McDonalds окончательно уходит из России

Компания продает свой бизнес полностью прекращает работу на территории Российской Федерации. Это беспрецедентный шаг.

Об этом говорится во внутреннем заявлении комиссии для сотрудников и поставщиков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо". Компания подчеркнула, что ищет покупателя на российский бизнес.

"Компания намерена продать все свои рестораны McDonald's в России местному покупателю. Компания инициирует процесс "деархизации" этих ресторанов, влекущий запрет на использование названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's, хотя компания сохранит свои товарные знаки в России", - говорится в пресс-релизе McDonald's.

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По словам исполнительного директора McDonald's Криса Кэмпчински, компания пошла на такой шаг, поскольку должна была отреагировать на гуманитарный кризис в Украине, вызванный российской агрессией.

"Этот сложный вопрос, который не имеет прецедентов и имеет глубокие последствия. Некоторые могут утверждать, что обеспечение доступа к пище и продолжение трудоустройства десятков тысяч обычных граждан, безусловно, верно. Но нельзя игнорировать гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине. И невозможно представить себе, что "Золотые Арки" символизируют ту же надежду и обещание, которые привели нас к выходу на российский рынок 32 года назад", - отметил Кемпчински.

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Первый ресторан McDonald's на территории России открыт в январе 1990 года еще до распада СССР.