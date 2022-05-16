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McDonalds окончательно уходит из России

mcdonald’s

Компания продает свой бизнес полностью прекращает работу на территории Российской Федерации. Это беспрецедентный шаг.

Об этом говорится во внутреннем заявлении комиссии для сотрудников и поставщиков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо". Компания подчеркнула, что ищет покупателя на российский бизнес.

"Компания намерена продать все свои рестораны McDonald's в России местному покупателю. Компания инициирует процесс "деархизации" этих ресторанов, влекущий запрет на использование названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's, хотя компания сохранит свои товарные знаки в России", - говорится в пресс-релизе McDonald's.

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По словам исполнительного директора McDonald's Криса Кэмпчински, компания пошла на такой шаг, поскольку должна была отреагировать на гуманитарный кризис в Украине, вызванный российской агрессией.

"Этот сложный вопрос, который не имеет прецедентов и имеет глубокие последствия. Некоторые могут утверждать, что обеспечение доступа к пище и продолжение трудоустройства десятков тысяч обычных граждан, безусловно, верно. Но нельзя игнорировать гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине. И невозможно представить себе, что "Золотые Арки" символизируют ту же надежду и обещание, которые привели нас к выходу на российский рынок 32 года назад", - отметил Кемпчински.

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Первый ресторан McDonald's на территории России открыт в январе 1990 года еще до распада СССР.

россия (96420) McDonald’s (32)


