РФ зазнала в Україні "майже провалу", - прокремлівський політолог Марков
Росіяни розраховували легко встановити контроль над Україною, поваливши уряд та встановивши лояльну для себе владу. Цей задум провалився.
Про це прокремлівський політолог, колишній депутат Держдуми РФ Сергій Марков заявив в інтерв’ю російським пропагандистським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Спеціальна військова операція спрацювала дуже слабко", - сказав він.
За його словами, війська окупантів нібито збиралися кидком, без важких озброєнь частково захопити найближчі до кордону з РФ українські міста та створити паніку серед української влади.
"В результаті уряд Зеленого і керівництво найбільших міст тікає із цих міст. Вакуум влади заповнюється частково представниками "антифашистського опору", які частково готові співпрацювати з новою владою, частково представниками старої влади, частково колишніми політемігрантами, які повертаються в Україну", - розповів Марков про плани росіян.
Він визнав, що ця стратегія "майже провалилася".
"Багато загинуло, жодного вакууму влади не відбулося. В результаті, наші війська були змушені з втратами відступити з Київської, Чернігівської, Полтавської областей... ВСУ повністю лояльні виявилися київському режиму. Більше того, жодної капітуляції не відбувається, ніхто не переходить на бік Росії взагалі. Це, можна сказати, майже провал", - бідкається Марков.
Тепер, на його думку, Росії слід переходити до "повноцінної воєнної кампанії", а територію України - "розрізати на кілька частин".
"Війни виграють тоталітарні держави. Україна є тоталітарною державою. Якщо вести війну з нею буде демократична вільна Росія, нічого не вийде. Росія також має бути тимчасово, частково, але тоталітарною державою", - додав Марков.
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«Ничего не понимаю!
Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!»
А є чим? Чи як «діди» - утопить ворога трупами?
Это значит, что будут хватать всех подряд на улицах посылать на 0-вку в виде мяса
Мы восстановимся, а вы свиньи будете десятилетиями нам выплачивать
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Завуалированный высер, что кацапы поставили в этой войне на свой тоталитаризм и жесткую вертикаль власти. Мол, пока там демократическая Украина будет раскачиваться, пока демократические страны будут думать что с этим делать, свинота опять посадит яныка в Украину, а дальше по проторенной дорожке с концлагерями для неугодных и массовыми репрессиями под озабоченности ООН. Но что-то пошло не так.
Обратите внимание, что в свинарнике слово демократия чуть ли не матерное, но когда надо, то и хрюсия становится демократической, хотя десять минут назад могли коверкать это слово и проливать демократию помоями.
БЕРИ АВТОМАТ, ПРИЕЗЖАЙ ПРОВОДИТЬ "ПОЛНОЦЕННУЮ ВОЕННУЮ КАМПАНИЮ"!!!
Я ТЕБЯ ЖДУ, ЧМО МОСКОВСКОЕ!
для нормальных... только улыбнуться...
ибо так изворачиваться и прятаться за набором слов, считая слушетелей идиотами, могут только раша пропагандоны... вздочившие импотентов на подвиги)))) во имя вяличия говени
Из вражеской техники, которую разбили ВСУ:
1 танк;
2 "Града";
15 боевых бронированных машин, из них 1 - "Тигр";
6 автомобилей;
2 противотанковых ракетных комплекса;
уничтожили вражеский склад хранения боеприпасов и захватили 1 БМП-3.
Слава нашим воїнам!
Частково правда - якщо порівнювати, наприклад, з Польщею.
Але частково - бо в порівнянні з московщиною..., ой, чи взагалі можна приміряти....
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: » ЗА РОДИНУ И ПАПУ»!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.…»
В. ДОРОШЕНКО
щоб таке нести
Але "наші війська були змушені з втратами відступити з Київської, Чернігівської, Полтавської областей" - коли це кацапи заходили у Полтавську область?
Заваривая варево крутое,
Россия поднимается с колен,
И снова ее ******, но стоя.
Губерман
Хто небудь , поясніть кацапському дебілу , що таке тоталітаризм , і які його признаки .
Бл.. , адекватній людині навіть на п'яну голову таке важко придумати .. .