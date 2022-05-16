Харьковское метро планируют запустить через полторы-две недели, - горсовет

Первые поезда метрополитена Харькова планируют запустить через полторы-две недели.

Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

По словам мэра Игоря Терехова, метрополитен - главная транспортная артерия, в которой нуждаются люди. Первоначально сроки запуска ставили более поздние, поскольку некоторые участки были повреждены обстрелами. Однако после обследования стало известно, что они пригодны для движения.

В то же время он сообщил, что в метро продолжают жить люди, и не только из Харькова, но и Харьковской и других областей. Их попросили начать освобождать поезда, которые служили им домом, чтобы подготовить транспорт к работе. Игорь Терехов подчеркнул, что на самих станциях люди пока могут находиться.

Всех, кто потерял жилье, планируют переселить в общежития.

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