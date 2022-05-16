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Новини
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McDonalds остаточно йде з Росії

mcdonald’s

Компанія продає свій бізнес та повністю припиняє роботу на території Російської Федерації. Це безпрецедентний крок.

Про це йдеться у внутрішній заяві команії для співробітників та постачальників, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Еспресо". Компанія наголосила, що шукає покупця на російський бізнес.

"Компанія має намір продати всі свої ресторани McDonald's у Росії місцевому покупцю. Компанія ініціює процес "деархізації" цих ресторанів, що тягне за собою заборону на використання назви, логотипу, брендингу та меню McDonald's, хоча компанія збереже свої товарні знаки в Росії", - йдеться у пресрелізі McDonald's.

Дивіться: Росіяни визвірилися на норвезький McDonald's через бургер Bandera. ВIДЕО

За словами виконавчого директора McDonald’s Кріса Кемпчінскі, компанія пішла на такий крок, оскільки мала відреагувати на гуманітарну кризу в Україні, спричинену російською агресією.

"Це складне питання, яке не має прецедентів і має глибокі наслідки. Дехто може стверджувати, що забезпечення доступу до їжі та продовження працевлаштування десятків тисяч звичайних громадян, безумовно, є правильним. Але не можна ігнорувати гуманітарну кризу, викликану війною в Україні. І неможливо уявити собі, що "Золоті Арки" символізують ту саму надію та обіцянку, які привели нас до виходу на російський ринок 32 роки тому", - зазначив Кемпчінскі.

Також читайте: У Росії продають останні бургери з McDonald's за тисячі рублів. ФОТО

Перший ресторан McDonald’s на території Росії було відкрито у січні 1990 року ще до розпаду СРСР.

Автор: 

росія (66431) McDonald’s (121)


