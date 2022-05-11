УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13395 відвідувачів онлайн
Новини
4 955 16

РФ заблокувала у Чорному морі 300 вантажних суден, – Держдеп

море,рф

Агресією проти України Росія заблокувала близько 300 вантажних суден у Чорному морі, які не можуть вивозити зернові та інше продовольство на експорт з України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Укрінформ із посиланням на офіційну Твіттер-сторінку Держдепартаменту США.

"Якщо раніше Україна експортувала до 5 мільйонів тонн зерна на місяць, зараз ці відвантаження, практично, припинилися через блокаду кремлем українських портів і майже 300 вантажних суден у Чорному морі", - зазначається в повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві США підкреслили, що ці дії РФ загрожують ризиком голоду та недоїдання для мільйонів людей.

Читайте також: Через війну в Україні ціни на продукти рекордно зростають в усьому світі, – FAO

Як повідомлялося, США постійно наголошують на загрозі війни Путіна в Україні, зокрема, для глобальної продовольчої безпеки. При цьому вказується на цілеспрямоване блокування Росією постачання зернових з українських портів, а також знищення й розкрадання росіянами запасів продовольства на складах в Україні. Напередодні президент США Джо Байден назвав війну РФ однією з головних причин підвищення цін на продовольство та пальне у США й у світі.

Читайте також: Україна втрачає 170 млн доларів щодня через заблоковані Росією порти, - Шмигаль

Автор: 

Держдепартамент США (1651) корабель (1617) росія (66175) Чорне море (1678) підвищення цін (34) продовольство (337) блокування (662)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+20
то й допоможіть розблокувати...
показати весь коментар
11.05.2022 19:55 Відповісти
+18
А разве это не повод для СовБеза ООН с требованием деблокировать Черное Море добровольно, в противном случаи все члены СовБеза объявляют войну Российской Федерации? Китай вполне может присоединиться, ему Азию надо кормить в том числе, и Африку особенно, где у него десятки ресурсных предприятий.
показати весь коментар
11.05.2022 19:57 Відповісти
+14
так нехай ці голодаючі піднімуть свої жирні сраки і шось роблять...
може ім бутер з чорною ікрою прям в рот покласти?
показати весь коментар
11.05.2022 19:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то й допоможіть розблокувати...
показати весь коментар
11.05.2022 19:55 Відповісти
Ну таки англицкий адмирал уже заявил ,что английский флот не будет дожидаться решений НАТО и самостоятельно деблакирует порты в черном море .
показати весь коментар
11.05.2022 20:04 Відповісти
А вони вже реально розглядають можливість заручитися підтримкою ООН (і не потрібно радбез), щоб розблокувати українські порти. Мета (два в одному) - запобігти голоду в країнах третього світу.
показати весь коментар
11.05.2022 20:07 Відповісти
Пляди касапские.
показати весь коментар
11.05.2022 19:56 Відповісти
А разве это не повод для СовБеза ООН с требованием деблокировать Черное Море добровольно, в противном случаи все члены СовБеза объявляют войну Российской Федерации? Китай вполне может присоединиться, ему Азию надо кормить в том числе, и Африку особенно, где у него десятки ресурсных предприятий.
показати весь коментар
11.05.2022 19:57 Відповісти
То, якого путіна, Туреччина не заблокує й для цивільного флоту РФ прохід через протоки. Цілком симетрична відповідь.
показати весь коментар
11.05.2022 19:58 Відповісти
так. це відповідь на блокуання босфору.
показати весь коментар
11.05.2022 19:59 Відповісти
так нехай ці голодаючі піднімуть свої жирні сраки і шось роблять...
може ім бутер з чорною ікрою прям в рот покласти?
показати весь коментар
11.05.2022 19:59 Відповісти
"...відомстві США підкреслили, що ці дії РФ загрожують ризиком голоду...." tak vozmite i razblokiruite e-peresete....PRIDURKI
показати весь коментар
11.05.2022 20:07 Відповісти
повісить
показати весь коментар
11.05.2022 20:11 Відповісти
Чому НАТО не встані сформувати конвой для наших короблів, адже проблема має глобольний характер?
показати весь коментар
11.05.2022 20:20 Відповісти
Занадто багато плаваєт.ру(((
показати весь коментар
11.05.2022 20:29 Відповісти
А гарпуны нахрена выдали, шоп не плавал.
показати весь коментар
11.05.2022 21:41 Відповісти
У зовнішньополітичному відомстві США підкреслили, що ці дії РФ загрожують ризиком голоду та недоїдання для мільйонів людей. Треба зібрати ООН і прийняти рішення про виключення країни - терориста з організації. І якщо ленд-ліз для України в дії, то надайте зброю для деблокування портів, щоб запобігти голоду, до якого змушують дії РФ. А також блокувати всі порти РФ для вивозу нафти, та конфіскувати все награбоване разом з транспортними засобами.
показати весь коментар
11.05.2022 20:33 Відповісти
кишка в них тонка, проти вови тупіна
показати весь коментар
11.05.2022 21:05 Відповісти
 
 