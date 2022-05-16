США передали ЗСУ три гелікоптери Мі-17

Три вертольоти Ми-17 від США вже передані в Україну і виконують бойові завдання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст видання Foreign Policy Джек Детч.

Він підкреслив, що йдеться про вертольоти радянських часів.

"Україна отримала ще три вертольоти Ми-17 радянських часів, і вони вже виконували завдання", – написав він в себе у Twitter, посилаючись на високопоставленого чиновника в США.

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