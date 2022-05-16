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В ЄС погодилися надати Україні додаткові 500 млн євро, - Боррель

боррель

Глави МЗС ЄС погодилися надати Україні додаткові 500 млн євро, таким чином загальна сума європейської допомоги доходить до 2 млрд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Ми погодилися надати додаткові 500 млн з Європейського фонду миру для доставки зброї. Те, що почалося з 500 млн, тепер наближається до 2 млрд", - зазначив він.

За словами голови дипломатії ЄС, "це лише верхівка айсбергу", оскільки країни-члени ЄС надають Україні допомогу самостійно.

Про плани надати таку додаткову фінансову допомогу Україні Борель повідомляв минулого тижня.

Читайте: В ЄС готові почати працювати над сьомим пакетом санкцій проти РФ, - Кулеба

Автор: 

допомога (8483) Євросоюз (13767) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+4
В обмін на відміну нафтового ембарго?
Європа невиліковна....
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16.05.2022 21:07 Відповісти
+2
Треба почекати. Їм треба альтернативні поставки. Це критично для економіки.
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16.05.2022 21:18 Відповісти
+1
Оце і все? От така х. Йня, малята. Спасибо Гейропа,! Справимось самі. Слава Україні!
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16.05.2022 21:20 Відповісти
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В обмін на відміну нафтового ембарго?
Європа невиліковна....
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16.05.2022 21:07 Відповісти
Треба почекати. Їм треба альтернативні поставки. Це критично для економіки.
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16.05.2022 21:18 Відповісти
Оце і все? От така х. Йня, малята. Спасибо Гейропа,! Справимось самі. Слава Україні!
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16.05.2022 21:20 Відповісти
Платять Путіну по 1 млрд в день, Україні кинули подачку. В жопу собі засуньте, підараси.
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16.05.2022 21:21 Відповісти
И хочу напомнить, что это кредит, а не безвозвратная помощь. Вот она Европа.
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16.05.2022 21:23 Відповісти
Це гроші на зброю.Як витрачені гроші на зброю до сьогодні-не пишуть ні тут,ні в телеграмі.Та й не треба.
Але Херсон ніхто не поспішає відвойовувати.Важкого озброєння немає,пишуть.Ну і коли воно буде?А і не буде,якщо його навіть купувати не хотять.Мутно стало в цій війні.
Єдине в кого вірю - в героїв,в яких зброя в руках кожного дня.Це і є наша Україна і гордість.
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16.05.2022 21:33 Відповісти
така ситуація склалася,бо два роки некупували нічого для війська.
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16.05.2022 22:56 Відповісти
У всьому ЄС менше грошей ніж у Британії? Ну то й на тому спасибі.

З другої світової нічого не змінилося. Європа як була чмошниками так і залишилась. Шию рейху завдяки США та Британії знову скручуємо. Що тодішньому, що теперішньому.
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16.05.2022 21:47 Відповісти
Це замість шостого пакету санкцій
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16.05.2022 21:48 Відповісти
 
 