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Харківське метро планують запустити за півтора-два тижні, - міськрада

метро,харків

Перші потяги Харківського метрополітену планують запустити за півтора-два тижні.

Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

За словами мера Ігора Терехова, метрополітен - головна транспортна артерія, якої потребують люди. Спочатку терміни запуску ставили пізніші, оскільки деякі ділянки були пошкоджені обстрілами. Проте, після обстеження стало відомо, що вони пристосовані для руху.

Водночас він повідомив, що у метро продовжують жити люди, і не лише з Харкова, а й із Харківської та інших областей. Їх попросили почати звільняти поїзди, які служили їм будинком, щоб підготувати транспорт до роботи. Ігор Терехов наголосив, що на самих станціях люди поки що можуть перебувати.

Усіх, хто втратив житло, планують переселити до гуртожитків.

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Автор: 

Метрополітен (1422) Харків (5742)


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Poezd metro mojego djetstva
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16.05.2022 20:11 Відповісти
Терехов,-креатура Гепи-соплі жує.В Харкові море свободних гуртожитків ,особливо студентських,малосімейок будмагнатів.Енергетіки швидко реанімірують енергопостачання.
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16.05.2022 20:41 Відповісти
Водночас він повідомив, що у метро продовжують жити люди, і не лише з Харкова, а й із Харківської та інших областей. Їх попросили почати звільняти поїзди, які служили їм будинком, щоб підготувати транспорт до роботи. Джерело:
БЛД. С.К. - інших слів немає на цю всю ЙО***У Зе показуху. Куди людям йти з метро ?
Совкодрочерство продовжується. Мені те метро на х** не треба в Харкові, бо без роботи
на х** воно треба кататись на метро.
Яке БЛД підняття економіки, які 32 грн. за газ на заправках, як що більщість українців немає
ні роботи, ні грошових заощаджень.
Знімайте тоді вже військовий Стан в Харкові і області, бо це схоже як ДОЇТИ МЕРТВУ КОРОВУ
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16.05.2022 22:50 Відповісти
 
 