Підтримка України допоможе запобігти глобальному голоду, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що звільнення української землі від рашистів допоможе відновити нормальний стан продовольчого ринку.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Одне з питань, яким займаюся фактично щоденно, - це продовольча безпека. Дедалі більше держав світу усвідомлюють, що Росія, заблокувавши для нас Чорне море і продовжуючи цю війну, ставить десятки інших країн перед загрозою цінової кризи на ринку продовольства та навіть голоду. Це ще один стимул для нашої антивоєнної коаліції діяти більш рішучо разом.

Зараз підтримка для України - і передусім зброєю - означає роботу на недопущення глобального голоду. Що швидше ми звільнимо нашу землю і гарантуємо Україні безпеку, то швидше може відновитися нормальний стан продовольчого ринку", - наголосив президент.

