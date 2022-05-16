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В ЕС согласились предоставить Украине дополнительные 500 млн евро, - Боррель
Главы МИД ЕС согласились предоставить Украине дополнительные 500 млн евро, таким образом общая сумма европейской помощи доходит до 2 млрд.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Мы согласились предоставить дополнительные 500 млн из Европейского фонда мира для доставки оружия. То, что началось с 500 млн, теперь приближается к 2 млрд", - заявил Боррель во время пресс-конференции.
По словам главы дипломатии ЕС, "это только верхушка айсберга", так как страны-члены ЕС предоставляют Украине помощь самостоятельно.
О планах предоставить такую дополнительную финансовую помощь Украине Боррель сообщал на прошлой неделе.
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Європа невиліковна....
Але Херсон ніхто не поспішає відвойовувати.Важкого озброєння немає,пишуть.Ну і коли воно буде?А і не буде,якщо його навіть купувати не хотять.Мутно стало в цій війні.
Єдине в кого вірю - в героїв,в яких зброя в руках кожного дня.Це і є наша Україна і гордість.
З другої світової нічого не змінилося. Європа як була чмошниками так і залишилась. Шию рейху завдяки США та Британії знову скручуємо. Що тодішньому, що теперішньому.