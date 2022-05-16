США передали ВСУ три вертолета Ми-17

Три вертолета Ми-17 от США уже переданы в Украину и выполняют боевые задания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист издания Foreign Policy Джек Детч.

Он подчеркнул, что речь идет о вертолете советских времен.

"Украина получила еще три вертолета Ми-17 советских времен, и они уже выполняли задачи", – написал он у себя в Twitter, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила от США первый вертолет Ми-17, - СМИ