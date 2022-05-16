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В Харькове возобновляет работу консульство Азербайджана

азербайджан

Его здание было повреждено при обстреле, но учреждение возвращается к работе.

Об этом рассказал почётный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АРА.

"Мы возобновили комнату в консульстве и решили с сегодняшнего дня возобновить работу. В ближайшие два часа почетное консульство возобновит свою работу в Харькове", - сказал он.

Салманов отметил, что здание почетного консульства было повреждено во время российских ракетных обстрелов.

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Азербайджан (794) консульство (470) посольство (1087) Харьков (7620)


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А ведь это ещё и очень красивый дипломатический жест, что Азербайджан уверен в ВСУ.
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16.05.2022 18:09 Ответить
Мы уверены в украинском НАРОДЕ !
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18.05.2022 13:03 Ответить
Приятная для армян новость.. )
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16.05.2022 18:20 Ответить
У шаурмян вся радость впереди. 2025 год.
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18.05.2022 13:05 Ответить
 
 