Европейское бюро ВОЗ присоединится к восстановлению медицинской системы Украины, - Шмыгаль

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения присоединится к восстановлению медицинской системы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Twitter Шмыгаля.

В сообщении отмечается: "Европейское бюро ВОЗ присоединится к восстановлению медицинской системы Украины. Обсудили сегодня с Хансом Клюге увеличение инвестиций в здравоохранение, продление гуманитарной помощи, эвакуацию и реабилитацию тяжелобольных и раненых украинцев. Восстановим Украину вместе!"

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