Європейське бюро ВООЗ долучиться до відновлення медичної системи України, - Шмигаль

Європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я долучиться до відновлення медичної системи України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Шмигаля.

У повідомленні зазначається: "Європейське бюро ВООЗ долучиться до відновлення медичної системи України. Обговорили сьогодні з Хансом Клюге збільшення інвестицій в охорону здоров’я, продовження гуманітарної допомоги, евакуацію та реабілітацію тяжкохворих і поранених українців. Відновимо Україну разом!"

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