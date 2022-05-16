РФ зазнала в Україні "майже провалу", - прокремлівський політолог Марков

Росіяни розраховували легко встановити контроль над Україною, поваливши уряд та встановивши лояльну для себе владу. Цей задум провалився.

Про це прокремлівський політолог, колишній депутат Держдуми РФ Сергій Марков заявив в інтерв’ю російським пропагандистським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Спеціальна військова операція спрацювала дуже слабко", - сказав він.

За його словами, війська окупантів нібито збиралися кидком, без важких озброєнь частково захопити найближчі до кордону з РФ українські міста та створити паніку серед української влади.

"В результаті уряд Зеленого і керівництво найбільших міст тікає із цих міст. Вакуум влади заповнюється частково представниками "антифашистського опору", які частково готові співпрацювати з новою владою, частково представниками старої влади, частково колишніми політемігрантами, які повертаються в Україну", - розповів Марков про плани росіян.

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Він визнав, що ця стратегія "майже провалилася".

"Багато загинуло, жодного вакууму влади не відбулося. В результаті, наші війська були змушені з втратами відступити з Київської, Чернігівської, Полтавської областей... ВСУ повністю лояльні виявилися київському режиму. Більше того, жодної капітуляції не відбувається, ніхто не переходить на бік Росії взагалі. Це, можна сказати, майже провал", - бідкається Марков.

Тепер, на його думку, Росії слід переходити до "повноцінної воєнної кампанії", а територію України - "розрізати на кілька частин".

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"Війни виграють тоталітарні держави. Україна є тоталітарною державою. Якщо вести війну з нею буде демократична вільна Росія, нічого не вийде. Росія також має бути тимчасово, частково, але тоталітарною державою", - додав Марков.