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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Швидке отримання Україною зброї знизить ціни у всьому світі, - ОП

зерно,урожай,жнива

Швидке отримання Україною зброї від європейських та американських партнерів знизить спровоковане російським вторгненням в Україну глобальне зростання цін у всьому світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це радник керівника ОП Михайло Подоляк написав у твіттері, звертаючись до партнерів України.

"Україна – годувальниця світу. Розв'язавши цю війну, Кремль спровокував глобальне зростання цін. Що швидше ми отримаємо зброю, то швидше звільнимо свої території. Що швидше звільнимо території, то нижчими стануть ціни на всіх континентах. Пряма залежність. Ухвалюйте рішення", – написав Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтримка України допоможе запобігти глобальному голоду, - Зеленський

Автор: 

ціни (4075) продовольство (337) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+17
В ОП забули, що вони не економісти зі світовим ім'ям, а просто покидьки !
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16.05.2022 19:54 Відповісти
+16
Чем меньше у нас советники-помощники-заместители будут нести пурги в публичном пространстве, тем лучше будет для всех. А вообще гнать надо поганной метлой и ссаными трусами таких горе-пиарщиков, тем более за бюджетные деньги
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16.05.2022 19:48 Відповісти
+12
А закопані в українську землю кацапи спровокують збільшення врожайності в 2023 році
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16.05.2022 19:46 Відповісти
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А закопані в українську землю кацапи спровокують збільшення врожайності в 2023 році
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16.05.2022 19:46 Відповісти
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16.05.2022 20:03 Відповісти
На трупном яде "нейрин".
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16.05.2022 20:55 Відповісти
Чем меньше у нас советники-помощники-заместители будут нести пурги в публичном пространстве, тем лучше будет для всех. А вообще гнать надо поганной метлой и ссаными трусами таких горе-пиарщиков, тем более за бюджетные деньги
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16.05.2022 19:48 Відповісти
А разработанный план по замене нефти и газа из других источников, планирование и постройка новых газопроводов из удаленных стран тоже будет очень благоприятно для всех
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16.05.2022 19:49 Відповісти
Подоляк, а ты асфальтом снижать цены не еду не пробовал? Говорят, очень помогает, особенно если его в глотку поглубже набить.
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16.05.2022 19:54 Відповісти
В ОП забули, що вони не економісти зі світовим ім'ям, а просто покидьки !
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16.05.2022 19:54 Відповісти
это слишком длинная логическая цепочка причинно-следственных связей для понимания подавляющим большинством европейских обывателей с их гипертрофированным пацифизмом, воспалившимся от потока росийских денег.
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16.05.2022 19:55 Відповісти
Заткните ему рота пожалуйста ).
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16.05.2022 19:56 Відповісти
І хто це прочитає ?
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16.05.2022 19:58 Відповісти
У Твіттері? Та ніхто! Там кожен перший - письменник, їм часу не вистачає щось читати. Хоча це про кожну соцмережу можна сказати. Бо соцмережі - це місця змагання писак за увагу читачів.
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16.05.2022 20:38 Відповісти
Соцмережі - це місця змагання писак за увагу читачів.

От тільки коли усі змагаються, читачів вже не вистачає.
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16.05.2022 20:41 Відповісти
Продавати треба не зерно а борошно. Не руду а метал. Не глинозем а алюміній. І тд. Потрібно продавати не сировинну а продукцію.
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16.05.2022 20:03 Відповісти
Коли вже зепогань на шашлики поїде?
Назавжди.
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16.05.2022 20:16 Відповісти
подоляк? сволота. що він розумного скаже. і рило його відразне. і бріф його москальський.
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16.05.2022 20:17 Відповісти
Рыбаки на майских шашлыках
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16.05.2022 20:39 Відповісти
Вони ще не розуміли, що коли вони "підуть на травневі шашлики", то смажити будуть саме їх. Бо хтось іде на шашлик покуштувати, а хтось - усього лише "на шашлик".
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16.05.2022 20:44 Відповісти
ОП обговорюють свої "бойові подвиги")
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16.05.2022 20:52 Відповісти
Ні, Люся заливає.
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16.05.2022 21:08 Відповісти
"ЗЕ-лені таланти"
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16.05.2022 20:44 Відповісти
 
 