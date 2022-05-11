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РФ заблокировала в Черном море 300 грузовых судов, – Госдеп

море,рф

Агрессией против Украины Россия заблокировала около 300 грузовых судов в Черном море, которые не могут вывозить зерновые и другие продукты на экспорт из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Укринформ со ссылкой на официальную Твиттер-страницу Госдепартамента США.

"Если раньше Украина экспортировала до 5 миллионов тонн зерна в месяц, сейчас эти отгрузки практически прекратились из-за блокады кремлем украинских портов и почти 300 грузовых судов в Черном море", - отмечается в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве США подчеркнули, что эти действия РФ чреваты риском голода и недоедания для миллионов людей.

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Как сообщалось, США постоянно отмечают угрозу войны Путина в Украине, в частности, для глобальной продовольственной безопасности. При этом указывается на целенаправленное блокирование Россией поставок зерновых из украинских портов, а также уничтожение и хищение россиянами запасов продовольствия на складах в Украине. Накануне президент США Джо Байден назвал войну РФ одной из главных причин повышения цен на продовольствие и горючее в США и мире.

Госдепартамент США (1854) корабль (2046) россия (96267) Черное море (1488) повышение цен (39) продовольствие (262) блокирование (472)


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Топ комментарии
+20
то й допоможіть розблокувати...
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11.05.2022 19:55 Ответить
+18
А разве это не повод для СовБеза ООН с требованием деблокировать Черное Море добровольно, в противном случаи все члены СовБеза объявляют войну Российской Федерации? Китай вполне может присоединиться, ему Азию надо кормить в том числе, и Африку особенно, где у него десятки ресурсных предприятий.
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11.05.2022 19:57 Ответить
+14
так нехай ці голодаючі піднімуть свої жирні сраки і шось роблять...
може ім бутер з чорною ікрою прям в рот покласти?
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11.05.2022 19:59 Ответить
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то й допоможіть розблокувати...
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11.05.2022 19:55 Ответить
Ну таки англицкий адмирал уже заявил ,что английский флот не будет дожидаться решений НАТО и самостоятельно деблакирует порты в черном море .
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11.05.2022 20:04 Ответить
А вони вже реально розглядають можливість заручитися підтримкою ООН (і не потрібно радбез), щоб розблокувати українські порти. Мета (два в одному) - запобігти голоду в країнах третього світу.
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11.05.2022 20:07 Ответить
Пляди касапские.
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11.05.2022 19:56 Ответить
А разве это не повод для СовБеза ООН с требованием деблокировать Черное Море добровольно, в противном случаи все члены СовБеза объявляют войну Российской Федерации? Китай вполне может присоединиться, ему Азию надо кормить в том числе, и Африку особенно, где у него десятки ресурсных предприятий.
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11.05.2022 19:57 Ответить
То, якого путіна, Туреччина не заблокує й для цивільного флоту РФ прохід через протоки. Цілком симетрична відповідь.
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11.05.2022 19:58 Ответить
так. це відповідь на блокуання босфору.
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11.05.2022 19:59 Ответить
так нехай ці голодаючі піднімуть свої жирні сраки і шось роблять...
може ім бутер з чорною ікрою прям в рот покласти?
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11.05.2022 19:59 Ответить
"...відомстві США підкреслили, що ці дії РФ загрожують ризиком голоду...." tak vozmite i razblokiruite e-peresete....PRIDURKI
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11.05.2022 20:07 Ответить
повісить
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11.05.2022 20:11 Ответить
Чому НАТО не встані сформувати конвой для наших короблів, адже проблема має глобольний характер?
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11.05.2022 20:20 Ответить
Занадто багато плаваєт.ру(((
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11.05.2022 20:29 Ответить
А гарпуны нахрена выдали, шоп не плавал.
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11.05.2022 21:41 Ответить
У зовнішньополітичному відомстві США підкреслили, що ці дії РФ загрожують ризиком голоду та недоїдання для мільйонів людей. Треба зібрати ООН і прийняти рішення про виключення країни - терориста з організації. І якщо ленд-ліз для України в дії, то надайте зброю для деблокування портів, щоб запобігти голоду, до якого змушують дії РФ. А також блокувати всі порти РФ для вивозу нафти, та конфіскувати все награбоване разом з транспортними засобами.
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11.05.2022 20:33 Ответить
кишка в них тонка, проти вови тупіна
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11.05.2022 21:05 Ответить
 
 