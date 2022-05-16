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У Харкові відновлює роботу консульство Азербайджану

азербайджан

Його будівлю було пошкоджено під час обстрілів, але установа повертається до роботи.

Про це розповів почесний консул Азербайджану в Харкові Афган Салманов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на АРА.

"Ми відновили кімнату в консульстві та вирішили з сьогоднішнього дня відновити роботу. Найближчі дві години почесне консульство відновить свою роботу в Харкові", - сказав він.

Салманов зазначив, що будівля почесного консульства була пошкоджена під час російського ракетного обстрілу.

Також читайте: Посольство США в Україні незабаром відновить роботу, - Блінкен

Автор: 

Азербайджан (858) консульство (309) посольство (950) Харків (5740)


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А ведь это ещё и очень красивый дипломатический жест, что Азербайджан уверен в ВСУ.
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16.05.2022 18:09 Відповісти
Мы уверены в украинском НАРОДЕ !
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18.05.2022 13:03 Відповісти
Приятная для армян новость.. )
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16.05.2022 18:20 Відповісти
У шаурмян вся радость впереди. 2025 год.
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18.05.2022 13:05 Відповісти
 
 