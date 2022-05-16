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Новини Війна
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Варто припинити телефонувати Путіну, немає сенсу, - прем'єр Естонії Каллас

путін

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала західних лідерів припинити дзвонити Путіну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

"Якщо йому постійно телефонують, він не отримує меседж про те, що він ізольований. Тож якщо ми хочемо донести меседж про те, що насправді "ви ізольовані", не дзвоніть йому – немає сенсу", - наголосила вона.

"Він відчуває, що він у центрі уваги, тому що всі хочуть з ним поговорити. Але що ми маємо з цього? Я не бачу жодних результатів, тому що після всіх цих розмов була Буча, Ірпінь - ми не бачимо жодних ознак деескалації", - додала прем'єр Естонії.

Також читайте: Путін погрожує "реакцією у відповідь" на розширення військової інфраструктури НАТО на територіях, що увійдуть до Альянсу

Автор: 

путін володимир (24219) Естонія (1656) Каллас Кая (309)


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Топ коментарі
+44
Все правильно! Путін страждає від нестачі уваги Телефонні дзвінки надають йому уявної "значущості" - він "надимає щоки" і відчуває себе "пупом Землі"
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16.05.2022 22:16 Відповісти
+41
Да похоже, у Шольца с Макроном ху*лозависимость. Тут нужен специалист
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16.05.2022 22:13 Відповісти
+26
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16.05.2022 22:38 Відповісти
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Да похоже, у Шольца с Макроном ху*лозависимость. Тут нужен специалист
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16.05.2022 22:13 Відповісти
Проктолог? Не на часі.
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16.05.2022 22:18 Відповісти
Все правильно! Путін страждає від нестачі уваги Телефонні дзвінки надають йому уявної "значущості" - він "надимає щоки" і відчуває себе "пупом Землі"
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16.05.2022 22:16 Відповісти
Та таких Землепупів - хоч греблю гати. Кому той путін потрібен - тут свого обрали.
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16.05.2022 22:21 Відповісти
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16.05.2022 22:38 Відповісти
Я б подзвонив пукіну. Хто має номер? Маю що сказати цій наволочі.
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16.05.2022 22:18 Відповісти
Оно отсталое. И само заявило что мобильной связью и интернетом не пользуется.
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17.05.2022 04:25 Відповісти
А би ж всі були такі адекватні. Від нас Вам пошана, доносьте це до Європи, що ВІЙНА, нажаль, ще не зкінчилася
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16.05.2022 22:18 Відповісти
Поживемо, побачимо.
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16.05.2022 22:21 Відповісти
"Первых тяжелораненых азовцев привезли в ДНР"

(відео, з якого незрозуміло, де і з ким що відбувається - може бути фейком)
https://t.me/breakingmash/34871
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16.05.2022 22:24 Відповісти
може таки хоч зеля шось квакне??? шоби пояснити шо і до чого і куди відвезли????
(не вірю до останнього...)
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16.05.2022 22:34 Відповісти
рашаговносми родолжают публиковать видео с вывезенными с Азовстали украинскими военными. По их данным, всего вышло 300 человек. Из них 50 человек раненных (их везут в больницу в Новоазовск на территорию, подконтрольной «ДНР»).

https://t.me/ukraine_ukrainy/2283

Остальные в автобусах едут в сторону Еленовки (тоже территория подконтрольная «ДНР» - около Донецка).
Комментариев от украинской стороны пока нет, но Зеленский анонсировал обращение по ситуации сегодня
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16.05.2022 22:43 Відповісти
те саме, з іншого ракурсу, брутальнішого

Кадры эвакуации из «Азовстали».

Сообщается, что происходит обмен тяжелораненых украинских военных на российских военнопленных. https://t.me/charter97_org/73135 https://t.me/charter97_org/73135

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16.05.2022 22:50 Відповісти
***** знал про такую их реакцию поэтому и напал на УКРАИНУ!
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16.05.2022 22:22 Відповісти
Ліліпутін ******** увагу
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16.05.2022 22:23 Відповісти
все по плану!
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16.05.2022 22:40 Відповісти
Телефонна розмова з ****** має тривати не довше ніж наводиться томагавк 🤫😉
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16.05.2022 22:24 Відповісти
Чому?
Нехай телефонують!
Справжній театр лицемірства, блюзнірства, брехні, нікчемності, та користі!
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16.05.2022 22:24 Відповісти
Бурятам и остальному биомусору полезно єто почитать

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16.05.2022 22:27 Відповісти
Вывод обалденный , столько росиянского биомусора погибло и валяются дохляки по территории Украины ,а это оказывается путин всех переиграл , это он так нацию чистит. А кто же будет вас кормить ,московиты , если угробить на Украине все другие народности росии?
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17.05.2022 01:28 Відповісти
Респект естонцю за надзвичайно вірне рішення 👍🏼😕
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16.05.2022 22:29 Відповісти
Це естонка)
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16.05.2022 22:30 Відповісти
нова Європа рулить!
а ті Франції, Німеччини та іже з ними - ганчірки в сраці *****
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16.05.2022 22:29 Відповісти
Ця жіночка в курсі.
Шмульци і макарони, слухайте її!
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16.05.2022 22:32 Відповісти
Американцям давно потрібно запустити супутник з лазером і піджарювать лисини диктаторам і їх ******.
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16.05.2022 22:36 Відповісти
На усіх ***** та сучків ніяких супутників не вистачить.
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16.05.2022 22:41 Відповісти
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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16.05.2022 22:37 Відповісти
якби трубка чи телефон вибухом трошки відірвала би бошку х!йлу то тоді можна було і зателефонувати
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16.05.2022 22:40 Відповісти
ТЕРРОРИСТОВ нужно МОЧИТЬ В СОРТИРЕ! (В. В. Путин, Председатель Правительства РФ, 24 сентября 1999 года во время пресс-конференции в Астане)

А не разговаривать с НИЧТОЖЕСТВОМ! Пусть с оленеводом общается!

Особенно характерно, что ТОРМОЗАМ Европы и мира это говорит премьер ЭСТОНИИ - страны, про которую ватные выродки долгое время сочиняли анекдоты про "тормозов". Причиной этому было правда затяжное недоумение эстонцев, которым СВИНОСОБАКИ на их родине задавали вопросы на фашистском языке и удивлялись, что никто не торопится им отвечать на их фашистском языке.
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16.05.2022 22:41 Відповісти
Пусть Столтенберг присылает ***** пакет с мёртвой рыбой. Это будет предельно понятно.
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16.05.2022 22:45 Відповісти
Лучше с дохлыми колорадскими жуками.
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17.05.2022 01:30 Відповісти
Журналістів закликають до вживання слова "рашизм" та пропонують внести його до термінологічних словників - заява ВР
Термін «рашизм» відображає як ідеологію нинішньої Росії так і військові злочини та «нелюдську жорстокість, які здійснює та демонструє її армія на українській землі
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16.05.2022 22:47 Відповісти
Хоть хтось там з мізками
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16.05.2022 23:00 Відповісти
У каждого свои слабости. Кто-то любит висеть на телефоне, а кто-то жаждет личной встречи и заглядывания в очко *****. Не знаю, что хуже
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16.05.2022 23:00 Відповісти
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17.05.2022 01:06 Відповісти
 
 