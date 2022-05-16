Харьковское метро планируют запустить через полторы-две недели, - горсовет
Первые поезда метрополитена Харькова планируют запустить через полторы-две недели.
Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.
По словам мэра Игоря Терехова, метрополитен - главная транспортная артерия, в которой нуждаются люди. Первоначально сроки запуска ставили более поздние, поскольку некоторые участки были повреждены обстрелами. Однако после обследования стало известно, что они пригодны для движения.
В то же время он сообщил, что в метро продолжают жить люди, и не только из Харькова, но и Харьковской и других областей. Их попросили начать освобождать поезда, которые служили им домом, чтобы подготовить транспорт к работе. Игорь Терехов подчеркнул, что на самих станциях люди пока могут находиться.
Всех, кто потерял жилье, планируют переселить в общежития.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
БЛД. С.К. - інших слів немає на цю всю ЙО***У Зе показуху. Куди людям йти з метро ?
Совкодрочерство продовжується. Мені те метро на х** не треба в Харкові, бо без роботи
на х** воно треба кататись на метро.
Яке БЛД підняття економіки, які 32 грн. за газ на заправках, як що більщість українців немає
ні роботи, ні грошових заощаджень.
Знімайте тоді вже військовий Стан в Харкові і області, бо це схоже як ДОЇТИ МЕРТВУ КОРОВУ