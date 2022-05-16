На границе Беларуси и Украины наблюдается активность военных РБ, - СМИ
На границе Беларуси и Украины наблюдается активность белорусских военных. Руководство Вооруженных Сил республики говорит о защите от украинцев и войск НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ ссылаясь на Радыё Свабода.
Жители Гомельской области заметили у границы брустверы и блокпосты.
"На трассе Гомель-Чернигов в двух километрах от границы с Украиной установили брустверы и поставили бронетранспортеры. В сторону границы проверяются документы тех, кто едет в белорусские пограничные села. ГАИ проводит проверку. Мужчина ехал в сторону Гомеля – военные проверили не только документы, но и багажник", – рассказал житель области.
Житель Лоевского района рассказал, что в нескольких местах вблизи сел до недавнего времени были замаскированы танки.
Мать одного из военнослужащих, который служит в Слонимской механизированной бригаде и больше месяца провел на границе с Украиной, в Брагинском районе, рассказала, что военнослужащие вернулись в Слоним.
"На их место теперь пришли Силы специальных операций", – добавила она.
В то же время, первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси Игорь Король рассказал зрителям государственного телевидения о возможных угрозах со стороны Украины и стран НАТО.
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він колись покаже як і з відки мали напасти ЗСУ
саме тому за 6 годин до нападу параша зробила примітивний удар.
а через майже 3 місяці з,явилася нова карта
він її теж колись покаже......
а ще 3-4 дні і ЗСУ нема...
аще, воювати проти ЗСУ, та не приведи Господь.
і якщо з,язати всі його висловлювання
то в нього в голові хрен знає що коїться.......
сейчасзавтра сложно, то Лукашенка - вполне себе рабочий вариант. особенно после ракетных обстрелов.