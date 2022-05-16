Европейское бюро ВОЗ присоединится к восстановлению медицинской системы Украины, - Шмыгаль
Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения присоединится к восстановлению медицинской системы Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Twitter Шмыгаля.
В сообщении отмечается: "Европейское бюро ВОЗ присоединится к восстановлению медицинской системы Украины. Обсудили сегодня с Хансом Клюге увеличение инвестиций в здравоохранение, продление гуманитарной помощи, эвакуацию и реабилитацию тяжелобольных и раненых украинцев. Восстановим Украину вместе!"
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показать весь комментарий16.05.2022 22:26 Ответить Ссылка
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P/S Дивно чому не в масках))