РФ заблокировала в Черном море 300 грузовых судов, – Госдеп
Агрессией против Украины Россия заблокировала около 300 грузовых судов в Черном море, которые не могут вывозить зерновые и другие продукты на экспорт из Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Укринформ со ссылкой на официальную Твиттер-страницу Госдепартамента США.
"Если раньше Украина экспортировала до 5 миллионов тонн зерна в месяц, сейчас эти отгрузки практически прекратились из-за блокады кремлем украинских портов и почти 300 грузовых судов в Черном море", - отмечается в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве США подчеркнули, что эти действия РФ чреваты риском голода и недоедания для миллионов людей.
Как сообщалось, США постоянно отмечают угрозу войны Путина в Украине, в частности, для глобальной продовольственной безопасности. При этом указывается на целенаправленное блокирование Россией поставок зерновых из украинских портов, а также уничтожение и хищение россиянами запасов продовольствия на складах в Украине. Накануне президент США Джо Байден назвал войну РФ одной из главных причин повышения цен на продовольствие и горючее в США и мире.
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може ім бутер з чорною ікрою прям в рот покласти?