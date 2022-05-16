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Враг не вел активных боевых действий на Запорожском направлении, - ОВА

запоріжжя

Запорожская областная военная администрация обнародовала информацию о российском вторжении на вечер 16 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке ОВА.

В сообщении отмечается: "На Запорожском направлении активных боевых действий враг не вел. Осуществлял огневое поражение мирной инфраструктуры в районах населенных пунктов Времовка, Новоселка, Малая Токмачка и Новоандреевка. Усилия авиации противника сосредоточены на поражении промышленных и гражданских объектов на территории. Россияне нанесли авиационный удар по населенному пункту Малиновка, работают над логистическим обеспечением войск, продолжается контрбатарейная борьба и разведка.

15 мая оккупанты в очередной раз обстреляли Гуляйполе. Также под вражеские обстрелы попало село Верхняя Терса Пологовского района.

В результате вооруженной атаки значительные повреждения получили десятки частных домов и помещения автотранспортного хозяйства. У многих людей разрушена придомовая территория вместе с гаражами и другими хозяйственными постройками".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На протяжении 15 мая в области враг производил огневое поражение наших войск из РСЗО, артиллерии и минометов, - Запорожская ОВА

Запорожская область (3251)


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а если ворог вообще перестанет вести боевые действия то что? стоять ждать пока они окапываються,освобождать ничего не надо или все таки договорняк? им уже спешить некуда,коридор на Крым есть,можно лохам преподнести как победу.
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16.05.2022 22:40 Ответить
Не торопитесь. Мы получаем тяжелое оружие, боеприпасы и другую технику. В западных областях и на Черниговщине проходят постоянные учения. Комплектуются новые бригады. Пополняются и укрупняются воюющие подразделения. Кроме того на многих участках фронта кацапы все еще атакуют и лучше выбивать личный состав и технику именно во время их атак. Отодвинули фронт от Харькова, постепенно купируют Изюмский выступ. Не забывайте - Рашка уже начала в странной форме поминать термин капитуляция.
Все будет Украина!!! Мы победим и освободим все земли, Крым включая.
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16.05.2022 22:56 Ответить
все это ясно но контрнаступ проводят именно тогда когда орки выдохлись. хз ждать подкрепления с Крыма,а потом отражать атаки?у них мяса хватит надолго,упоротых там 85 процентов. Дрыстовича послушать так там уже никто воевать не хочет все деморализованные и необученные салаги,а по факту фронт стоит,кроме харьковского направления.
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16.05.2022 23:05 Ответить
100%! Пассивная тактика - это уже поражение. Мы можем навсегда потерять весь Юг Украины. Надо наступать. Да наступление это сложный вид боя, требующий решительности, расчетливости, быстроты и смелости прежде всего от командиров и командующих. К сожалению у нас опыт наступательных действий действительно мал, а опыт оперативных окружений группировок врага вообще отсутствует, но это не значит, что мы не должны пытаться проводить наступательные действия, без них у нас ничего не получиться.
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17.05.2022 09:30 Ответить
Росіяни навряд чи зможуть наступати найближчі 30 днів, - розвідка Великої Британії Джерело:
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16.05.2022 23:07 Ответить
Це означає лише те, що з під Гуляй-поля повезли орків на Попасну.
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16.05.2022 22:41 Ответить
Первая цель украинского наступления на Юге должен быть стать г. Пологи - важный транспортный узел. Именно здесь начинаются 2 важнейших дороги для наступления на Мариуполь и к Мелитополю, а оттуда к Перекопу. Если г. Пологи и его окрестности станут украинскими, одно лишь это уже сорвет планы Кремля присвоить Запорожскую область, а выход к Азовскому морю, сорвет планы по сухопутному коридору в Крым. Но для этого надо действовать. К сожалению времени для этого у нас не так много осталось.
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17.05.2022 09:47 Ответить
 
 