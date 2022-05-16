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Новости Агрессия России против Украины Война
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Быстрое получение Украиной оружия снизит цены по всему миру, - ОП

зерно,урожай,жнива

Быстрое получение Украиной оружия от европейских и американских партнеров снизит спровоцированный российским вторжением в Украину глобальный рост цен во всем мире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом советник руководителя ОП Михаил Подоляк написал в Twitter, обращаясь к партнерам Украины.

"Украина – кормилица мира. Развязав эту войну, Кремль спровоцировал глобальный рост цен. Чем быстрее мы получим оружие, тем быстрее освободим свои территории. Чем быстрее освободим территории, тем ниже станут цены на всех континентах. Прямая зависимость. Принимайте решение", – написал Подоляк.

Читайте также: "Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году", – Подоляк

Автор: 

цены (2293) продовольствие (262) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+17
В ОП забули, що вони не економісти зі світовим ім'ям, а просто покидьки !
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16.05.2022 19:54 Ответить
+16
Чем меньше у нас советники-помощники-заместители будут нести пурги в публичном пространстве, тем лучше будет для всех. А вообще гнать надо поганной метлой и ссаными трусами таких горе-пиарщиков, тем более за бюджетные деньги
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16.05.2022 19:48 Ответить
+12
А закопані в українську землю кацапи спровокують збільшення врожайності в 2023 році
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16.05.2022 19:46 Ответить
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А закопані в українську землю кацапи спровокують збільшення врожайності в 2023 році
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16.05.2022 19:46 Ответить
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16.05.2022 20:03 Ответить
На трупном яде "нейрин".
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16.05.2022 20:55 Ответить
Чем меньше у нас советники-помощники-заместители будут нести пурги в публичном пространстве, тем лучше будет для всех. А вообще гнать надо поганной метлой и ссаными трусами таких горе-пиарщиков, тем более за бюджетные деньги
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16.05.2022 19:48 Ответить
А разработанный план по замене нефти и газа из других источников, планирование и постройка новых газопроводов из удаленных стран тоже будет очень благоприятно для всех
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16.05.2022 19:49 Ответить
Подоляк, а ты асфальтом снижать цены не еду не пробовал? Говорят, очень помогает, особенно если его в глотку поглубже набить.
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16.05.2022 19:54 Ответить
В ОП забули, що вони не економісти зі світовим ім'ям, а просто покидьки !
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16.05.2022 19:54 Ответить
это слишком длинная логическая цепочка причинно-следственных связей для понимания подавляющим большинством европейских обывателей с их гипертрофированным пацифизмом, воспалившимся от потока росийских денег.
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16.05.2022 19:55 Ответить
Заткните ему рота пожалуйста ).
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16.05.2022 19:56 Ответить
І хто це прочитає ?
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16.05.2022 19:58 Ответить
У Твіттері? Та ніхто! Там кожен перший - письменник, їм часу не вистачає щось читати. Хоча це про кожну соцмережу можна сказати. Бо соцмережі - це місця змагання писак за увагу читачів.
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16.05.2022 20:38 Ответить
Соцмережі - це місця змагання писак за увагу читачів.

От тільки коли усі змагаються, читачів вже не вистачає.
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16.05.2022 20:41 Ответить
Продавати треба не зерно а борошно. Не руду а метал. Не глинозем а алюміній. І тд. Потрібно продавати не сировинну а продукцію.
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16.05.2022 20:03 Ответить
Коли вже зепогань на шашлики поїде?
Назавжди.
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16.05.2022 20:16 Ответить
подоляк? сволота. що він розумного скаже. і рило його відразне. і бріф його москальський.
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16.05.2022 20:17 Ответить
Рыбаки на майских шашлыках
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16.05.2022 20:39 Ответить
Вони ще не розуміли, що коли вони "підуть на травневі шашлики", то смажити будуть саме їх. Бо хтось іде на шашлик покуштувати, а хтось - усього лише "на шашлик".
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16.05.2022 20:44 Ответить
ОП обговорюють свої "бойові подвиги")
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16.05.2022 20:52 Ответить
Ні, Люся заливає.
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16.05.2022 21:08 Ответить
"ЗЕ-лені таланти"
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16.05.2022 20:44 Ответить
 
 