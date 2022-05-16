У Харкові відновлює роботу консульство Азербайджану
Його будівлю було пошкоджено під час обстрілів, але установа повертається до роботи.
Про це розповів почесний консул Азербайджану в Харкові Афган Салманов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на АРА.
"Ми відновили кімнату в консульстві та вирішили з сьогоднішнього дня відновити роботу. Найближчі дві години почесне консульство відновить свою роботу в Харкові", - сказав він.
Салманов зазначив, що будівля почесного консульства була пошкоджена під час російського ракетного обстрілу.
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Мобильный крематорий
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Qazi Ismail
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Anders Hepburn
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