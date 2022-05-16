McDonalds остаточно йде з Росії
Компанія продає свій бізнес та повністю припиняє роботу на території Російської Федерації. Це безпрецедентний крок.
Про це йдеться у внутрішній заяві команії для співробітників та постачальників, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Еспресо". Компанія наголосила, що шукає покупця на російський бізнес.
"Компанія має намір продати всі свої ресторани McDonald's у Росії місцевому покупцю. Компанія ініціює процес "деархізації" цих ресторанів, що тягне за собою заборону на використання назви, логотипу, брендингу та меню McDonald's, хоча компанія збереже свої товарні знаки в Росії", - йдеться у пресрелізі McDonald's.
За словами виконавчого директора McDonald’s Кріса Кемпчінскі, компанія пішла на такий крок, оскільки мала відреагувати на гуманітарну кризу в Україні, спричинену російською агресією.
"Це складне питання, яке не має прецедентів і має глибокі наслідки. Дехто може стверджувати, що забезпечення доступу до їжі та продовження працевлаштування десятків тисяч звичайних громадян, безумовно, є правильним. Але не можна ігнорувати гуманітарну кризу, викликану війною в Україні. І неможливо уявити собі, що "Золоті Арки" символізують ту саму надію та обіцянку, які привели нас до виходу на російський ринок 32 роки тому", - зазначив Кемпчінскі.
Перший ресторан McDonald’s на території Росії було відкрито у січні 1990 року ще до розпаду СРСР.
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Ти ще не бачив "Падснежникава мёда"! Стаканчик пластиковий десь грам на 150-200 Рожева етикетка Три підсніжники на етикетці і напис Зателефонував товаришеві -ентомологу Кажу: "Уявляю: літають бджоли у "куфайках" і крізь зуби матюкають того придурка, що послав їх нектар збирать для "підсніжникового меду", у такий холод собачий!"
В Латвии больше всего рассеян. И она наименее русофобская из из трех прибалтийских республик
советских и тогда не любили, не думаю,что-то изменилось в лучшую сторону...😁💙💛
Срані бізнесюки не злякалися позбавити українців доступу до їжі та купищи робочих місць.
Натомість вони дуже переймалися, як же ж бідні вбивці-орки будуть жити без їхніх ресторанів.
І дотепер у нас МакД не працює.
Через це не маю бажання туди заходити, навіть якщо і коли вони відкриються.
Кацапські сраколизи.
Он, KFC вже давно працює.