McDonalds остаточно йде з Росії

Компанія продає свій бізнес та повністю припиняє роботу на території Російської Федерації. Це безпрецедентний крок.

Про це йдеться у внутрішній заяві команії для співробітників та постачальників, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Еспресо". Компанія наголосила, що шукає покупця на російський бізнес.

"Компанія має намір продати всі свої ресторани McDonald's у Росії місцевому покупцю. Компанія ініціює процес "деархізації" цих ресторанів, що тягне за собою заборону на використання назви, логотипу, брендингу та меню McDonald's, хоча компанія збереже свої товарні знаки в Росії", - йдеться у пресрелізі McDonald's.

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За словами виконавчого директора McDonald’s Кріса Кемпчінскі, компанія пішла на такий крок, оскільки мала відреагувати на гуманітарну кризу в Україні, спричинену російською агресією.

"Це складне питання, яке не має прецедентів і має глибокі наслідки. Дехто може стверджувати, що забезпечення доступу до їжі та продовження працевлаштування десятків тисяч звичайних громадян, безумовно, є правильним. Але не можна ігнорувати гуманітарну кризу, викликану війною в Україні. І неможливо уявити собі, що "Золоті Арки" символізують ту саму надію та обіцянку, які привели нас до виходу на російський ринок 32 роки тому", - зазначив Кемпчінскі.

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Перший ресторан McDonald’s на території Росії було відкрито у січні 1990 року ще до розпаду СРСР.