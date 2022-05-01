Росіяни нищать українські лікарні, крадуть обладнання та примушують медичний персонал працювати на них, - розвідка

Громадяни, що залишаються на окупованих територіях, практично відрізані від медичних послуг. Закриваються заклади, не вистачає лікарів, заборонено доставку ліків з підконтрольних Україні територій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

Так, за інформацією українських розвідників, з інфекційного відділення Старобільська, що на Луганщині, вивезено все обладнання, яке було надане з 2014 року за програмами міжнародних донорів і Уряду України. Серед вивезеного обладнання – апарати ШВЛ, необхідні для критичних випадків захворювання COVID-19.

"В обласному протитуберкульозному диспансер Вовчанська (Харківська область) хворим з відкритою формою туберкульозу відмовили у наданні медичної допомоги та вигнали на вулицю. Приміщення, які використовувались для лікування від інфекційних хвороб, заповнюють пораненими росіянами. Медичний персонал примушують працювати на окупантів. При цьому, всі медики проходять процедуру перевірки на поліграфі. Тих, хто не пройшов, примусово відправляють на передову", - йдеться у повідомленні.

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Окрім цього, в приміщенні Пологівської центральної районної лікарні (Запорізька область) облаштовано склад боєприпасів. Персоналу забороняють надавати медичні послуги місцевому населенню. Олешківська районна лікарня та міська лікарня Голої Пристані вимушено обслуговують потреби ЗС РФ. Медичному персоналу заборонено змінювати постійне місце проживання шляхом евакуації на підконтрольну Україні територію.

Відомо, що усі без винятку лікарні Балаклії, що на Харківщин, заповнені пораненими окупантами. Медичний персонал примусово виводиться на роботу. Українські громадяни залишаються без медичної допомоги.

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