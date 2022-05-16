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В ЄС погодилися надати Україні додаткові 500 млн євро, - Боррель
Глави МЗС ЄС погодилися надати Україні додаткові 500 млн євро, таким чином загальна сума європейської допомоги доходить до 2 млрд євро.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
"Ми погодилися надати додаткові 500 млн з Європейського фонду миру для доставки зброї. Те, що почалося з 500 млн, тепер наближається до 2 млрд", - зазначив він.
За словами голови дипломатії ЄС, "це лише верхівка айсбергу", оскільки країни-члени ЄС надають Україні допомогу самостійно.
Про плани надати таку додаткову фінансову допомогу Україні Борель повідомляв минулого тижня.
Топ коментарі
+4 vadyan
показати весь коментар16.05.2022 21:07 Відповісти Посилання
+2 оззи
показати весь коментар16.05.2022 21:18 Відповісти Посилання
+1 Баритон Саша
показати весь коментар16.05.2022 21:20 Відповісти Посилання
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Європа невиліковна....
Але Херсон ніхто не поспішає відвойовувати.Важкого озброєння немає,пишуть.Ну і коли воно буде?А і не буде,якщо його навіть купувати не хотять.Мутно стало в цій війні.
Єдине в кого вірю - в героїв,в яких зброя в руках кожного дня.Це і є наша Україна і гордість.
З другої світової нічого не змінилося. Європа як була чмошниками так і залишилась. Шию рейху завдяки США та Британії знову скручуємо. Що тодішньому, що теперішньому.