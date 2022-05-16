Швидке отримання Україною зброї знизить ціни у всьому світі, - ОП

Швидке отримання Україною зброї від європейських та американських партнерів знизить спровоковане російським вторгненням в Україну глобальне зростання цін у всьому світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це радник керівника ОП Михайло Подоляк написав у твіттері, звертаючись до партнерів України.

"Україна – годувальниця світу. Розв'язавши цю війну, Кремль спровокував глобальне зростання цін. Що швидше ми отримаємо зброю, то швидше звільнимо свої території. Що швидше звільнимо території, то нижчими стануть ціни на всіх континентах. Пряма залежність. Ухвалюйте рішення", – написав Подоляк.

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