McDonalds окончательно уходит из России
Компания продает свой бизнес полностью прекращает работу на территории Российской Федерации. Это беспрецедентный шаг.
Об этом говорится во внутреннем заявлении комиссии для сотрудников и поставщиков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо". Компания подчеркнула, что ищет покупателя на российский бизнес.
"Компания намерена продать все свои рестораны McDonald's в России местному покупателю. Компания инициирует процесс "деархизации" этих ресторанов, влекущий запрет на использование названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's, хотя компания сохранит свои товарные знаки в России", - говорится в пресс-релизе McDonald's.
По словам исполнительного директора McDonald's Криса Кэмпчински, компания пошла на такой шаг, поскольку должна была отреагировать на гуманитарный кризис в Украине, вызванный российской агрессией.
"Этот сложный вопрос, который не имеет прецедентов и имеет глубокие последствия. Некоторые могут утверждать, что обеспечение доступа к пище и продолжение трудоустройства десятков тысяч обычных граждан, безусловно, верно. Но нельзя игнорировать гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине. И невозможно представить себе, что "Золотые Арки" символизируют ту же надежду и обещание, которые привели нас к выходу на российский рынок 32 года назад", - отметил Кемпчински.
Первый ресторан McDonald's на территории России открыт в январе 1990 года еще до распада СССР.
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Ти ще не бачив "Падснежникава мёда"! Стаканчик пластиковий десь грам на 150-200 Рожева етикетка Три підсніжники на етикетці і напис Зателефонував товаришеві -ентомологу Кажу: "Уявляю: літають бджоли у "куфайках" і крізь зуби матюкають того придурка, що послав їх нектар збирать для "підсніжникового меду", у такий холод собачий!"
В Латвии больше всего рассеян. И она наименее русофобская из из трех прибалтийских республик
советских и тогда не любили, не думаю,что-то изменилось в лучшую сторону...😁💙💛
Срані бізнесюки не злякалися позбавити українців доступу до їжі та купищи робочих місць.
Натомість вони дуже переймалися, як же ж бідні вбивці-орки будуть жити без їхніх ресторанів.
І дотепер у нас МакД не працює.
Через це не маю бажання туди заходити, навіть якщо і коли вони відкриються.
Кацапські сраколизи.
Он, KFC вже давно працює.