Макрон призначив прем’єр-міністром міністерку праці Елізабет Борн
Президент Франції Еммануель Макрон доручив формування уряду міністерці праці Елізабет Борн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Єлисейського палацу.
"Президент республіки призначив Елізабет Борн прем'єр-міністром і доручив їй сформувати уряд" - йдеться у повідомленні.
З призначенням Борн уряд Франції вдруге очолюватиме жінка, вона відповідатиме за впровадження суперечливої пенсійної реформи Макрона.
Згідно з повідомленнями, Макрон хотів призначити жінку і "когось, хто сильний у соціальних питаннях, екологічних та виробничих питаннях".
Топ коментарі
+3 FT FT
показати весь коментар16.05.2022 20:00 Відповісти Посилання
+3 Белла Богун
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+2 Takeshi Kovach #510816
показати весь коментар16.05.2022 20:11 Відповісти Посилання
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меншовартісна істота
То у вас "психологині" то у вас " " міністерки" Ну не має такого. Є міністр незалежно від роду. В європу вони забралися
А чого саме її, бо як президент боїться що зговоряться за його спиною. Жінки на така не йдуть, це у нас бабушка української корупції може дружити хоч з чортом ( і дружить). Так що, тут нормальна реакція Макрона, бо дай волю Саркозі то все продасть, себе давно вже продав