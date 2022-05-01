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Росіяни нищать українські лікарні, крадуть обладнання та примушують медичний персонал працювати на них, - розвідка

лікарня

Громадяни, що залишаються на окупованих територіях, практично відрізані від медичних послуг. Закриваються заклади, не вистачає лікарів, заборонено доставку ліків з підконтрольних Україні територій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

Так, за інформацією українських розвідників, з інфекційного відділення Старобільська, що на Луганщині, вивезено все обладнання, яке було надане з 2014 року за програмами міжнародних донорів і Уряду України. Серед вивезеного обладнання – апарати ШВЛ, необхідні для критичних випадків захворювання COVID-19.

"В обласному протитуберкульозному диспансер Вовчанська (Харківська область) хворим з відкритою формою туберкульозу відмовили у наданні медичної допомоги та вигнали на вулицю. Приміщення, які використовувались для лікування від інфекційних хвороб, заповнюють пораненими росіянами. Медичний персонал примушують працювати на окупантів. При цьому, всі медики проходять процедуру перевірки на поліграфі. Тих, хто не пройшов, примусово відправляють на передову", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Три медзаклади у Чернігові зруйновані вщент і не підлягають відновленню, - ОВА

Окрім цього, в приміщенні Пологівської центральної районної лікарні (Запорізька область) облаштовано склад боєприпасів. Персоналу забороняють надавати медичні послуги місцевому населенню. Олешківська районна лікарня та міська лікарня Голої Пристані вимушено обслуговують потреби ЗС РФ. Медичному персоналу заборонено змінювати постійне місце проживання шляхом евакуації на підконтрольну Україні територію.

Відомо, що усі без винятку лікарні Балаклії, що на Харківщин, заповнені пораненими окупантами. Медичний персонал примусово виводиться на роботу. Українські громадяни залишаються без медичної допомоги.

Також читайте: Орки свою справу зробили. На Луганщині зруйновані майже всі лікарні. Не працює жодна аптека, - Гайдай. ФОТОрепортаж

лікарня (1364) медицина (2132) розвідка (3877)


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воруют медицинское оборудование, как и зерновые не простые орки, а командиры подразделений. Так что говорить о том, что только рядовые московиты мародеры, это смешно. На расеи все такие. От зуйла и его генерала до последнего сопливого срочника
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01.05.2022 17:19 Відповісти
І цим займається розвідка. Мда
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01.05.2022 17:28 Відповісти
нащо це писати ? начебто ми цього не знаємо...аби вони привезли , то може б і здивувалися....А лікарі чого там залишилися? бо їм байдуже на кого працювати....
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01.05.2022 17:35 Відповісти
Заплатять врешті за все! З процентами. І будуть платити десятиліттями. Все що вкрадено ні добробуту ні щастя не приносить. Злодії як правило помирають в жахливій бідності...
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01.05.2022 17:36 Відповісти
Кацапи ніколи не соромились бути моральними уродами.А от у війні програти-це для них жопа.
Жопа все ближче і ближче,расіянє!
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01.05.2022 17:39 Відповісти
"Помещения, которые использовались для лечения инфекционных болезней, заполняют ранеными россиянами. Медицинский персонал принуждают работать на оккупантов".

В данном случае медицинскому персоналу можно для их "выздоровления" использовать инъекции на основе цианидов.
Эвтаназия - очень гуманный способ "лечения" ордынцев.
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01.05.2022 17:43 Відповісти
ви краще розслідуйте, чого це у наших проблеми з аптечками, ліками, турнікетами та ін.
а то постите все підряд. це хіба журналістика?
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01.05.2022 17:55 Відповісти
В тексте приводится ряд обычных (для этой ситуации) случаев. Но ка же по дебильному написан заголовок. Т.е больницу сперва разрушили, потом ограбили а в руинах ограбленной больницы силой заставляют работать врачей?
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01.05.2022 18:02 Відповісти
Похоже оркам радиации от Чернобыля не хватало. Хочет и туберкулёзом обзавестись. А потом запустить его в глубинке.
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01.05.2022 20:12 Відповісти
 
 