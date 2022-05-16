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Новости Война
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На границе Беларуси и Украины наблюдается активность военных РБ, - СМИ

білорусь

На границе Беларуси и Украины наблюдается активность белорусских военных. Руководство Вооруженных Сил республики говорит о защите от украинцев и войск НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ ссылаясь на Радыё Свабода.

Жители Гомельской области заметили у границы брустверы и блокпосты.

"На трассе Гомель-Чернигов в двух километрах от границы с Украиной установили брустверы и поставили бронетранспортеры. В сторону границы проверяются документы тех, кто едет в белорусские пограничные села. ГАИ проводит проверку. Мужчина ехал в сторону Гомеля – военные проверили не только документы, но и багажник", – рассказал житель области.

Житель Лоевского района рассказал, что в нескольких местах вблизи сел до недавнего времени были замаскированы танки.

Мать одного из военнослужащих, который служит в Слонимской механизированной бригаде и больше месяца провел на границе с Украиной, в Брагинском районе, рассказала, что военнослужащие вернулись в Слоним.

"На их место теперь пришли Силы специальных операций", – добавила она.

В то же время, первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси Игорь Король рассказал зрителям государственного телевидения о возможных угрозах со стороны Украины и стран НАТО.

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Беларусь (7937) граница (5312)


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Топ комментарии
+36
********, вам тепер за кожним деревом і кущем буде видітися Степан Андрійович Бандера. НАТО вам в хату, придурки.
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16.05.2022 22:45 Ответить
+22
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16.05.2022 22:44 Ответить
+14
може бульбу активно саджають
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16.05.2022 22:43 Ответить
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може бульбу активно саджають
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16.05.2022 22:43 Ответить
Саджали на початку травня. Вже перше обрискування від колорадського...
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16.05.2022 22:56 Ответить
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16.05.2022 22:44 Ответить
вряд ли белорусское мясо хочет прожарки, но нервы делать это да!
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16.05.2022 22:44 Ответить
********, вам тепер за кожним деревом і кущем буде видітися Степан Андрійович Бандера. НАТО вам в хату, придурки.
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16.05.2022 22:45 Ответить
Та они (историки белокацапии) в курсах. Их УПА выбила из Северной Украины в 0 (ноль) в 1942-43
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16.05.2022 23:18 Ответить
курви бульбашськи знайдуть собі смерть
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16.05.2022 22:47 Ответить
И хер с ними. Пускай что хотят там у себя и делают. Без кацапов, бульба армия в Украину не войдет, тем более на черниговское направление.
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16.05.2022 22:47 Ответить
Хай, ****, колорадських жуків потровить, а нє, то буде таракану "щастя", придурошне. Білоруси-та, коли ж ви пошлете свого придурка?
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16.05.2022 22:48 Ответить
Они могут только шариками и цветами посылать Лукшенко.
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17.05.2022 01:18 Ответить
а у бацьки є карти
він колись покаже як і з відки мали напасти ЗСУ
саме тому за 6 годин до нападу параша зробила примітивний удар.
а через майже 3 місяці з,явилася нова карта
він її теж колись покаже......
а ще 3-4 дні і ЗСУ нема...
аще, воювати проти ЗСУ, та не приведи Господь.
і якщо з,язати всі його висловлювання
то в нього в голові хрен знає що коїться.......
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16.05.2022 22:50 Ответить
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16.05.2022 22:53 Ответить
Цікавий кадр. Троє справа на світлині ледь у двері втрапили аби дистанціюватись від ху@ла. Тарган наче випрошує поцілувать у те місце, яким кацапи думають. А Пашинян десь на своїй орбіті.
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17.05.2022 07:31 Ответить
У Таракана нервы сдают. По примеру *****, Таракан тоже заведёт себе пару двойников, а сам вместе с Коленькой в бункере заляжет. И не вылезет оттуда до окончания войны. Дебил
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16.05.2022 22:52 Ответить
Ну з його їблом двійника путьового знайти буде проблематично.А сирець розшифрують швидко.
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16.05.2022 23:46 Ответить
Лука "кидає в напряги" свою армію щоб у них в голові не стали виникать питання: "Куди втягнув нас старий вусатий тарган!?"
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16.05.2022 22:52 Ответить
Рашистський рак виявився заразною хворобою, метастази куйла все більше і більше інфікують білоруського бульбенфюрера.Не дай Боже але на всяк випадок Україні потрібно мати добру порцію хімія терапії для бульборашиста з Білорусії
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16.05.2022 22:58 Ответить
Оце ви маєте наочний приклад що комуністична пропаганда витворяє з людьми. Є таке російське прислівя---В молодости прореха к старости дыра
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17.05.2022 01:02 Ответить
ну вообще-то какая-никакая логика есть. если Хйла прям сейчас завтра сложно, то Лукашенка - вполне себе рабочий вариант. особенно после ракетных обстрелов.
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16.05.2022 23:03 Ответить
беларусь тоже неплохо было бы после войны поделить на пару частей
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16.05.2022 23:04 Ответить
Если бы Лукашенко хотел бы вступить войну-он бы уже давно это сделал.На саммите ОДКБ путин дал указания шо то делать на границе что бы отвлекать украинские силы и они не воевали на юго-востоке
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16.05.2022 23:32 Ответить
Коли кацапи проривались на Київ, білоруські війська заходили і утримували захоплені території.. так було, зокрема, в Славутичі! А це теж шмат роботи, тому не смійтеся а нам розказують, що білоруські війска не приймали участі у війні
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17.05.2022 00:12 Ответить
Що правда то правда. Жаль що недопетрали захопити в полон бодай десяток бульбашів. Лука потім би не відбрехався ніколи
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17.05.2022 01:04 Ответить
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17.05.2022 01:01 Ответить
Фото классное.
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17.05.2022 01:21 Ответить
таракан свої війська ганяє, щоб не сиділи на одному місці і не думали зайвого, а то сидять тутешніє в лісі, то і хай сидять.
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17.05.2022 01:39 Ответить
Мені, звичайно, казати легко... Але вже прямо хочеться щоб вони перейшли у наступ і були знищені. Просто вже дістали
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17.05.2022 03:16 Ответить
ЕСЛИ БЕЛАРУСЫ НЕ ЗАЩИТЯЬСЯ ОТ ЛУКАШЕНКО-ЛУКИ ТО ИМ ПОМОЖЕТ МИР !!!
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17.05.2022 04:21 Ответить
ДРУГОГО ВЫХОДА НЕТ !!!
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17.05.2022 04:22 Ответить
Ну да. Это же Украина оттяпала Северную Осетию, Абхазию, Приднестровье, Сахалин, Курильськие острова, Кенигсберг, и часть восточно-южной своей территории.
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17.05.2022 05:19 Ответить
 
 