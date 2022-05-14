Підтримка України допоможе запобігти глобальному голоду, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що звільнення української землі від рашистів допоможе відновити нормальний стан продовольчого ринку.
Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Одне з питань, яким займаюся фактично щоденно, - це продовольча безпека. Дедалі більше держав світу усвідомлюють, що Росія, заблокувавши для нас Чорне море і продовжуючи цю війну, ставить десятки інших країн перед загрозою цінової кризи на ринку продовольства та навіть голоду. Це ще один стимул для нашої антивоєнної коаліції діяти більш рішучо разом.
Зараз підтримка для України - і передусім зброєю - означає роботу на недопущення глобального голоду. Що швидше ми звільнимо нашу землю і гарантуємо Україні безпеку, то швидше може відновитися нормальний стан продовольчого ринку", - наголосив президент.
https://t.me/operativnoZSU/24280
"Тем временем на острове Змеиный пополнение.
Итак, орки не унимаются и считают остров своим. Поэтому решили сразу начать генеральную уборку своих ошметков с острова. И пополнить ряды смертничков.
Седьмого мая началась операция. Браво очистив причал от подбитого и затонувшего ранее ДКА «Серна», убрав трупы и обломки вертолета, они начали завозить технику на остров.
С помощью десантных катеров приволокли два ЗРПК «Панцирь-С1» и, вероятно, два ЗРК «Тор-М2».
Также вокруг острова плавает несколько плавсредств орков.
Два катера типа «Раптор», два десантных корабля «Серна» (пока что целых), пару десантных типа «Дюгонь». А еще средний плавучий коан для подъема ошметков, морской буксир МБ-304.
Еще рядом с островом плачет спасательное буксирное судно «СБ-742». Так, на всякий случай."