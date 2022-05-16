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Европейское бюро ВОЗ присоединится к восстановлению медицинской системы Украины, - Шмыгаль

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения присоединится к восстановлению медицинской системы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Twitter Шмыгаля.

В сообщении отмечается: "Европейское бюро ВОЗ присоединится к восстановлению медицинской системы Украины. Обсудили сегодня с Хансом Клюге увеличение инвестиций в здравоохранение, продление гуманитарной помощи, эвакуацию и реабилитацию тяжелобольных и раненых украинцев. Восстановим Украину вместе!"

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Европейское бюро ВОЗ присоединится к восстановлению медицинской системы Украины, - Шмыгаль 01

Автор: 

ВОЗ (780) медицина (2529) Шмыгаль Денис (2736)


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Топ комментарии
+6
Шизоїдна організація ООН,однією рукою хоче допомагати тим, хто постраждав від війни,а іншою Гутерріша пропонує зняти санкції з агресора росії ...
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16.05.2022 22:25 Ответить
+4
ВОЗ нічим не краще.
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16.05.2022 22:26 Ответить
+2
Всіх вакцинуємо від всього і на всих перевіримо експерементальні ліки. @ВООЗ
P/S Дивно чому не в масках))
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16.05.2022 22:26 Ответить
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Шизоїдна організація ООН,однією рукою хоче допомагати тим, хто постраждав від війни,а іншою Гутерріша пропонує зняти санкції з агресора росії ...
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16.05.2022 22:25 Ответить
ВОЗ нічим не краще.
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16.05.2022 22:26 Ответить
Всіх вакцинуємо від всього і на всих перевіримо експерементальні ліки. @ВООЗ
P/S Дивно чому не в масках))
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16.05.2022 22:26 Ответить
ВООЗ? вони би більше про здоров"я людей думали би, а не про лівацьку ідеологію, то була б від них людям реальна користь.
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16.05.2022 22:30 Ответить
Це та, на чолі якої Гебреїсус, що приховував випадки холери у своїй рідній країні?
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16.05.2022 22:32 Ответить
це капець. *******. рептилоїдний
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16.05.2022 22:36 Ответить
Кікімора не добила, ці точно дорозвалять. В них в голові тільки вакцинація під любим соусом
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17.05.2022 00:03 Ответить
Гоосподи! Невже хочуть повернуть ту відьму з немитою головою....
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17.05.2022 01:00 Ответить
 
 