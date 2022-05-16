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США передали ЗСУ три гелікоптери Мі-17
Три вертольоти Ми-17 від США вже передані в Україну і виконують бойові завдання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст видання Foreign Policy Джек Детч.
Він підкреслив, що йдеться про вертольоти радянських часів.
"Україна отримала ще три вертольоти Ми-17 радянських часів, і вони вже виконували завдання", – написав він в себе у Twitter, посилаючись на високопоставленого чиновника в США.
Топ коментарі
+14 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар16.05.2022 22:58 Відповісти Посилання
+6 Ivan Ivanov #432727
показати весь коментар16.05.2022 23:04 Відповісти Посилання
+5 Генри
показати весь коментар16.05.2022 22:51 Відповісти Посилання
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Походу спочатку було фото Мі-2. Потім поміняли. Але я не застав.
прочавкай теперь мне чтото ****** орковская мразь в ответ
Это Ми-2URN с блоками ПУ Марс-2
З таких можна москалів дустом поливати...
ніякий куй вам не покаже, що реально прибуло до нас.
на заборі написано ...уй,
а його там нема
хом,яка в полі ми не бачимо
а він, ****, там є......
Вам хлопці що, нема що робити?. Харкнули на мразь та повиирали ноги й пішли далі. Чи ви вже розучились відпізняти україньця від гівноротого кацапа?