В ЕС согласились предоставить Украине дополнительные 500 млн евро, - Боррель

Главы МИД ЕС согласились предоставить Украине дополнительные 500 млн евро, таким образом общая сумма европейской помощи доходит до 2 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы согласились предоставить дополнительные 500 млн из Европейского фонда мира для доставки оружия. То, что началось с 500 млн, теперь приближается к 2 млрд", - заявил Боррель во время пресс-конференции.

По словам главы дипломатии ЕС, "это только верхушка айсберга", так как страны-члены ЕС предоставляют Украине помощь самостоятельно.

О планах предоставить такую дополнительную финансовую помощь Украине Боррель сообщал на прошлой неделе.

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