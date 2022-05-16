Макрон призначив прем’єр-міністром міністерку праці Елізабет Борн

Президент Франції Еммануель Макрон доручив формування уряду міністерці праці Елізабет Борн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Єлисейського палацу.

"Президент республіки призначив Елізабет Борн прем'єр-міністром і доручив їй сформувати уряд" - йдеться у повідомленні.

З призначенням Борн уряд Франції вдруге очолюватиме жінка, вона відповідатиме за впровадження суперечливої пенсійної реформи Макрона.

Згідно з повідомленнями, Макрон хотів призначити жінку і "когось, хто сильний у соціальних питаннях, екологічних та виробничих питаннях".

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