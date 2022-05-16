В Києві повернули оплату за проїзд в громадському транспорті

Ціна та сама - 8 грн за одноразовий проїзд. Сплатити можна транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток "Київ цифровий".

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ.

Оплату за проїзд вирішили повернути через необхідність відновити повноцінну роботу громадського транспорту, пояснив він.

"А для цього потрібно закуповувати пальне, запчастини для ремонту, сплачувати за електроенергію та платити заробітну плату працівникам транспортних підприємств. Усе це чималі кошти, яких у бюджеті немає через відсутність надходжень", – каже Поворозник.

Метрополітен працює з 6:00 до 22:00. Інтервал руху між потягами - 5-7 хвилин у години пік та 10-15 хвилин в інший час.

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При цьому підземні станції продовжують приймати людей як укриття. А під час повітряної тривоги рух на відкритих ділянках призупиняється.

Інтервал руху автобусів, тролейбусів та маршруток скорочено до 10-12 хвилин.

Перелік актуальних маршрутів можна побачити за посиланням.