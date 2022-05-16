Варто припинити телефонувати Путіну, немає сенсу, - прем'єр Естонії Каллас

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала західних лідерів припинити дзвонити Путіну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

"Якщо йому постійно телефонують, він не отримує меседж про те, що він ізольований. Тож якщо ми хочемо донести меседж про те, що насправді "ви ізольовані", не дзвоніть йому – немає сенсу", - наголосила вона.

"Він відчуває, що він у центрі уваги, тому що всі хочуть з ним поговорити. Але що ми маємо з цього? Я не бачу жодних результатів, тому що після всіх цих розмов була Буча, Ірпінь - ми не бачимо жодних ознак деескалації", - додала прем'єр Естонії.

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