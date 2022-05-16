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Новини
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Європейське бюро ВООЗ долучиться до відновлення медичної системи України, - Шмигаль

Європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я долучиться до відновлення медичної системи України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Шмигаля. 

У повідомленні зазначається: "Європейське бюро ВООЗ долучиться до відновлення медичної системи України. Обговорили сьогодні з Хансом Клюге збільшення інвестицій в охорону здоров’я, продовження гуманітарної допомоги, евакуацію та реабілітацію тяжкохворих і поранених українців. Відновимо Україну разом!"

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Європейське бюро ВООЗ долучиться до відновлення медичної системи України, - Шмигаль 01

Автор: 

ВООЗ (773) медицина (2143) Шмигаль Денис (4671)


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Топ коментарі
+6
Шизоїдна організація ООН,однією рукою хоче допомагати тим, хто постраждав від війни,а іншою Гутерріша пропонує зняти санкції з агресора росії ...
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16.05.2022 22:25 Відповісти
+4
ВОЗ нічим не краще.
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16.05.2022 22:26 Відповісти
+2
Всіх вакцинуємо від всього і на всих перевіримо експерементальні ліки. @ВООЗ
P/S Дивно чому не в масках))
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16.05.2022 22:26 Відповісти
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Шизоїдна організація ООН,однією рукою хоче допомагати тим, хто постраждав від війни,а іншою Гутерріша пропонує зняти санкції з агресора росії ...
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16.05.2022 22:25 Відповісти
ВОЗ нічим не краще.
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16.05.2022 22:26 Відповісти
Всіх вакцинуємо від всього і на всих перевіримо експерементальні ліки. @ВООЗ
P/S Дивно чому не в масках))
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16.05.2022 22:26 Відповісти
ВООЗ? вони би більше про здоров"я людей думали би, а не про лівацьку ідеологію, то була б від них людям реальна користь.
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16.05.2022 22:30 Відповісти
Це та, на чолі якої Гебреїсус, що приховував випадки холери у своїй рідній країні?
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16.05.2022 22:32 Відповісти
це капець. *******. рептилоїдний
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16.05.2022 22:36 Відповісти
Кікімора не добила, ці точно дорозвалять. В них в голові тільки вакцинація під любим соусом
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17.05.2022 00:03 Відповісти
Гоосподи! Невже хочуть повернуть ту відьму з немитою головою....
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17.05.2022 01:00 Відповісти
 
 