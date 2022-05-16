Стоит прекратить звонить Путину, нет смысла, - премьер Эстонии Каллас

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призвала западных лидеров прекратить звонить Путину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

"Если ему постоянно звонят по телефону, он не получает месседж о том, что он изолирован. Так что, если мы хотим донести месседж о том, что на самом деле "вы изолированы", не звоните ему - нет смысла", - подчеркнула она.

"Он чувствует, что находится в центре внимания, потому что все хотят с ним поговорить. Но что мы имеем от этого? Я не вижу никаких результатов, потому что после всех этих разговоров была Буча, Ирпень – мы не видим никаких признаков деэскалации", – добавила премьер Эстонии.

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