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Топ комментарии
+26
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16.05.2022 13:51 Ответить
+23
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16.05.2022 13:58 Ответить
+15
Так це в Криму ще в 2014 з"явилося! Товариш присилав фотографію!
Ти ще не бачив "Падснежникава мёда"! Стаканчик пластиковий десь грам на 150-200 Рожева етикетка Три підсніжники на етикетці і напис Зателефонував товаришеві -ентомологу Кажу: "Уявляю: літають бджоли у "куфайках" і крізь зуби матюкають того придурка, що послав їх нектар збирать для "підсніжникового меду", у такий холод собачий!"
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16.05.2022 14:14 Ответить
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ООООУ МАЙ! ну шо дядя ваня тепер встане скалєн
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16.05.2022 13:50 Ответить
если успеет протрезветь до контрольного в затылок..
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16.05.2022 14:01 Ответить
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16.05.2022 13:51 Ответить
Так це в Криму ще в 2014 з"явилося! Товариш присилав фотографію!
Ти ще не бачив "Падснежникава мёда"! Стаканчик пластиковий десь грам на 150-200 Рожева етикетка Три підсніжники на етикетці і напис Зателефонував товаришеві -ентомологу Кажу: "Уявляю: літають бджоли у "куфайках" і крізь зуби матюкають того придурка, що послав їх нектар збирать для "підсніжникового меду", у такий холод собачий!"
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16.05.2022 14:14 Ответить
👍🙀😹
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16.05.2022 16:41 Ответить
ще рік виходити будуть. Особливо прибило на сьозу щодо бідних непрацевлаштованих кацапів. Пососуть трохи вєлічія, то може попусте
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16.05.2022 13:52 Ответить
Характерная новость. Большой бизнес дает свою оценку международной обстановки вокруг рашки. Если продает недвижимость, значит в ближайшее десятилетие не собирается туда возвращаться.
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16.05.2022 13:52 Ответить
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16.05.2022 13:52 Ответить
А как же Дядя Ваня?Грядет война за торговую марку.
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16.05.2022 14:55 Ответить
не вистачає ще одного виступу посередині, щоб вийшла відома комбінація з трьох пальців - це те, що дістанеться москалям
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16.05.2022 17:45 Ответить
та вони ж вже "остаточно йшли" з москальських е@нєй здається ще у березні... чи може тільки зараз вже остаточно "вільна каса"?
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16.05.2022 13:52 Ответить
тоді вони для виду пішли, платили кацапським робітникам фул зарплатню щоб ваньки не сдохли з голоду, тепер ваньки будуть мести парки і мити підлогу в савєтскіх столовках!
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16.05.2022 13:54 Ответить
Вони не працювали, але виплачували 100% зарплатні всім працівникам, сподівалися повернутися, мабуть.
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16.05.2022 13:55 Ответить
После ухода Макдональдса, продолжала действительно работать часть ресторанов (по какой-то "хитрой" схеме). Но, то, что частично он ушел из РФ - это факт.
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16.05.2022 16:00 Ответить
ніхто не йшов я також думав що кацапи брешуть а потім у знайомого родичи там казали що і не закривався то для преси закрився показували фото, деякі були призупинені але зарплата йшла робітникам ну і відповідно у кацпський бюджет спонсор війни
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16.05.2022 13:58 Ответить
Всё правильно. В СМИ даже писалось, что не весь Макдональдс ушёл. Какая часть продолжала работать по какой-то "хитрой схеме", по которой окончание деятельности возможно было только с согласия двух сторон.
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16.05.2022 15:59 Ответить
Ваня.. Фантазии даже на логотип не хватило: в России вместо McDonalds появится "Дядя Ваня"
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16.05.2022 13:55 Ответить
Бугагага, не повернеться !!!
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16.05.2022 13:56 Ответить
a sho take ? svinam nepodobaet importozameshenie ?
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16.05.2022 14:01 Ответить
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16.05.2022 13:58 Ответить
Это трагедия. Где же сейчас русо-фашисты харчеваться будут?
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16.05.2022 13:58 Ответить
bon appétit свинособаки
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16.05.2022 14:00 Ответить
Если кто-то думает что кацапы украли для "Дяди Вани" только логотип, то ошибаетесь! Они украли даже название ресторана "http://www.uncle-vanya.lv/ Дядя Ваня - это ресторан в Старой Риге, Латвия, НАТО! "!!!
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16.05.2022 14:29 Ответить
Ведь как известно, Латвия это самая русофобская страна!
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16.05.2022 14:30 Ответить
Ну уж нет! Извиняйте, латыши, но самая русофобская страна - это Украина!
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16.05.2022 14:46 Ответить
👍🤝😁💙💛
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16.05.2022 16:46 Ответить
Ну ви даєте, щі з качкою...
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16.05.2022 15:44 Ответить
Не путайте Латвию с Литвой.
В Латвии больше всего рассеян. И она наименее русофобская из из трех прибалтийских республик
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16.05.2022 15:44 Ответить
i gde vy tolko berete vse eto DERMO...ja(zhivu v Rige 25let) by nikogda neuznal shto u nas e takoe
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16.05.2022 14:40 Ответить
"О ресторане: Ресторан русской кухни «Дядя Ваня» - место, где в домашней уютной атмосфере можно получить удовольствие от хорошей еды и выпить водки."
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16.05.2022 14:49 Ответить
da nu na...
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16.05.2022 15:51 Ответить
Где-то в конце 70-х, я была по путевке в Риге...Конечно же она меня потрясла своей чистотой, улочками старого города. Была в Домском Соборе. И могу сказать, что нас
советских и тогда не любили, не думаю,что-то изменилось в лучшую сторону...😁💙💛
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16.05.2022 16:53 Ответить
Був в Ризі і в Юрмалі у 2015 році - мені дуже сподобалося, дуже прикольне місце. Особливо Юрмала. і люди привітні
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16.05.2022 18:56 Ответить
А ресторана " Тетя Груня" там нет?
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16.05.2022 15:46 Ответить
говна им с лопаты
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16.05.2022 15:58 Ответить
Нехай кацапи жруть свої смердючі щі. Ну і рєпу з рєдькой. Повертаються,так би мовити,до витоків...
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16.05.2022 16:43 Ответить
Цікаво, що в Україні МакД закрився одразу після початку повномасштабного етапу війни, 24 лютого.
Срані бізнесюки не злякалися позбавити українців доступу до їжі та купищи робочих місць.
Натомість вони дуже переймалися, як же ж бідні вбивці-орки будуть жити без їхніх ресторанів.

І дотепер у нас МакД не працює.
Через це не маю бажання туди заходити, навіть якщо і коли вони відкриються.
Кацапські сраколизи.

Он, KFC вже давно працює.
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16.05.2022 17:25 Ответить
 
 