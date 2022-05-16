Харківське метро планують запустити за півтора-два тижні, - міськрада

Перші потяги Харківського метрополітену планують запустити за півтора-два тижні.

Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

За словами мера Ігора Терехова, метрополітен - головна транспортна артерія, якої потребують люди. Спочатку терміни запуску ставили пізніші, оскільки деякі ділянки були пошкоджені обстрілами. Проте, після обстеження стало відомо, що вони пристосовані для руху.

Водночас він повідомив, що у метро продовжують жити люди, і не лише з Харкова, а й із Харківської та інших областей. Їх попросили почати звільняти поїзди, які служили їм будинком, щоб підготувати транспорт до роботи. Ігор Терехов наголосив, що на самих станціях люди поки що можуть перебувати.

Усіх, хто втратив житло, планують переселити до гуртожитків.

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