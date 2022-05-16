Макрон назначил премьер-министром министра труда Элизабет Борн
Президент Франции Эммануэль Макрон поручил формирование правительства министру труда Элизабет Борн.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом, как передает "Европейская правда", говорится в сообщении Елисейского дворца.
"Президент республики назначил Элизабет Борн премьер-министром и поручил ей сформировать правительство", - говорится в сообщении.
С назначением Борн правительство Франции будет во второй раз возглавлять женщина, она будет отвечать за внедрение противоречивой пенсионной реформы Макрона.
Согласно сообщениям, Макрон хотел назначить женщину и "кого-то, кто силен в социальных вопросах, экологических и производственных вопросах".
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меншовартісна істота
То у вас "психологині" то у вас " " міністерки" Ну не має такого. Є міністр незалежно від роду. В європу вони забралися
А чого саме її, бо як президент боїться що зговоряться за його спиною. Жінки на така не йдуть, це у нас бабушка української корупції може дружити хоч з чортом ( і дружить). Так що, тут нормальна реакція Макрона, бо дай волю Саркозі то все продасть, себе давно вже продав