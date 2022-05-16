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США передали ВСУ три вертолета Ми-17

вертолет,2,ми,ми-2,мі,мі-2

Три вертолета Ми-17 от США уже переданы в Украину и выполняют боевые задания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист издания Foreign Policy Джек Детч.

Он подчеркнул, что речь идет о вертолете советских времен.

"Украина получила еще три вертолета Ми-17 советских времен, и они уже выполняли задачи", – написал он у себя в Twitter, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила от США первый вертолет Ми-17, - СМИ

помощь (7905) США (27331) вертолёт (1111)


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Топ комментарии
+14
досить обсирати все і вся.
ніякий куй вам не покаже, що реально прибуло до нас.
на заборі написано ...уй,
а його там нема
хом,яка в полі ми не бачимо
а він, ****, там є......
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16.05.2022 22:58 Ответить
+6
А чи могли б ви нам передати старенькі Mc Donnel Douglas AH-64 Apache,якщо ваша ласка?
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16.05.2022 23:04 Ответить
+5
мі17 це модернізація мі8, приберіть картинку з зображенням мі2
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16.05.2022 22:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
мі17 це модернізація мі8, приберіть картинку з зображенням мі2
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16.05.2022 22:51 Ответить
то точно не ми 2
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16.05.2022 22:53 Ответить
Не пишіть дурниць. https://rostec.ru/news/1652/ Це Мі-17
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16.05.2022 22:55 Ответить
Чучело, это польский Ми-2US
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16.05.2022 23:32 Ответить
Я вже зрозумів, хто чучело.
Походу спочатку було фото Мі-2. Потім поміняли. Але я не застав.
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17.05.2022 00:17 Ответить
Чучелы, уберите картинку с Ми-2 =)
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16.05.2022 22:53 Ответить
Не ганьбіться. Думайте перед тим, як писати.
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16.05.2022 22:57 Ответить
Придурок, на картинке Ми-2, богуслаевской модификации
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16.05.2022 23:28 Ответить
чучело позорное, найди отличия =)
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16.05.2022 23:40 Ответить
дебил ты козломордо-сорокасемихроосомный, на фото Ан-26.
прочавкай теперь мне чтото ****** орковская мразь в ответ
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17.05.2022 00:58 Ответить
Олигофрен, Ми-17, - это импортная модификация Ми-8. Летающая корова
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16.05.2022 23:47 Ответить
Лол - это Ми-17
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16.05.2022 23:19 Ответить
Еще один имбицил =)
Это Ми-2URN с блоками ПУ Марс-2
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16.05.2022 23:34 Ответить
Співчуваю вам якщо не можете відрізнити. Добре хоч не кажете що це літак.
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16.05.2022 23:58 Ответить
Полудурок, а может картинку поменяли? Нет, не думал?
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17.05.2022 00:00 Ответить
Вам бы рот не мешало помыть с мылом. А потом уже с людьми общаться.
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17.05.2022 01:14 Ответить
Рот помойте с мылом прежде чем к порядочным людям обращаться.
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17.05.2022 01:16 Ответить
Редакторы, видите с какими идиотами приходиться иметь дело из-за вашей шляпы=)
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17.05.2022 00:02 Ответить
Только гнойный кацап может обзывать приличных людей.
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17.05.2022 00:34 Ответить
Це Мі-17.😊У нього 5 лопастей. У Мі-2 - 3 лопасті.
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16.05.2022 23:36 Ответить
В нас у районі такі були у сільгоспавіації.
З таких можна москалів дустом поливати...
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16.05.2022 22:54 Ответить
досить обсирати все і вся.
ніякий куй вам не покаже, що реально прибуло до нас.
на заборі написано ...уй,
а його там нема
хом,яка в полі ми не бачимо
а він, ****, там є......
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16.05.2022 22:58 Ответить
+
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16.05.2022 22:59 Ответить
Ладно, трохи поприколювались, тепер пояснюю: перші 10-15 хв. на фотці дійсно був Мі-2, потім редакція роздуплилась і поміняла фотку на Мі-17...
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17.05.2022 00:02 Ответить
Добре зауваження.
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17.05.2022 01:05 Ответить
А чи могли б ви нам передати старенькі Mc Donnel Douglas AH-64 Apache,якщо ваша ласка?
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16.05.2022 23:04 Ответить
так можна й ф16 попросити,але хто на них буде літати?
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16.05.2022 23:14 Ответить
Поэтому надо поэтапно. Часть летчиков на том что дали сейчас, а часть УЖЕ должна тренироваться на F-16, как раз к августу закончат. Где бы еще только новых летчиков подготовить, это процесс длительный.
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17.05.2022 08:33 Ответить
Какой-то он ма-а-а-ахонький и без винтов (печалька)
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16.05.2022 23:25 Ответить
Дякуємо!
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16.05.2022 23:30 Ответить
Представьте что было бы если Украине дали бы современное ПВО и самолёты но таже самые большие союзники США и Англия чего то бояться.Про европейские страны вообще молчу
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16.05.2022 23:34 Ответить
А керувати тим ******** ППО і новітніми літаками хто зможе? Там тренуватись не один місяць потрібно, у кращому випадку.
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17.05.2022 03:28 Ответить
афганский ленд-лиз
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16.05.2022 23:38 Ответить
Краще б вони сотню апачів передали. Чим цей вінтедж Україні поможе?
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16.05.2022 23:40 Ответить
Могли бы передать стелсы последнего поколения с ихтамнетами,которые проходят испытание,проверили бы на кацапах.
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17.05.2022 00:30 Ответить
От же ... сидять і перекрикують овномордого берйозковського ********
Вам хлопці що, нема що робити?. Харкнули на мразь та повиирали ноги й пішли далі. Чи ви вже розучились відпізняти україньця від гівноротого кацапа?
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17.05.2022 01:02 Ответить
 
 