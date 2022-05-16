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Макрон назначил премьер-министром министра труда Элизабет Борн

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил формирование правительства министру труда Элизабет Борн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом, как передает "Европейская правда", говорится в сообщении Елисейского дворца.

"Президент республики назначил Элизабет Борн премьер-министром и поручил ей сформировать правительство", - говорится в сообщении.

С назначением Борн правительство Франции будет во второй раз возглавлять женщина, она будет отвечать за внедрение противоречивой пенсионной реформы Макрона.

Согласно сообщениям, Макрон хотел назначить женщину и "кого-то, кто силен в социальных вопросах, экологических и производственных вопросах".

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Макрон назначил премьер-министром министра труда Элизабет Борн 01

Макрон Эмманюэль (1380) Борн Элизабет (2)


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Топ комментарии
+3
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16.05.2022 20:00 Ответить
+3
Хоч би Бріджит свого Емануеля не приревнувала
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16.05.2022 20:10 Ответить
+2
По моему в Украинском языке как раз склоняются.
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16.05.2022 20:11 Ответить
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16.05.2022 20:00 Ответить
Вильям вообще женился на своей бабушке.
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16.05.2022 20:15 Ответить
Називаєш національність жабоєдами??А ти хто тоді?
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16.05.2022 21:45 Ответить
хто ти, якщо називаєш кацапів та московитів "рюськими"
меншовартісна істота
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17.05.2022 09:18 Ответить
А покажи свою фотку!
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16.05.2022 21:42 Ответить
Оо оО Геронтофіл назначив бабульку крєпкого хозяйствєнніка... отсосіаліста
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16.05.2022 20:04 Ответить
Думаєш ти ейджист краще?
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16.05.2022 21:46 Ответить
"міністерку праці" я ото стидаюся спитатися, а де редакція таких грамотіїв понабирала?
То у вас "психологині" то у вас " " міністерки" Ну не має такого. Є міністр незалежно від роду. В європу вони забралися
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16.05.2022 20:04 Ответить
По моему в Украинском языке как раз склоняются.
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16.05.2022 20:11 Ответить
и в английском тоже, с помощью артиклей
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16.05.2022 20:14 Ответить
Та невже. Засвітив свою обмеженість 'грамотєй'.
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16.05.2022 21:40 Ответить
у всі дірки затичка
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17.05.2022 09:19 Ответить
В українській мові це називається фемінітив. До речі, саме такі фемінітиви використовуються і в інших слов'янських мовах, крім російської.
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16.05.2022 22:57 Ответить
вважаю, що потрібно писати як загально прийнято там, де це слово придумали. Ну наприклад -міністерка Верещук - це звучить образливо не для Верещук, а для народу, який терпить. А ось міністр Верещук- це шана посаді а не персоні.
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17.05.2022 09:31 Ответить
Хоч би Бріджит свого Емануеля не приревнувала
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16.05.2022 20:10 Ответить
Хай робить, що хоче, аби менше телефонував.
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16.05.2022 20:10 Ответить
Кстати а как правильнее будет: министерка или министерша?
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16.05.2022 20:15 Ответить
Міністeрка － жінка на посаді міністра, міністeрша － (розмовнe) дружина міністра.
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16.05.2022 23:15 Ответить
От добре що у нас і фемінітиви і міністер_ки, призов, мобілізация ж у нас двостатева, а також в десятках законів нема дискримінації чоловіків і привілей жінок... Ой зачекайте...
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16.05.2022 21:09 Ответить
Хто тебе так образив? Хто тобі не дав чогось? Слабак і нитік! Чи може сексист абикнавєнний, кончений бо обмежений!
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16.05.2022 21:49 Ответить
Він заздрить жінкам, тому не любить жіноцтво і жіночність.
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16.05.2022 23:02 Ответить
Що тут за кацапи з неповагою та знущаннями?
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17.05.2022 02:55 Ответить
Французи завжди на "понтах". Колись Гудеріан, описуючи умови екскалації війни в 1940 році, відзначав. Француський солдат хоробрий, офіцерський корпус кваліфікований, але вони воювати не хочуть. І шо потім, армія розкололась. Одні воювали, другі здалися, політики створили державу колаборанта(віші) із своїми збройними силами. Практично весь генштаб перейшов у Віші.
А чого саме її, бо як президент боїться що зговоряться за його спиною. Жінки на така не йдуть, це у нас бабушка української корупції може дружити хоч з чортом ( і дружить). Так що, тут нормальна реакція Макрона, бо дай волю Саркозі то все продасть, себе давно вже продав
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17.05.2022 09:41 Ответить
 
 