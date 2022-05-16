В Киеве вернули оплату за проезд в общественном транспорте
Цена та же – 8 грн за одноразовый проезд. Оплатить можно транспортными картами через платежные приложения и мобильное приложение "Київ цифровий".
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.
Оплату за проезд решили вернуть из-за необходимости возобновления полноценной работы общественного транспорта, объяснил он.
"А для этого нужно закупать горючее, запчасти для ремонта, платить за электроэнергию и платить заработную плату работникам транспортных предприятий. Все это немалые средства, которых в бюджете нет из-за отсутствия поступлений", – говорит Поворозник.
Метрополитен работает с 6:00 до 22:00. Интервал движения между поездами – 5-7 минут в часы пик и 10-15 минут в другое время.
При этом подземные станции продолжают принимать людей как укрытие. А при воздушной тревоге движение на открытых участках приостанавливается.
Интервал движения автобусов, троллейбусов и маршруток сокращен до 10-12 минут.
Список актуальных маршрутов можно увидеть по ссылке.
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