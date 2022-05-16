Європейське бюро ВООЗ долучиться до відновлення медичної системи України, - Шмигаль
Європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я долучиться до відновлення медичної системи України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Шмигаля.
У повідомленні зазначається: "Європейське бюро ВООЗ долучиться до відновлення медичної системи України. Обговорили сьогодні з Хансом Клюге збільшення інвестицій в охорону здоров’я, продовження гуманітарної допомоги, евакуацію та реабілітацію тяжкохворих і поранених українців. Відновимо Україну разом!"
Топ коментарі
+6 Dima30
показати весь коментар16.05.2022 22:25 Відповісти Посилання
+4 mrSmith
показати весь коментар16.05.2022 22:26 Відповісти Посилання
+2 Dimitri Xizanishvili
показати весь коментар16.05.2022 22:26 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
P/S Дивно чому не в масках))