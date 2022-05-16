В ЄС погодилися надати Україні додаткові 500 млн євро, - Боррель

Глави МЗС ЄС погодилися надати Україні додаткові 500 млн євро, таким чином загальна сума європейської допомоги доходить до 2 млрд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Ми погодилися надати додаткові 500 млн з Європейського фонду миру для доставки зброї. Те, що почалося з 500 млн, тепер наближається до 2 млрд", - зазначив він.

За словами голови дипломатії ЄС, "це лише верхівка айсбергу", оскільки країни-члени ЄС надають Україні допомогу самостійно.

Про плани надати таку додаткову фінансову допомогу Україні Борель повідомляв минулого тижня.

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