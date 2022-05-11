РФ заблокувала у Чорному морі 300 вантажних суден, – Держдеп

Агресією проти України Росія заблокувала близько 300 вантажних суден у Чорному морі, які не можуть вивозити зернові та інше продовольство на експорт з України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Укрінформ із посиланням на офіційну Твіттер-сторінку Держдепартаменту США.

"Якщо раніше Україна експортувала до 5 мільйонів тонн зерна на місяць, зараз ці відвантаження, практично, припинилися через блокаду кремлем українських портів і майже 300 вантажних суден у Чорному морі", - зазначається в повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві США підкреслили, що ці дії РФ загрожують ризиком голоду та недоїдання для мільйонів людей.

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Як повідомлялося, США постійно наголошують на загрозі війни Путіна в Україні, зокрема, для глобальної продовольчої безпеки. При цьому вказується на цілеспрямоване блокування Росією постачання зернових з українських портів, а також знищення й розкрадання росіянами запасів продовольства на складах в Україні. Напередодні президент США Джо Байден назвав війну РФ однією з головних причин підвищення цін на продовольство та пальне у США й у світі.

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