Макрон назначил премьер-министром министра труда Элизабет Борн

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил формирование правительства министру труда Элизабет Борн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом, как передает "Европейская правда", говорится в сообщении Елисейского дворца.

"Президент республики назначил Элизабет Борн премьер-министром и поручил ей сформировать правительство", - говорится в сообщении.

С назначением Борн правительство Франции будет во второй раз возглавлять женщина, она будет отвечать за внедрение противоречивой пенсионной реформы Макрона.

Согласно сообщениям, Макрон хотел назначить женщину и "кого-то, кто силен в социальных вопросах, экологических и производственных вопросах".

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