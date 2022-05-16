США передали ВСУ три вертолета Ми-17
Три вертолета Ми-17 от США уже переданы в Украину и выполняют боевые задания.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист издания Foreign Policy Джек Детч.
Он подчеркнул, что речь идет о вертолете советских времен.
"Украина получила еще три вертолета Ми-17 советских времен, и они уже выполняли задачи", – написал он у себя в Twitter, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в США.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила от США первый вертолет Ми-17, - СМИ
Топ комментарии
+14 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий16.05.2022 22:58 Ответить Ссылка
+6 Ivan Ivanov #432727
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+5 Генри
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Походу спочатку було фото Мі-2. Потім поміняли. Але я не застав.
прочавкай теперь мне чтото ****** орковская мразь в ответ
Это Ми-2URN с блоками ПУ Марс-2
З таких можна москалів дустом поливати...
ніякий куй вам не покаже, що реально прибуло до нас.
на заборі написано ...уй,
а його там нема
хом,яка в полі ми не бачимо
а він, ****, там є......
Вам хлопці що, нема що робити?. Харкнули на мразь та повиирали ноги й пішли далі. Чи ви вже розучились відпізняти україньця від гівноротого кацапа?