Стоит прекратить звонить Путину, нет смысла, - премьер Эстонии Каллас
Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призвала западных лидеров прекратить звонить Путину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.
"Если ему постоянно звонят по телефону, он не получает месседж о том, что он изолирован. Так что, если мы хотим донести месседж о том, что на самом деле "вы изолированы", не звоните ему - нет смысла", - подчеркнула она.
"Он чувствует, что находится в центре внимания, потому что все хотят с ним поговорить. Но что мы имеем от этого? Я не вижу никаких результатов, потому что после всех этих разговоров была Буча, Ирпень – мы не видим никаких признаков деэскалации", – добавила премьер Эстонии.
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(відео, з якого незрозуміло, де і з ким що відбувається - може бути фейком)
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(не вірю до останнього...)
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Остальные в автобусах едут в сторону Еленовки (тоже территория подконтрольная «ДНР» - около Донецка).
Комментариев от украинской стороны пока нет, но Зеленский анонсировал обращение по ситуации сегодня
Кадры эвакуации из «Азовстали».
Сообщается, что происходит обмен тяжелораненых украинских военных на российских военнопленных. https://t.me/charter97_org/73135 https://t.me/charter97_org/73135
Нехай телефонують!
Справжній театр лицемірства, блюзнірства, брехні, нікчемності, та користі!
а ті Франції, Німеччини та іже з ними - ганчірки в сраці *****
Шмульци і макарони, слухайте її!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
А не разговаривать с НИЧТОЖЕСТВОМ! Пусть с оленеводом общается!
Особенно характерно, что ТОРМОЗАМ Европы и мира это говорит премьер ЭСТОНИИ - страны, про которую ватные выродки долгое время сочиняли анекдоты про "тормозов". Причиной этому было правда затяжное недоумение эстонцев, которым СВИНОСОБАКИ на их родине задавали вопросы на фашистском языке и удивлялись, что никто не торопится им отвечать на их фашистском языке.
Термін «рашизм» відображає як ідеологію нинішньої Росії так і військові злочини та «нелюдську жорстокість, які здійснює та демонструє її армія на українській землі