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Топ коментарі
+26
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16.05.2022 13:51 Відповісти
+23
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16.05.2022 13:58 Відповісти
+15
Так це в Криму ще в 2014 з"явилося! Товариш присилав фотографію!
Ти ще не бачив "Падснежникава мёда"! Стаканчик пластиковий десь грам на 150-200 Рожева етикетка Три підсніжники на етикетці і напис Зателефонував товаришеві -ентомологу Кажу: "Уявляю: літають бджоли у "куфайках" і крізь зуби матюкають того придурка, що послав їх нектар збирать для "підсніжникового меду", у такий холод собачий!"
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16.05.2022 14:14 Відповісти
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ООООУ МАЙ! ну шо дядя ваня тепер встане скалєн
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16.05.2022 13:50 Відповісти
если успеет протрезветь до контрольного в затылок..
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16.05.2022 14:01 Відповісти
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16.05.2022 13:51 Відповісти
Так це в Криму ще в 2014 з"явилося! Товариш присилав фотографію!
Ти ще не бачив "Падснежникава мёда"! Стаканчик пластиковий десь грам на 150-200 Рожева етикетка Три підсніжники на етикетці і напис Зателефонував товаришеві -ентомологу Кажу: "Уявляю: літають бджоли у "куфайках" і крізь зуби матюкають того придурка, що послав їх нектар збирать для "підсніжникового меду", у такий холод собачий!"
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16.05.2022 14:14 Відповісти
👍🙀😹
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16.05.2022 16:41 Відповісти
ще рік виходити будуть. Особливо прибило на сьозу щодо бідних непрацевлаштованих кацапів. Пососуть трохи вєлічія, то може попусте
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16.05.2022 13:52 Відповісти
Характерная новость. Большой бизнес дает свою оценку международной обстановки вокруг рашки. Если продает недвижимость, значит в ближайшее десятилетие не собирается туда возвращаться.
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16.05.2022 13:52 Відповісти
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16.05.2022 13:52 Відповісти
А как же Дядя Ваня?Грядет война за торговую марку.
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16.05.2022 14:55 Відповісти
не вистачає ще одного виступу посередині, щоб вийшла відома комбінація з трьох пальців - це те, що дістанеться москалям
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16.05.2022 17:45 Відповісти
та вони ж вже "остаточно йшли" з москальських е@нєй здається ще у березні... чи може тільки зараз вже остаточно "вільна каса"?
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16.05.2022 13:52 Відповісти
тоді вони для виду пішли, платили кацапським робітникам фул зарплатню щоб ваньки не сдохли з голоду, тепер ваньки будуть мести парки і мити підлогу в савєтскіх столовках!
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16.05.2022 13:54 Відповісти
Вони не працювали, але виплачували 100% зарплатні всім працівникам, сподівалися повернутися, мабуть.
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16.05.2022 13:55 Відповісти
После ухода Макдональдса, продолжала действительно работать часть ресторанов (по какой-то "хитрой" схеме). Но, то, что частично он ушел из РФ - это факт.
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16.05.2022 16:00 Відповісти
ніхто не йшов я також думав що кацапи брешуть а потім у знайомого родичи там казали що і не закривався то для преси закрився показували фото, деякі були призупинені але зарплата йшла робітникам ну і відповідно у кацпський бюджет спонсор війни
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16.05.2022 13:58 Відповісти
Всё правильно. В СМИ даже писалось, что не весь Макдональдс ушёл. Какая часть продолжала работать по какой-то "хитрой схеме", по которой окончание деятельности возможно было только с согласия двух сторон.
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16.05.2022 15:59 Відповісти
Ваня.. Фантазии даже на логотип не хватило: в России вместо McDonalds появится "Дядя Ваня"
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16.05.2022 13:55 Відповісти
Бугагага, не повернеться !!!
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16.05.2022 13:56 Відповісти
a sho take ? svinam nepodobaet importozameshenie ?
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16.05.2022 14:01 Відповісти
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16.05.2022 13:58 Відповісти
Это трагедия. Где же сейчас русо-фашисты харчеваться будут?
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16.05.2022 13:58 Відповісти
bon appétit свинособаки
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16.05.2022 14:00 Відповісти
Если кто-то думает что кацапы украли для "Дяди Вани" только логотип, то ошибаетесь! Они украли даже название ресторана "http://www.uncle-vanya.lv/ Дядя Ваня - это ресторан в Старой Риге, Латвия, НАТО! "!!!
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16.05.2022 14:29 Відповісти
Ведь как известно, Латвия это самая русофобская страна!
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16.05.2022 14:30 Відповісти
Ну уж нет! Извиняйте, латыши, но самая русофобская страна - это Украина!
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16.05.2022 14:46 Відповісти
👍🤝😁💙💛
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16.05.2022 16:46 Відповісти
Ну ви даєте, щі з качкою...
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16.05.2022 15:44 Відповісти
Не путайте Латвию с Литвой.
В Латвии больше всего рассеян. И она наименее русофобская из из трех прибалтийских республик
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16.05.2022 15:44 Відповісти
i gde vy tolko berete vse eto DERMO...ja(zhivu v Rige 25let) by nikogda neuznal shto u nas e takoe
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16.05.2022 14:40 Відповісти
"О ресторане: Ресторан русской кухни «Дядя Ваня» - место, где в домашней уютной атмосфере можно получить удовольствие от хорошей еды и выпить водки."
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16.05.2022 14:49 Відповісти
da nu na...
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16.05.2022 15:51 Відповісти
Где-то в конце 70-х, я была по путевке в Риге...Конечно же она меня потрясла своей чистотой, улочками старого города. Была в Домском Соборе. И могу сказать, что нас
советских и тогда не любили, не думаю,что-то изменилось в лучшую сторону...😁💙💛
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16.05.2022 16:53 Відповісти
Був в Ризі і в Юрмалі у 2015 році - мені дуже сподобалося, дуже прикольне місце. Особливо Юрмала. і люди привітні
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16.05.2022 18:56 Відповісти
А ресторана " Тетя Груня" там нет?
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16.05.2022 15:46 Відповісти
говна им с лопаты
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16.05.2022 15:58 Відповісти
Нехай кацапи жруть свої смердючі щі. Ну і рєпу з рєдькой. Повертаються,так би мовити,до витоків...
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16.05.2022 16:43 Відповісти
Цікаво, що в Україні МакД закрився одразу після початку повномасштабного етапу війни, 24 лютого.
Срані бізнесюки не злякалися позбавити українців доступу до їжі та купищи робочих місць.
Натомість вони дуже переймалися, як же ж бідні вбивці-орки будуть жити без їхніх ресторанів.

І дотепер у нас МакД не працює.
Через це не маю бажання туди заходити, навіть якщо і коли вони відкриються.
Кацапські сраколизи.

Он, KFC вже давно працює.
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16.05.2022 17:25 Відповісти
 
 