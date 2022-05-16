РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7269 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
1 075 10

В ЕС согласились предоставить Украине дополнительные 500 млн евро, - Боррель

боррель

Главы МИД ЕС согласились предоставить Украине дополнительные 500 млн евро, таким образом общая сумма европейской помощи доходит до 2 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы согласились предоставить дополнительные 500 млн из Европейского фонда мира для доставки оружия. То, что началось с 500 млн, теперь приближается к 2 млрд", - заявил Боррель во время пресс-конференции.

По словам главы дипломатии ЕС, "это только верхушка айсберга", так как страны-члены ЕС предоставляют Украине помощь самостоятельно.

О планах предоставить такую дополнительную финансовую помощь Украине Боррель сообщал на прошлой неделе.

Также читайте: Делаем все, чтобы Путин встретил упорное сопротивление на международном уровне, - Минфин США

помощь (7905) Евросоюз (17341) Боррель Жозеп (784)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
В обмін на відміну нафтового ембарго?
Європа невиліковна....
показать весь комментарий
16.05.2022 21:07 Ответить
+2
Треба почекати. Їм треба альтернативні поставки. Це критично для економіки.
показать весь комментарий
16.05.2022 21:18 Ответить
+1
Оце і все? От така х. Йня, малята. Спасибо Гейропа,! Справимось самі. Слава Україні!
показать весь комментарий
16.05.2022 21:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В обмін на відміну нафтового ембарго?
Європа невиліковна....
показать весь комментарий
16.05.2022 21:07 Ответить
Треба почекати. Їм треба альтернативні поставки. Це критично для економіки.
показать весь комментарий
16.05.2022 21:18 Ответить
Оце і все? От така х. Йня, малята. Спасибо Гейропа,! Справимось самі. Слава Україні!
показать весь комментарий
16.05.2022 21:20 Ответить
Платять Путіну по 1 млрд в день, Україні кинули подачку. В жопу собі засуньте, підараси.
показать весь комментарий
16.05.2022 21:21 Ответить
И хочу напомнить, что это кредит, а не безвозвратная помощь. Вот она Европа.
показать весь комментарий
16.05.2022 21:23 Ответить
Це гроші на зброю.Як витрачені гроші на зброю до сьогодні-не пишуть ні тут,ні в телеграмі.Та й не треба.
Але Херсон ніхто не поспішає відвойовувати.Важкого озброєння немає,пишуть.Ну і коли воно буде?А і не буде,якщо його навіть купувати не хотять.Мутно стало в цій війні.
Єдине в кого вірю - в героїв,в яких зброя в руках кожного дня.Це і є наша Україна і гордість.
показать весь комментарий
16.05.2022 21:33 Ответить
така ситуація склалася,бо два роки некупували нічого для війська.
показать весь комментарий
16.05.2022 22:56 Ответить
У всьому ЄС менше грошей ніж у Британії? Ну то й на тому спасибі.

З другої світової нічого не змінилося. Європа як була чмошниками так і залишилась. Шию рейху завдяки США та Британії знову скручуємо. Що тодішньому, що теперішньому.
показать весь комментарий
16.05.2022 21:47 Ответить
Це замість шостого пакету санкцій
показать весь комментарий
16.05.2022 21:48 Ответить
 
 