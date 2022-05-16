На границе Беларуси и Украины наблюдается активность военных РБ, - СМИ

На границе Беларуси и Украины наблюдается активность белорусских военных. Руководство Вооруженных Сил республики говорит о защите от украинцев и войск НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ ссылаясь на Радыё Свабода.

Жители Гомельской области заметили у границы брустверы и блокпосты.

"На трассе Гомель-Чернигов в двух километрах от границы с Украиной установили брустверы и поставили бронетранспортеры. В сторону границы проверяются документы тех, кто едет в белорусские пограничные села. ГАИ проводит проверку. Мужчина ехал в сторону Гомеля – военные проверили не только документы, но и багажник", – рассказал житель области.

Житель Лоевского района рассказал, что в нескольких местах вблизи сел до недавнего времени были замаскированы танки.

Мать одного из военнослужащих, который служит в Слонимской механизированной бригаде и больше месяца провел на границе с Украиной, в Брагинском районе, рассказала, что военнослужащие вернулись в Слоним.

"На их место теперь пришли Силы специальных операций", – добавила она.

В то же время, первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси Игорь Король рассказал зрителям государственного телевидения о возможных угрозах со стороны Украины и стран НАТО.

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