Варто припинити телефонувати Путіну, немає сенсу, - прем'єр Естонії Каллас
Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала західних лідерів припинити дзвонити Путіну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.
"Якщо йому постійно телефонують, він не отримує меседж про те, що він ізольований. Тож якщо ми хочемо донести меседж про те, що насправді "ви ізольовані", не дзвоніть йому – немає сенсу", - наголосила вона.
"Він відчуває, що він у центрі уваги, тому що всі хочуть з ним поговорити. Але що ми маємо з цього? Я не бачу жодних результатів, тому що після всіх цих розмов була Буча, Ірпінь - ми не бачимо жодних ознак деескалації", - додала прем'єр Естонії.
Топ коментарі
+44 Яр Холодний
показати весь коментар16.05.2022 22:16 Відповісти Посилання
+41 Benjie Lucic #475977
показати весь коментар16.05.2022 22:13 Відповісти Посилання
+26 Wxox Gxox
показати весь коментар16.05.2022 22:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(відео, з якого незрозуміло, де і з ким що відбувається - може бути фейком)
https://t.me/breakingmash/34871
(не вірю до останнього...)
https://t.me/ukraine_ukrainy/2283
Остальные в автобусах едут в сторону Еленовки (тоже территория подконтрольная «ДНР» - около Донецка).
Комментариев от украинской стороны пока нет, но Зеленский анонсировал обращение по ситуации сегодня
Кадры эвакуации из «Азовстали».
Сообщается, что происходит обмен тяжелораненых украинских военных на российских военнопленных. https://t.me/charter97_org/73135 https://t.me/charter97_org/73135
Нехай телефонують!
Справжній театр лицемірства, блюзнірства, брехні, нікчемності, та користі!
а ті Франції, Німеччини та іже з ними - ганчірки в сраці *****
Шмульци і макарони, слухайте її!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
А не разговаривать с НИЧТОЖЕСТВОМ! Пусть с оленеводом общается!
Особенно характерно, что ТОРМОЗАМ Европы и мира это говорит премьер ЭСТОНИИ - страны, про которую ватные выродки долгое время сочиняли анекдоты про "тормозов". Причиной этому было правда затяжное недоумение эстонцев, которым СВИНОСОБАКИ на их родине задавали вопросы на фашистском языке и удивлялись, что никто не торопится им отвечать на их фашистском языке.
Термін «рашизм» відображає як ідеологію нинішньої Росії так і військові злочини та «нелюдську жорстокість, які здійснює та демонструє її армія на українській землі