В Харькове возобновляет работу консульство Азербайджана
Его здание было повреждено при обстреле, но учреждение возвращается к работе.
Об этом рассказал почётный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АРА.
"Мы возобновили комнату в консульстве и решили с сегодняшнего дня возобновить работу. В ближайшие два часа почетное консульство возобновит свою работу в Харькове", - сказал он.
Салманов отметил, что здание почетного консульства было повреждено во время российских ракетных обстрелов.
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