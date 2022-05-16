Враг не вел активных боевых действий на Запорожском направлении, - ОВА

Запорожская областная военная администрация обнародовала информацию о российском вторжении на вечер 16 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке ОВА.

В сообщении отмечается: "На Запорожском направлении активных боевых действий враг не вел. Осуществлял огневое поражение мирной инфраструктуры в районах населенных пунктов Времовка, Новоселка, Малая Токмачка и Новоандреевка. Усилия авиации противника сосредоточены на поражении промышленных и гражданских объектов на территории. Россияне нанесли авиационный удар по населенному пункту Малиновка, работают над логистическим обеспечением войск, продолжается контрбатарейная борьба и разведка.

15 мая оккупанты в очередной раз обстреляли Гуляйполе. Также под вражеские обстрелы попало село Верхняя Терса Пологовского района.

В результате вооруженной атаки значительные повреждения получили десятки частных домов и помещения автотранспортного хозяйства. У многих людей разрушена придомовая территория вместе с гаражами и другими хозяйственными постройками".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На протяжении 15 мая в области враг производил огневое поражение наших войск из РСЗО, артиллерии и минометов, - Запорожская ОВА