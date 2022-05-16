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Новини
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Макрон призначив прем’єр-міністром міністерку праці Елізабет Борн

Президент Франції Еммануель Макрон доручив формування уряду міністерці праці Елізабет Борн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Єлисейського палацу.

"Президент республіки призначив Елізабет Борн прем'єр-міністром і доручив їй сформувати уряд" - йдеться у повідомленні.

З призначенням Борн уряд Франції вдруге очолюватиме жінка, вона відповідатиме за впровадження суперечливої пенсійної реформи Макрона.

Згідно з повідомленнями, Макрон хотів призначити жінку і "когось, хто сильний у соціальних питаннях, екологічних та виробничих питаннях".

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Макрон призначив прем’єр-міністром міністерку праці Елізабет Борн 01

Автор: 

Макрон Емманюель (1534) Борн Елізабет (3)


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Топ коментарі
+3
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16.05.2022 20:00 Відповісти
+3
Хоч би Бріджит свого Емануеля не приревнувала
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16.05.2022 20:10 Відповісти
+2
По моему в Украинском языке как раз склоняются.
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16.05.2022 20:11 Відповісти
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16.05.2022 20:00 Відповісти
Вильям вообще женился на своей бабушке.
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16.05.2022 20:15 Відповісти
Називаєш національність жабоєдами??А ти хто тоді?
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16.05.2022 21:45 Відповісти
хто ти, якщо називаєш кацапів та московитів "рюськими"
меншовартісна істота
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17.05.2022 09:18 Відповісти
А покажи свою фотку!
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16.05.2022 21:42 Відповісти
Оо оО Геронтофіл назначив бабульку крєпкого хозяйствєнніка... отсосіаліста
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16.05.2022 20:04 Відповісти
Думаєш ти ейджист краще?
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16.05.2022 21:46 Відповісти
"міністерку праці" я ото стидаюся спитатися, а де редакція таких грамотіїв понабирала?
То у вас "психологині" то у вас " " міністерки" Ну не має такого. Є міністр незалежно від роду. В європу вони забралися
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16.05.2022 20:04 Відповісти
По моему в Украинском языке как раз склоняются.
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16.05.2022 20:11 Відповісти
и в английском тоже, с помощью артиклей
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16.05.2022 20:14 Відповісти
Та невже. Засвітив свою обмеженість 'грамотєй'.
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16.05.2022 21:40 Відповісти
у всі дірки затичка
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17.05.2022 09:19 Відповісти
В українській мові це називається фемінітив. До речі, саме такі фемінітиви використовуються і в інших слов'янських мовах, крім російської.
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16.05.2022 22:57 Відповісти
вважаю, що потрібно писати як загально прийнято там, де це слово придумали. Ну наприклад -міністерка Верещук - це звучить образливо не для Верещук, а для народу, який терпить. А ось міністр Верещук- це шана посаді а не персоні.
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17.05.2022 09:31 Відповісти
Хоч би Бріджит свого Емануеля не приревнувала
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16.05.2022 20:10 Відповісти
Хай робить, що хоче, аби менше телефонував.
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16.05.2022 20:10 Відповісти
Кстати а как правильнее будет: министерка или министерша?
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16.05.2022 20:15 Відповісти
Міністeрка － жінка на посаді міністра, міністeрша － (розмовнe) дружина міністра.
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16.05.2022 23:15 Відповісти
От добре що у нас і фемінітиви і міністер_ки, призов, мобілізация ж у нас двостатева, а також в десятках законів нема дискримінації чоловіків і привілей жінок... Ой зачекайте...
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16.05.2022 21:09 Відповісти
Хто тебе так образив? Хто тобі не дав чогось? Слабак і нитік! Чи може сексист абикнавєнний, кончений бо обмежений!
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16.05.2022 21:49 Відповісти
Він заздрить жінкам, тому не любить жіноцтво і жіночність.
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16.05.2022 23:02 Відповісти
Що тут за кацапи з неповагою та знущаннями?
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17.05.2022 02:55 Відповісти
Французи завжди на "понтах". Колись Гудеріан, описуючи умови екскалації війни в 1940 році, відзначав. Француський солдат хоробрий, офіцерський корпус кваліфікований, але вони воювати не хочуть. І шо потім, армія розкололась. Одні воювали, другі здалися, політики створили державу колаборанта(віші) із своїми збройними силами. Практично весь генштаб перейшов у Віші.
А чого саме її, бо як президент боїться що зговоряться за його спиною. Жінки на така не йдуть, це у нас бабушка української корупції може дружити хоч з чортом ( і дружить). Так що, тут нормальна реакція Макрона, бо дай волю Саркозі то все продасть, себе давно вже продав
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17.05.2022 09:41 Відповісти
 
 