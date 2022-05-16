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США передали ЗСУ три гелікоптери Мі-17

мі-17

Три вертольоти Ми-17 від США вже передані в Україну і виконують бойові завдання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст видання Foreign Policy Джек Детч.

Він підкреслив, що йдеться про вертольоти радянських часів.

"Україна отримала ще три вертольоти Ми-17 радянських часів, і вони вже виконували завдання", – написав він в себе у Twitter, посилаючись на високопоставленого чиновника в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала від США перший гелікоптер Мі-17, - ЗМІ

Автор: 

допомога (8483) США (23598) вертоліт (884)


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Топ коментарі
+14
досить обсирати все і вся.
ніякий куй вам не покаже, що реально прибуло до нас.
на заборі написано ...уй,
а його там нема
хом,яка в полі ми не бачимо
а він, ****, там є......
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16.05.2022 22:58 Відповісти
+6
А чи могли б ви нам передати старенькі Mc Donnel Douglas AH-64 Apache,якщо ваша ласка?
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16.05.2022 23:04 Відповісти
+5
мі17 це модернізація мі8, приберіть картинку з зображенням мі2
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16.05.2022 22:51 Відповісти
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мі17 це модернізація мі8, приберіть картинку з зображенням мі2
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16.05.2022 22:51 Відповісти
то точно не ми 2
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16.05.2022 22:53 Відповісти
Не пишіть дурниць. https://rostec.ru/news/1652/ Це Мі-17
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16.05.2022 22:55 Відповісти
Чучело, это польский Ми-2US
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16.05.2022 23:32 Відповісти
Я вже зрозумів, хто чучело.
Походу спочатку було фото Мі-2. Потім поміняли. Але я не застав.
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17.05.2022 00:17 Відповісти
Чучелы, уберите картинку с Ми-2 =)
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16.05.2022 22:53 Відповісти
Не ганьбіться. Думайте перед тим, як писати.
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16.05.2022 22:57 Відповісти
Придурок, на картинке Ми-2, богуслаевской модификации
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16.05.2022 23:28 Відповісти
чучело позорное, найди отличия =)
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16.05.2022 23:40 Відповісти
дебил ты козломордо-сорокасемихроосомный, на фото Ан-26.
прочавкай теперь мне чтото ****** орковская мразь в ответ
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17.05.2022 00:58 Відповісти
Олигофрен, Ми-17, - это импортная модификация Ми-8. Летающая корова
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16.05.2022 23:47 Відповісти
Лол - это Ми-17
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16.05.2022 23:19 Відповісти
Еще один имбицил =)
Это Ми-2URN с блоками ПУ Марс-2
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16.05.2022 23:34 Відповісти
Співчуваю вам якщо не можете відрізнити. Добре хоч не кажете що це літак.
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16.05.2022 23:58 Відповісти
Полудурок, а может картинку поменяли? Нет, не думал?
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17.05.2022 00:00 Відповісти
Вам бы рот не мешало помыть с мылом. А потом уже с людьми общаться.
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17.05.2022 01:14 Відповісти
Рот помойте с мылом прежде чем к порядочным людям обращаться.
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17.05.2022 01:16 Відповісти
Редакторы, видите с какими идиотами приходиться иметь дело из-за вашей шляпы=)
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17.05.2022 00:02 Відповісти
Только гнойный кацап может обзывать приличных людей.
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17.05.2022 00:34 Відповісти
Це Мі-17.😊У нього 5 лопастей. У Мі-2 - 3 лопасті.
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16.05.2022 23:36 Відповісти
В нас у районі такі були у сільгоспавіації.
З таких можна москалів дустом поливати...
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16.05.2022 22:54 Відповісти
досить обсирати все і вся.
ніякий куй вам не покаже, що реально прибуло до нас.
на заборі написано ...уй,
а його там нема
хом,яка в полі ми не бачимо
а він, ****, там є......
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16.05.2022 22:58 Відповісти
+
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16.05.2022 22:59 Відповісти
Ладно, трохи поприколювались, тепер пояснюю: перші 10-15 хв. на фотці дійсно був Мі-2, потім редакція роздуплилась і поміняла фотку на Мі-17...
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17.05.2022 00:02 Відповісти
Добре зауваження.
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17.05.2022 01:05 Відповісти
А чи могли б ви нам передати старенькі Mc Donnel Douglas AH-64 Apache,якщо ваша ласка?
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16.05.2022 23:04 Відповісти
так можна й ф16 попросити,але хто на них буде літати?
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16.05.2022 23:14 Відповісти
Поэтому надо поэтапно. Часть летчиков на том что дали сейчас, а часть УЖЕ должна тренироваться на F-16, как раз к августу закончат. Где бы еще только новых летчиков подготовить, это процесс длительный.
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17.05.2022 08:33 Відповісти
Какой-то он ма-а-а-ахонький и без винтов (печалька)
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16.05.2022 23:25 Відповісти
Дякуємо!
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16.05.2022 23:30 Відповісти
Представьте что было бы если Украине дали бы современное ПВО и самолёты но таже самые большие союзники США и Англия чего то бояться.Про европейские страны вообще молчу
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16.05.2022 23:34 Відповісти
А керувати тим ******** ППО і новітніми літаками хто зможе? Там тренуватись не один місяць потрібно, у кращому випадку.
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17.05.2022 03:28 Відповісти
афганский ленд-лиз
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16.05.2022 23:38 Відповісти
Краще б вони сотню апачів передали. Чим цей вінтедж Україні поможе?
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16.05.2022 23:40 Відповісти
Могли бы передать стелсы последнего поколения с ихтамнетами,которые проходят испытание,проверили бы на кацапах.
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17.05.2022 00:30 Відповісти
От же ... сидять і перекрикують овномордого берйозковського ********
Вам хлопці що, нема що робити?. Харкнули на мразь та повиирали ноги й пішли далі. Чи ви вже розучились відпізняти україньця від гівноротого кацапа?
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17.05.2022 01:02 Відповісти
 
 