дыров, вдруг - "начнется конкретный этап спецоперации", русня - просто клоуны
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16.05.2022 15:09 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! ЕЩЕ ОДИН ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНОЙ .МОРКОВ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.05.2022 15:27 Відповісти
Цей пітекантроп давно ошивався в Україні, ще з Кучми. Тоді його зятьок звозив алкашів Маркова,д.Кисельова тап інших "інтелектуалів" типу Андрейцева., Один зараз від імені фурерка закликає знищити всіх українців. Виють бабуїни на мокшанських болотах, в лісах Великої булгарії.
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16.05.2022 15:31 Відповісти
Міста значить захоплювати вони "не планували"... Звичайно будуть намагатися підіймати ставки, інакше доведется варитися у власному соку доки їх голодна вата не четвертує.
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16.05.2022 15:33 Відповісти
Тоталітарна Україна ??? . Та невже ?
Хто небудь , поясніть кацапському дебілу , що таке тоталітаризм , і які його признаки .
Бл.. , адекватній людині навіть на п'яну голову таке важко придумати .. .
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16.05.2022 16:13 Відповісти
Кацап,просто іди на йух. А ще краще,просто здохни.
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16.05.2022 16:15 Відповісти
Кукуху свою поймай сначала.
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16.05.2022 16:32 Відповісти
уйобок сокшанский. ты хоть сам понял шо сказал?
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16.05.2022 16:33 Відповісти
Подготавливают общественное мнение кацапов к введению военного положения, типа или смиритесь с поражением или вперед воевать. Короче чисто внутренний месседж. Видимо опросы показали, что введение прямо сейчас военного положения вызовет социальный взрыв, потому ставят орков перед выбором плохого и худшего (с их точки зрения), чтобы они сами пришли к выводу, что лучше мобилизация, чем самооценка ниже плинтуса - кацапы привыкли к мысли о том, что их все боятся и "можем повторить", а тут Украина их поимела, сложно отказаться от ментального наркотика, ломка на отмене. Украина должна мокнуть их в дерьмо, чтобы кацапы начали процесс излечения от зависимости от путинизма!
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16.05.2022 16:54 Відповісти
Воно 24 лютого на радощах нажерлося...оце саме проспалось...
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16.05.2022 17:09 Відповісти
похоже, еще не вышел из запоя. А в целом, искать в заявлениях расиян хоть какую-то толику разума и логики - абсолютно бессмысленное и неблагодарное занятие
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16.05.2022 17:56 Відповісти
Rossija v ponjatiji Markova seichas svobodnaja i demokraticeskaja.... aga. No djedok deistvitelno umolishonnij. Nje slucjahe on bil odin is djedov, kotorije njedavno v kremlevskom tok-shove blejalji chto v rashke nado vernutj totalitarizm stalinskogo tipa? Ili daze severno korejskogo tipa?
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16.05.2022 17:31 Відповісти
А ну урод розкажи де твої орки взагалі бували в полтавській області?
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16.05.2022 17:36 Відповісти
А йому все одно-Сумщина чи Полтавщина....😁
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16.05.2022 18:36 Відповісти
Это серьёзный российский политолог, с лицом паталогического дебила.
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16.05.2022 18:30 Відповісти
Сказочный довбойоб
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16.05.2022 18:53 Відповісти
Отак і в другій світовій війська раші творили звірства там де перебували, а потім нам-молодим з "голубого" і не дуже екрану влада видавала це за звірства військових Третьго Райху.
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16.05.2022 19:00 Відповісти
Ваааа ....це ж якась епічна шизофренія..... біле то чорне, Полтавщина то Сумщина... як ЯК можна жити в ********* світі, з інтернетом і вірити в оце все???? Навіть значення старезних термінів, таких як демократія тоталітаризм нацизм поставити з ніг на голову..... РФ гірша ніж північна Корея, бо ті півстоліття в реальній фізичній ізоляції живуть, а у рашистів ізоляція в мізках починається.
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16.05.2022 19:54 Відповісти
 
 