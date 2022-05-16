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Новости Война
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Стоит прекратить звонить Путину, нет смысла, - премьер Эстонии Каллас

путін

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призвала западных лидеров прекратить звонить Путину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

"Если ему постоянно звонят по телефону, он не получает месседж о том, что он изолирован. Так что, если мы хотим донести месседж о том, что на самом деле "вы изолированы", не звоните ему - нет смысла", - подчеркнула она.

"Он чувствует, что находится в центре внимания, потому что все хотят с ним поговорить. Но что мы имеем от этого? Я не вижу никаких результатов, потому что после всех этих разговоров была Буча, Ирпень – мы не видим никаких признаков деэскалации", – добавила премьер Эстонии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин угрожает "ответной реакцией" на расширение военной инфраструктуры НАТО на территориях, которые войдут в Альянс

путин владимир (31647) Эстония (1466) Каллас Кая (242)


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Топ комментарии
+44
Все правильно! Путін страждає від нестачі уваги Телефонні дзвінки надають йому уявної "значущості" - він "надимає щоки" і відчуває себе "пупом Землі"
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16.05.2022 22:16 Ответить
+41
Да похоже, у Шольца с Макроном ху*лозависимость. Тут нужен специалист
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16.05.2022 22:13 Ответить
+26
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16.05.2022 22:38 Ответить
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Да похоже, у Шольца с Макроном ху*лозависимость. Тут нужен специалист
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16.05.2022 22:13 Ответить
Проктолог? Не на часі.
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16.05.2022 22:18 Ответить
Все правильно! Путін страждає від нестачі уваги Телефонні дзвінки надають йому уявної "значущості" - він "надимає щоки" і відчуває себе "пупом Землі"
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16.05.2022 22:16 Ответить
Та таких Землепупів - хоч греблю гати. Кому той путін потрібен - тут свого обрали.
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16.05.2022 22:21 Ответить
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16.05.2022 22:38 Ответить
Я б подзвонив пукіну. Хто має номер? Маю що сказати цій наволочі.
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16.05.2022 22:18 Ответить
Оно отсталое. И само заявило что мобильной связью и интернетом не пользуется.
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17.05.2022 04:25 Ответить
А би ж всі були такі адекватні. Від нас Вам пошана, доносьте це до Європи, що ВІЙНА, нажаль, ще не зкінчилася
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16.05.2022 22:18 Ответить
Поживемо, побачимо.
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16.05.2022 22:21 Ответить
"Первых тяжелораненых азовцев привезли в ДНР"

(відео, з якого незрозуміло, де і з ким що відбувається - може бути фейком)
https://t.me/breakingmash/34871
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16.05.2022 22:24 Ответить
може таки хоч зеля шось квакне??? шоби пояснити шо і до чого і куди відвезли????
(не вірю до останнього...)
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16.05.2022 22:34 Ответить
рашаговносми родолжают публиковать видео с вывезенными с Азовстали украинскими военными. По их данным, всего вышло 300 человек. Из них 50 человек раненных (их везут в больницу в Новоазовск на территорию, подконтрольной «ДНР»).

https://t.me/ukraine_ukrainy/2283

Остальные в автобусах едут в сторону Еленовки (тоже территория подконтрольная «ДНР» - около Донецка).
Комментариев от украинской стороны пока нет, но Зеленский анонсировал обращение по ситуации сегодня
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16.05.2022 22:43 Ответить
те саме, з іншого ракурсу, брутальнішого

Кадры эвакуации из «Азовстали».

Сообщается, что происходит обмен тяжелораненых украинских военных на российских военнопленных. https://t.me/charter97_org/73135 https://t.me/charter97_org/73135

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16.05.2022 22:50 Ответить
***** знал про такую их реакцию поэтому и напал на УКРАИНУ!
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16.05.2022 22:22 Ответить
Ліліпутін ******** увагу
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16.05.2022 22:23 Ответить
все по плану!
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16.05.2022 22:40 Ответить
Телефонна розмова з ****** має тривати не довше ніж наводиться томагавк 🤫😉
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16.05.2022 22:24 Ответить
Чому?
Нехай телефонують!
Справжній театр лицемірства, блюзнірства, брехні, нікчемності, та користі!
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16.05.2022 22:24 Ответить
Бурятам и остальному биомусору полезно єто почитать

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16.05.2022 22:27 Ответить
Вывод обалденный , столько росиянского биомусора погибло и валяются дохляки по территории Украины ,а это оказывается путин всех переиграл , это он так нацию чистит. А кто же будет вас кормить ,московиты , если угробить на Украине все другие народности росии?
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17.05.2022 01:28 Ответить
Респект естонцю за надзвичайно вірне рішення 👍🏼😕
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16.05.2022 22:29 Ответить
Це естонка)
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16.05.2022 22:30 Ответить
нова Європа рулить!
а ті Франції, Німеччини та іже з ними - ганчірки в сраці *****
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16.05.2022 22:29 Ответить
Ця жіночка в курсі.
Шмульци і макарони, слухайте її!
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16.05.2022 22:32 Ответить
Американцям давно потрібно запустити супутник з лазером і піджарювать лисини диктаторам і їх ******.
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16.05.2022 22:36 Ответить
На усіх ***** та сучків ніяких супутників не вистачить.
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16.05.2022 22:41 Ответить
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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16.05.2022 22:37 Ответить
якби трубка чи телефон вибухом трошки відірвала би бошку х!йлу то тоді можна було і зателефонувати
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16.05.2022 22:40 Ответить
ТЕРРОРИСТОВ нужно МОЧИТЬ В СОРТИРЕ! (В. В. Путин, Председатель Правительства РФ, 24 сентября 1999 года во время пресс-конференции в Астане)

А не разговаривать с НИЧТОЖЕСТВОМ! Пусть с оленеводом общается!

Особенно характерно, что ТОРМОЗАМ Европы и мира это говорит премьер ЭСТОНИИ - страны, про которую ватные выродки долгое время сочиняли анекдоты про "тормозов". Причиной этому было правда затяжное недоумение эстонцев, которым СВИНОСОБАКИ на их родине задавали вопросы на фашистском языке и удивлялись, что никто не торопится им отвечать на их фашистском языке.
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16.05.2022 22:41 Ответить
Пусть Столтенберг присылает ***** пакет с мёртвой рыбой. Это будет предельно понятно.
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16.05.2022 22:45 Ответить
Лучше с дохлыми колорадскими жуками.
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17.05.2022 01:30 Ответить
Журналістів закликають до вживання слова "рашизм" та пропонують внести його до термінологічних словників - заява ВР
Термін «рашизм» відображає як ідеологію нинішньої Росії так і військові злочини та «нелюдську жорстокість, які здійснює та демонструє її армія на українській землі
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16.05.2022 22:47 Ответить
Хоть хтось там з мізками
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16.05.2022 23:00 Ответить
У каждого свои слабости. Кто-то любит висеть на телефоне, а кто-то жаждет личной встречи и заглядывания в очко *****. Не знаю, что хуже
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16.05.2022 23:00 Ответить
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17.05.2022 01:06 Ответить
 
 