Быстрое получение Украиной оружия снизит цены по всему миру, - ОП

Быстрое получение Украиной оружия от европейских и американских партнеров снизит спровоцированный российским вторжением в Украину глобальный рост цен во всем мире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом советник руководителя ОП Михаил Подоляк написал в Twitter, обращаясь к партнерам Украины.

"Украина – кормилица мира. Развязав эту войну, Кремль спровоцировал глобальный рост цен. Чем быстрее мы получим оружие, тем быстрее освободим свои территории. Чем быстрее освободим территории, тем ниже станут цены на всех континентах. Прямая зависимость. Принимайте решение", – написал Подоляк.

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